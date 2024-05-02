Суд в Майском признал Свидетеля Иеговы* Гущина невиновным в экстремизме

02 мая 2024, 16:00

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Районный суд в Кабардино-Балкарии вынес оправдательный приговор Свидетелю Иеговы* Кириллу Гущину, признав его невиновным в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта стало известно, что гособвинитель на заседании Майского райсуда Кабардино-Балкарии потребовал приговорить к семи годам колонии общего режима Свидетеля Иеговы* Кирилла Гущина, который обвиняется в создании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК РФ) и вовлечении других людей в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 этой статьи).

13 мая 2021 года Кириллу Гущину было предъявлено обвинение в вовлечении в деятельность экстремистской организации, в июле того же года Майский райсуд начал рассматривать его дело. Подсудимый заявил, что признанную запрещенной литературу ему подбросили силовики.

Сегодня судья Майского районного суда вынес оправдательный приговор 42-летнему Кириллу Гущину, признав его невиновным в экстремизме, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

По его словам, в последнем слове Гущин заявил о невиновности. "Я не виновен. Я просто пользуюсь свободой [вероисповедания], которую дает 28-я статья Конституции Российской Федерации... Представьте, что в России запретили и признали экстремистскими федерации футбола ФИФА и УЕФА. Разве в России перестанут играть в футбол? Или группа людей, собравшаяся поиграть в футбол, не важно, взрослые, дети, мужчины, женщины - уже будут экстремистами и за ними будут охотиться на полях?" – процитировал подсудимого Сивульский.

Он отметил, что из дела Гущина о вовлечении в деятельность экстремистской организации было выделено новое уголовное дело в отношении супруги Кирилла, Светланы Гущиной. В основе обвинения обоих лежат показания секретного свидетеля «Филатовой», тайно производившей аудиозапись мирных богослужений.

Это не первый оправдательный приговор обвиненному в экстремизме Свидетелю Иеговы* из Кабардино-Балкарии, отметил Ярослав Сивульский. Ранее суд оправдал Юрия Залипаева из Майского, а Верховный суд Кабардино-Балкарии отменил обвинительный приговор Аркаде Акопяну из Прохладного, прекратив производство по его делу. Кроме того, российские суды также оправдывали супругов Баженовых, Ивана Сорокина и Андрея Жукова, Дмитрия Бармакина, Алексея Хабарова, но эти решения были впоследствии отменены, указал Сивульский.

Согласно карточке дела на сайте Майского райсуда, заседание по делу человека, обвиненного по частям 1 и 1.1 статьи 282.2 УК РФ, состоялось сегодня. Имя обвиняемого и подробности приговора в карточке дела, по состоянию на 15.55 мск, не указаны.

Напомним, Минюст в апреле 2017 года добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и в южных регионах России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

При этом в сентябре 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил 500 тысяч рублей компенсации Свидетелю Иеговы* Юрию Залипаеву, перед которым прокурор извинился за необоснованное уголовное преследование. В октябре 2020 года Майский рай суд оправдал Залипаева по делу о призывах к экстремизму. Прокурор, который требовал для верующего два года колонии-поселения, обжаловал это решение, но Верховный суд Кабардино-Балкарии также принял сторону Залипаева.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.