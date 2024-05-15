Правозащитники заявили о чрезмерном применении силы при разгонах протестов в Тбилиси

15 мая 2024, 18:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Многие из задержанных в Тбилиси на акциях против закона об иноагентах получили травмы, заявили правозащитники и призвали силовиков не выполнять приказы о жестком разгоне мирных собраний.

Как писал "Кавказский узел", 14 мая парламент Грузии принял в третьем чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Во время разгона акции протеста перед зданием парламента силовики задерживали протестующих. Полиция отчиталась о 13 задержанных на акции протеста в Тбилиси. За время митингов против грузинского закона об иноагентах были задержаны до 160 демонстрантов, заявил Народный защитник Грузии Леван Иоселиани. При этом, по сведениям омбудсмена, не было задержано и ни одного полицейского, заподозренного в превышении силы на акциях. Сведения о жестоком обращении правоохранительных органов с протестующими являются преувеличением, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Оппозиционеры и их сторонники называют закон об иностранном влиянии "российским законом", видя в нем угрозу европейскому пути развития Грузии, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах". В феврале 2023 года аналогичная инициатива также была встречена масштабными протестами, и правящей партии пришлось ее отложить.

Адвокаты неправительственных организация посетили задержанных на акциях протеста в СИЗО, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник НПО " Институт исследования демократии", адвокат Анна Гахокидзе. "Около половины задержанных были избиты. Мы повторяем, что факты физического насилия к протестующим сотрудниками полиции нельзя считать законными полицейскими мерами. Большинство задержанных, к которым приходили адвокаты общественных организаций, имеют признаки серьезных телесных повреждений. Конечно, мы будем защищать задержанных в судах", - подчеркнула она.

Глава юридической службы НПО "Центр социальной солидарности" Гурам Имнадзе рассказал корреспонденту Кавказского узла, что юристы НПО до сих пор ищут задержанных в различных СИЗО и у них нет точного количества задержанных . Он также отметил, что коалиция НПО будет защищать всех задержанных в судах.

Представители Ассоциации молодых юристов Грузии призвали министерство внутренних дел прекратить нарушать свободу мирных демонстраций. "Призываем сотрудников спецназа не выполнять незаконные приказы", - сказано в заявлении НПО, опубликованном на сайте.

14 мая силовики на месте акции протеста избили активиста общественного движения "Сила в единстве" Давида Кацараву. У него сломаны лицевые кости и нос, ему была проведена срочная хирургическая операция. Специальная следственная служба из-за избиения Кацаравы возбудила в отношении силовиков уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями.

Активисту Давиду Кацараве ,который был избит силовиками на проспекте Руставели,удастся сохранить зрение, передает "Мтавари архи". В результате применения силы сотрудникам полиции у него сотрясение мозга, переломы лицевых костей и гематомы на голове. Врачи смогли сохранить зрение пациенту. "Кости лица сломаны. Кости глазного гнезда, белки, кости верхней челюсти... Будем ставить платиновые пластины. У него сотрясение мозга, имеет очень большую гематому на голове. В лицо и голову наносили удары кулаком Его избивали неоднократно . Слава Богу, зрение сохранилось. Его левый глаз поврежден сильнее, и врачи говорят, что он сохранит зрение", сказала в эфире телекомпании жена активиста Софо Хачапуридзе.

Материалы о протестах против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Грузия: иноагенты и протесты". Текст законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" и пояснительная записка к нему, переведенные "Кавказским узлом", размещены в разделе "Нормативные акты".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.