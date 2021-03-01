Юрий Залипаев. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/ru/defendants/zalipaev-yuriy-viktorovich

01 марта 2021, 21:00

Прокурор извинился перед Свидетелем Иеговы* Залипаевым

Прокурор Майского района Кабардино-Балкарии принес руководителю религиозной общины Свидетелей Иеговы* Юрию Залипаеву официальные извинения за необоснованное уголовное преследование. Это первый такой случай со времени запрета деятельности Свидетелей Иеговы* в России.

Как писал "Кавказский узел", Майский суд в Кабардино-Балкарии в октябре 2020 года оправдал Юрия Залипаева, которого обвиняли в призывах к экстремизму. Прокурор, который требовал для него два года колонии-поселения, обжаловал это решение, но Верховный суд республики также принял сторону Залипаева и предоставил ему право на реабилитацию.

Залипаев обвинялся в том, что во время богослужения Свидетелей Иеговы* нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Сам Залипаев заявил, что не мог сказать того, в чем его обвинили.

Адвокат Залипаева Антон Омельченко сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что из прокуратуры пришло письмо с официальными извинениями. "В соответствии с требованием части1 статьи 136 УПК РФ приношу Вам официальные извинения за причиненный вред", - говорится в письме за подписью прокурора района Лукьяненко. Письмо датировано 25 февраля.

Это первый за три года случай официального принесения извинений Свидетелю Иеговы* со стороны государства, указал Омельченко. "Однако хотелось бы не извинений. Хотелось бы, чтобы несправедливого преследования не было вовсе. Я благодарен тем, кто содействует этой цели, руководствуясь справедливостью в каждом отдельном деле", - сказал адвокат.

Таких извинений не было еще ни разу со времени запрета деятельности Свидетелей Иеговы* в 2017 году, подчеркнул представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский. "То, что прокурор извинился, это означает, что он следует букве закона и действует профессионально. Мы приветствуем этот факт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

 Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Свидетели Иеговы* в Нефтекумске лишились работы из-за уголовного преследования", "Волгоградские Свидетели Иеговы* заявили о своей невиновности", "Свидетель Иеговы* в Абинске получил 7,5 года колонии".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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