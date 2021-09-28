Свидетель Иеговы* из Кабардино-Балкарии добился компенсации за уголовное преследование

28 сентября 2021, 15:45

Верховный суд Кабардино-Балкарии назначил 500 тысяч рублей компенсации Свидетелю Иеговы* Юрию Залипаеву, перед которым прокурор извинился за необоснованное уголовное преследование.

Как писал "Кавказский узел", Майский районный суд в октябре 2020 года оправдал Юрия Залипаева по делу о призывах к экстремизму. Прокурор, который требовал для верующего два года колонии-поселения, обжаловал это решение, но Верховный суд Кабардино-Балкарии также занял сторону Залипаева, утвердив оправдательный приговор и предоставив право на реабилитацию. 20 мая суд в Пятигорске отказался удовлетворить кассацию прокурора на оправдательный приговор Залипаеву.

Майский райсуд Кабардино-Балкарии рассматривал дело Юрия Залипаева с 16 июля 2018 года. Обвинение сочло, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства (богослужебном здании Свидетелей Иеговы*) нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, он распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признал.

Верховный суд Кабардино-Балкарии, рассмотрев апелляцию на решение Майского районного суда по иску Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева о компенсации морального вреда за незаконное уголовное преследование, установил сумму компенсации верующему в 500 тысяч рублей, вдвое снизив ту, что назначила ему первая инстанция, сообщило сегодня издание "Кавказ. Реалии"** со ссылкой на представителя "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослава Сивульского.

Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы – редкое явление в российской судебной системе, подчеркнул Ярослав Сивульский. "Кейс Залипаева интересный и крайне редкий, но не уникальный. Ранее оправдание по экстремистской статье получил верующий из Подольска. Такие истории вселяют оптимизм и, в том числе, побуждают не опускать руки, бороться до конца. В этом случае показательна позиция верующих – даже когда выносятся "мягкие" приговоры, связанные со штрафом или условным наказанием - они всегда их обжалуют до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека. Это серьезное вмешательство в жизнь человека, который не совершал никакого реального преступления. Вера в Бога — это не преступление", - привело его слова издание**.

Майский районный суд 5 июля постановил взыскать с Министерства финансов России компенсацию морального вреда Юрию Залипаеву в миллион рублей. В решении суда указано, что уголовное преследование Залипаева продолжалось более четырех лет, в это время он не мог работать, 898 дней находился под подпиской о невыезде. "Суд считает, что уголовное преследование, безусловно, причинило истцу нравственные страдания, выразившиеся в пребывании в постоянном нервном напряжении и психотравмирующей ситуации", - говорится в решении, опубликованном на сайте Майского райсуда

"Кавказский узел" также писал, что прокурор Майского района 1 марта принес Юрию Залипаеву официальные извинения за необоснованное уголовное преследование, и это был первый такой случай со времени запрета деятельности Свидетелей Иеговы* в России.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.