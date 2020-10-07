Суд в Кабардино-Балкарии оправдал Свидетеля Иеговы* Залипаева

07 октября 2020, 14:58

Житель Майского Юрий Залипаев признан невиновным в призывах к экстремизму. Залипаев поблагодарил судью за непредвзятость, отметив, что суд мог бы с большим доверием отнестись к доказательствам защиты.

Как писал "Кавказский узел", обвинение потребовало два года колонии-поселения для Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева. Защита Залипаева попросила суд полностью оправдать его, напомнив о противоречиях в показаниях свидетелей.

Майский райсуд Кабардино-Балкарии рассматривал дело Юрия Залипаева с 16 июля 2018 года. Обвинение заявило, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства (богослужебном здании Свидетелей Иеговы*) нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признал. Защита настаивала, что запрещенная литература в зал богослужений была подброшена.

Сегодня Майский районный суд вынес оправдательный приговор в отношении верующего. Юрий Залипаев поблагодарил всех, кто помог отстоять его свободу.

"Я очень рад и благодарен всем, кто отстоял мою свободу. Я видел по членам семьи, по моим друзьям, что они готовят себя к самому худшему. Это было видно даже по тому, как они относились к своим планам на будущее. Они всегда думали, как изменится жизнь после приговора, их жизнь планировалась с оглядкой на будущий приговор. И это давило на них, как на зажатую пружину. Но сегодня они рады и счастливы. Спасибо! Очень приятно, что суд подошел принципиально и непредвзято к этому делу. Судья выявила все плюсы и минусы в этом деле. Мне было очень приятно слышать. Я, конечно, очень надеялся, что так будет. Но только в зале суда я в этом убедился. Спасибо большое ей за честность и непредвзятость. Во время суда я не чувствовал давления. Иногда, конечно, я желал, чтобы к доказательствам стороны защиты относились с большим доверием. Но итоговый результат меня не разочаровал", - заявил Юрий Залипаев в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

В январе 2019 года судья Майского райсуда по ходатайству прокурора прекратила уголовное дело в отношении Залипаева по статье по ч.1 ст.282 УК РФ в связи с декриминализацией деяний, попадавших под эту статью. Юрию Залипаеву было предоставлено право на реабилитацию по этой статье, но обвинение в публичных призывах к экстремистской деятельности осталось в силе.

Закон о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ был принят Госдумой РФ 19 декабря 2018 года. Согласно тексту закона, привлечение лица к уголовной ответственности за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии, совершенные публично, в том числе с использованием СМИ или через интернет, будут признаваться уголовно наказуемыми в случае, если они совершены лицом после его привлечения к административной ответственности, говорится в сообщении на сайте Госдумы от 19 декабря 2018 года.

Право на реабилитацию разъяснено Залипаеву, сообщил сегодня адвокат Антон Омельченко. "Как распорядиться этим правом, решим позднее", - отметил адвокат в комментарии корреспонденту "Кавказского узла".

Дело Юрия Залипаева поступило в Майский районный суд 22 мая 2018 года. Состоялось 41 судебное заседание, 7 октября был вынесен приговор, следует из карточки дела на сайте суда. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 280 УК РФ составляет четыре года лишения свободы.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.