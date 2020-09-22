Прокурор запросил два года для Залипаева

22 сентября 2020, 00:55

Обвинение потребовало два года колонии-поселения для Свидетеля Иеговы* из Майского Юрия Залипаева. Защита Залипаева попросила суд полностью оправдать его, напомнив о противоречиях в показаниях свидетелей.

Как писал "Кавказский узел", Майский райсуд Кабардино-Балкарии рассматривает дело Юрия Залипаева с 16 июля 2018 года. В заседаниях был перерыв, который длился почти год. По ходатайству прокурора суд в июле вызвал на допрос экспертов, сделавших вывод об отсутствии признаков экстремизма в высказываниях Залипаева. 24 августа на суде авторы экспертизы подтвердили свои выводы. 26 августа прокурор потребовал новой экспертизы по делу Залипаева, но суд не удовлетворил это ходатайство и назначил прения сторон.

Обвинение считает, что Залипаев во время проповеди в Зале Царства (богослужебном здании Свидетелей Иеговы*) нелестно отзывался о мусульманах и православных, призывая бить их. Помимо этого, по версии обвинения, Залипаев распространял религиозную литературу, занесенную в Федеральный список запрещенных материалов. Залипаев вину не признает. Защита настаивает, что запрещенная литература в зал богослужений была подброшена.

В Майском районном суде Кабардино-Балкарии 21 сентября состоялись прения по делу Юрия Залипаева. Прокурор просил назначить подсудимому реальный срок - два года лишения свободы в колонии-поселении.

Адвокат Залипаева Антон Омельченко выступая в прениях, сослался на заключение религиоведа, которое имеется в материалах дела Залипаева. Согласно экспертному заключению, "начиная с 1880-х годов в отношении Свидетелей Иеговы* никогда не выдвигались обвинения в высказывании угроз или призывах к применению насилия в адрес представителей иных религий или неверующих".

"В силу своей христианской сущности и особенностей истории «гонимой церкви», Свидетели Иеговы* никогда не призывали к насильственным или дискриминационным действиям в отношении других религий, церквей, неверующих и даже в отношении преследующей их власти. Они, как христиане, не могли, не одобряли и не совершали подобного рода деяний, а потому этому нет никаких свидетельств ни в литературе, ни в источниках, ни в судебных материалах", - заявил адвокат, выступая в суде.

Свидетели Иеговы* избегают любого насилия и призывов к нему - они последовательно отказывались проходить воинскую службу именно по причине того, что находят насилие неприемлемым, отметил адвокат. Верующие отказывались служить в армии, брать в руки оружие и даже просто надевать военную форму с пониманием, что могут столкнуться с многолетними судебными тяжбами и лишением свободы, указал Омельченко со ссылкой на мнение специалиста-религиоведа Михаила Одинцова и практику Европейского суда по правам человека.

Защитник проанализировал показания двух основных свидетелей, чьи показания легли в основу дела против Залипаева. Адвокат указал на противоречия и нестыковки в этих показаниях: свидетели не присутствовали на богослужениях, во время которых Залипаев, по версии обвинения, высказывал враждебные призывы, а видео- или аудиозаписей, подтверждающих это, не существует.

Адвокат сослался также на заключение комплексной судебной психолого-лингвистической и религиоведческой экспертизы, подготовленной Российским федеральным центром судебной экспертизы при Минюсте России. Согласно выводам экспертов, приписываемые Залипаеву высказывания "не характерны для его личности" и «не отражают мировоззрения Свидетелей Иеговы*».

Омельченко попросил суд полностью оправдать своего подзащитного, чьи личные и религиозные убеждения «никак не согласуются с предъявленным обвинением».

Юрий Залипаев в своем последнем слове цитировал Библию, приводя слова Иисуса Христа о «судилищах» над верующими. «Я испытываю спокойствие, потому что меня судят не за злые дела, а за добрые. Я не совершил преступления ни перед государством, ни перед Богом», - сказал Залипаев.

Приговор по делу Залипаева будет оглашен 7 октября. «Позади много месяцев борьбы в ходе допроса каждого свидетеля по делу, при рассмотрении каждого ходатайства. Прокурор запросил реальный срок лишения свободы - это говорит о том, что борьба не окончена», - сказал Омельченко корреспонденту «Кавказского узла», комментируя итоги заседания.

Залипаев находится под подпиской о невыезде. Он работает сварщиком, мера пресечения не ограничивает его возможности зарабатывать.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* организация признана экстремистской, ее деятельность в России запрещена по решению суда.