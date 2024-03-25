Обвинение запросило семь лет колонии для Свидетеля Иеговы* из Кабардино-Балкарии

25 марта 2024, 20:44

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Прокурор потребовал приговорить к семи годам колонии Свидетеля Иеговы* из Майского Кирилла Гущина, обвиняемого в создании экстремистской организации и вовлечении в ее деятельность.

Как писал "Кавказский узел", 20 мая 2020 года в Майском прошли обыски в домах местных Свидетелей Иеговы* – Светланы и Кирилла Гущиных, Зареты Ортановой, Ольги Шульгиной, Оксаны Доминовой и Светланы Дубовиной. После обысков верующих допрашивали в отделении одной из силовых структур, а затем отпустили. Следствие заподозрило жителей города Майского в Кабардино-Балкарии в создании организации Свидетелей Иеговы*. 13 мая 2021 года Кириллу Гущину было предъявлено обвинение в вовлечении в деятельность экстремистской организации, 18 июля 2021 года Майский районный суд Кабардино-Балкарии начал рассматривать дело Кирилла Гущина. Подсудимый заявил, что признанную запрещенную литературу ему подбросили силовики.

Гособвинитель на заседании в Майском районном суде Кабардино-Балкарии потребовал приговорить к семи годам колонии общего режима Свидетеля Иеговы* Кирилла Гущина, который обвиняется в создании экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России) и вовлечении других людей в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 Уголовного кодекса России), сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Прокурор также требовал отправить Гущина в СИЗО до оглашения приговора, но суд оставил в силе действующую меру пресечения - подписку о невыезде.

Ранее следствие выделило в отдельное дело по статье об участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 Уголовного кодекса России) против жены Кирилла Гущина, Светланы Гущиной. Среди подозреваемых также местные жительницы Зарета Ортанова, Светлана Дубовкина, Ольга Шульгина и Аксана Доминова, говорится в публикации.

Как следует из информации на сайте Майского районного суда, на его рассмотрении находится одно дело по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации, процесс продолжается с июля 2021 года. очередное заседание назначено на 27 марта. Имя обвиняемого в карточке дела не указано.

Напомним, Минюст в апреле 2017 года добился от Верховного суда решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* и в южных регионах России, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

При этом в сентябре 2021 года Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил 500 тысяч рублей компенсации Свидетелю Иеговы* Юрию Залипаеву, перед которым прокурор извинился за необоснованное уголовное преследование. В октябре 2020 года Майский рай суд оправдал Залипаева по делу о призывах к экстремизму. Прокурор, который требовал для верующего два года колонии-поселения, обжаловал это решение, но Верховный суд Кабардино-Балкарии также принял сторону Залипаева.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** внесен в реестр иноагентов

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.