Адвокат потребовал наказать силовиков после жестких обысков у Залипаева

13 декабря 2020, 03:18

Силовики провели жесткий обыск в доме семьи Свидетеля Иеговы* из Кабардино-Балкарии Юрия Залипаева, задержали его и членов семьи. После пребывания в отделе Залипаев, его сын и невестка заразились коронавирусом, заявил адвокат Антон Омельченко.

Как писал "Кавказский узел", суд в Кабардино-Балкарии 7 октября оправдал Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева, которого обвиняли в призывах к экстремизму. Прокурор требовал для Залипаева два года колонии-поселения. Однако 12 ноября силовики провели обыски в домах пятерых Свидетелей Иеговы* в Тырныаузе, а также у Юрия Залипаева.

Майский райсуд Кабардино-Балкарии рассматривал дело Юрия Залипаева с 16 июля 2018 года. Обвинение заявило, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства (богослужебном здании Свидетелей Иеговы*) нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признал.

Адвокат Юрия Залипаева Антон Омельченко. рассказал 12 декабря корреспонденту "Кавказского узла" подробности обысков в доме Юрия Залипаева.

«7 октября Залипаева оправдали по уголовному делу. 22 октября было обращение в Эльбрусский районный суд с ходатайством о проведении обыска в доме Залипаева, где кроме него живут его жена, сын и невестка. У Залипаева есть дом и пристройка у дома, где живут сын и невестка. С обыском они пришли утром 12 ноября. Сразу выломали дверь в дом и зашли к Юрию Залипаеву. Ему начали читать постановление об обыске. Потом увидели, что также есть пристройка. Там они не зачитывали постановление об обыске, сразу пошли ломать дверь и выбивать окно. Выломали, внутри все перевернули, забрали всю электронику, включая телефоны. Залипаева и сына с невесткой задержали и увезли в участок на допрос», - рассказал Омельченко.

По его словам, в отделе, вероятно, были люди, зараженные коронавирусом. «В Тырныаузе выяснилось, что в отделе, куда их повезли, уже были люди, которые болели COVID-19. А их из дома забрали - не выдали ни масок, ни перчаток. После возвращения домой они сидели дома, никуда не выходили, подозревая, что могут быть заражены. Через 5 дней у всей семьи появились симптомы. [Сын] даже терял сознание. Он после консультация со мной пошел сделал КТ, поскольку у него было самое тяжелое состояние. Выяснилось, что у него 10 процентов поражения легких. Потом ему сделали тест, который показал положительный результат на COVID-19. А остальные сдали тест только 1 декабря и у них был отрицательный результат. Но [...] они уже переболели вирусом, тест сдали поздно. Сейчас они в изоляции и чуть ли не до конца месяца будут в изоляции», - отметил он.

Адвокат написал жалобы на действия силовиков и требует их наказания. «Были поданы жалобы в суд в связи с ходатайством об обыске. Кроме того, жалобы поданы на действия представителей правоохранительных органов», - рассказал он.

Омельченко также сообщил, что слушания по апелляции обвинения на оправдательный приговор Майского райсуда пока не назначены. «Пока полная неопределенность, не знаю, когда будет суд», - отметил он.

Адвокат Александр Караваев не исключает, что в действиях силовиков были нарушения закона. «В данной ситуации возможно ставить вопрос о том, что действия силовиков вызвали угрозу здоровью и жизни граждан. Также возможно инициирование судебных дел по данному поводу. Также возникает вопрос, почему в участке полиции были люди с подтверждённым COVID-19. На все эти вопросы следует получить ответы в ходе суда», - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Однако он полагает, что сложно будет добиться справедливого решения и получения компенсации в этом случае. «Таких случаев в моей практике я не помню», - отметил он.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.