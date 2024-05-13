Курбан Курбанов. Скриншот фото из telegram-канала администрации Новолакского района от 13.05.24, https://t.me/novolak_vesti/14256

13 мая 2024, 22:17

Контрактник из Дагестана убит на Украине

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Курбан Курбанов убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 874 бойцов из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что к сегодняшнему дню власти признали убитыми в ходе военной операции на Украине как минимум 873 бойцов из Дагестана.

Курбан Курбанов убит в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Новолакского района. Курбанов - уроженец села Аверьяновка Кизлярского района, жил в селе Новокули Новолакского района. В зону военной операции отправился 9 сентября 2023 года по контракту. Убит 12 декабря 2023 года в ходе выполнения боевых задач на территории ДНР, ему было 29 лет, указано в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 874 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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