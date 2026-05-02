17:04, 2 мая 2026

Дошел до суда иск о разрушении курганов в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала от подрядчика и Минстроя республики обеспечить сохранность древних курганов при строительстве Баксанского группового водопровода.

Как писал "Кавказский узел", чиновники в нарушение закона не организовали археологические работы на курганных могильниках до начала строительства Баксанского группового водопровода, а после разрушения этих объектов не выделили средства на заявленные охранно-спасательные мероприятия, заявили историки. 

О том, что строительство Баксанского водопровода привело к разрушению археологических объектов регионального и федерального значения: при работах были повреждены курганные могильники в районе селения Исламей, Баксанские и Кызбурунские городища, Заюковская и Кызбурунская курганные группы эпохи позднего средневековья, аланские городища, кабардинские погребения XIV–XVII веков, написал 23 июня автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". "В местах, где прошла тяжелая техника, валяются черепки керамической посуды и другие артефакты (...) Экспертиза признала план "обеспечения безопасности соответствующим требованиям закона, однако, как впоследствии оказалось, строительство было начато до получения результатов экспертизы - без проведения полевых работ, без организации присутствия археолога", - говорится в публикации

В Нальчикский городской суд по гражданским делам поступил иск прокуратуры КБР к ГКУ «Управление капитального строительства» и Министерству строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии по факту разрушения древних курганов при строительстве Баксанского группового водопровода.  

В качестве третьих лиц к рассмотрению иска привлечены строительная организация ООО «АССО» и Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР.

Рассмотрение иска назначено на 19 мая, следует из информации на сайте суда.

В иске прокуратуры указывается, что при реализации проекта не были приняты необходимые меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: курганных могильников, групп и городищ, и это создало угрозу их утраты.

Прокуратура просит суд обязать ответчиков обеспечить проведение предусмотренных проектной документацией мероприятий по сохранению этих объектов, включая проведение археологических работ и соблюдение специальных условий при осуществлении строительства, сообщило ведомство.

Нальчикский историк и краевед Виктор Котляров, комментируя ситуацию, выразил надежду, что в будущем при  проведении подобных строительных работ к сохранению культурного наследия будет более ответственное отношение.

«Все, что было утрачено в этом случае, уже не восстановить, однако при реализации  будущих подобных проектов, возможно, будет более ответственное отношение к памятникам древности. Ведь мы живем в таком месте, где буквально творилась история, и мы должны беречь это наследие», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

