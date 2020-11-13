У Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии прошли обыски

13 ноября 2020, 00:27

Сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах пяти Свидетелей Иеговы* в Тырныаузе и у жителя Майского Юрия Залипаева, которого суд оправдал по делу о призывах к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", суд в Кабардин-Балкарии 7 октября оправдал Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева, которого обвиняли в призывах к экстремизму. Прокурор требовал для Залипаева два года колонии-поселения.

Майский райсуд Кабардино-Балкарии рассматривал дело Юрия Залипаева с 16 июля 2018 года. Обвинение заявило, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства (богослужебном здании Свидетелей Иеговы*) нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признал.

Обыски у пяти жителей Тырныауза, прошедшие 12 ноября, санкционировал Эльбрусский районный суд, сообщил "Кавказскому узду" московский адвокат Антон Омельченко.

По словам адвоката, верующих подозревают в участии в деятельности запрещенных организаций, ликвидированных на основании закона о противодействии экстремизму (ст 282.2 УК РФ).

Обыск также прошел у Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева, из его дома силовики изъяли телефоны и компьютеры. По словам Омельченко, у правоохранительных органов возникли претензии к сыну Юрия Залипаева Виктору Залипаеву.

"Обыск я расцениваю, как месть Юрию Залипаеву за оправдательный приговор", - заявил 12 ноября адвокат.

Антон Омельченко защищал в судах интересы Юрия Залипаева и Аркадия Акопяна - бывших руководителей религиозных общин Свидетелей Иеговы* в Майском и Прохладном. Суд не нашел в их действиях нарушений российского законодательства, но оправдательный приговор Залипаеву прокуратура обжаловала.

На сайтах следственного управления СКР по Кабардино-Балкарии и республиканского МВД по состоянию на 23.35 мск нет информации об обысках в Тырныаузе и Майском.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.