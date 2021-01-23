Юрий Залипаев. Фото: пресс-служба ПЦ "Мемориал" https://memohrc.org/ru/defendants/zalipaev-yuriy-viktorovich

23 января 2021, 01:41

Залипаев попросил Верховный суд Кабардино-Балкарии поддержать оправдательный приговор

Свидетель Иеговы* Юрий Залипаев, жалоба на оправдательный приговор которого рассматривается в Верховном суде Кабардино-Балкарии, заявил, что не призывал к экстремизму, что подтверждает материалы дела.

Как писал "Кавказский узел", суд в Кабардино-Балкарии 7 октября оправдал Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева, которого обвиняли в призывах к экстремизму. Однако прокурор, который требовал для него два года колонии-поселения, обжаловал оправдательный приговор. 12 ноября силовики провели обыски в домах пяти Свидетелей Иеговы* в Тырныаузе, а также у Юрия Залипаева.  Члены семьи Залипаева были задержаны, после пребывания в отделе он, его сын и невестка заразились коронавирусом, заявил адвокат Антон Омельченко.

Майский райсуд Кабардино-Балкарии рассматривал дело Юрия Залипаева с 16 июля 2018 года. Обвинение заявило, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства (богослужебном здании Свидетелей Иеговы*) нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признал.

Верховный суд Кабардино-Балкарии 23 января начал рассматривать жалобу гособвинения на оправдательный приговор Залипаеву. На заседании были оглашены обстоятельства дела и заслушаны мнения сторон, передал корреспондент "Кавказского узла".

Юрий Залипаев не присутствовал там, где, по версии обвинения, он призывал к экстремизму, указал адвокат Антон Омельченко.

Прокурор попросил огласить протоколы допросов свидетелей, полученные в ходе следствия. Адвокат заявил, что оглашение этим материалов в апелляционной инстанции является незаконным, согласно уголовно-процессуальному кодексу. В результате суд отказал в удовлетворении ходатайства обвинения.

Юрий Залипаев просил суд оставить без удовлетворения ходатайство гособвинения об отмене приговора. Он сказал, что во время проповедей призывал присутствующих к проявлению доброты друг к другу, к состраданию и великодушию. "Я вообще не мог сказать того, в чем меня обвинили. Несколько лет, разбирая по крупицам события лета 2016 года, районный суд пришел к выводу, что я таких слов говорил", - указал Залипаев.

"Возвращение дела на новое рассмотрение затянет [его] еще на несколько лет, так как придется повторить разбирательство, заново допросить десятки свидетелей, слушать аудиозаписи, прочитать тома дела, заново провести экспертизы и опросить экспертов", - отметил он. По его мнению, материалы дела содержат все доказательства его невиновности.

Доводы апелляционных представлений и возражений были детально разобраны в суде, прокомментировал заседание Антон Омельченко. "Это дает надежду, что постановление суда будет справедливым", -  сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Прокурор запросил два года для Залипаева", "Эксперты подтвердили суду отсутствие экстремизма в словах Залипаева", "Число арестованных в Ростовской области Свидетелей Иеговы* достигло 11".

Автор: Людмила Маратова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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