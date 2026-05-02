Дошел до суда иск о разрушении курганов в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокуратура Кабардино-Балкарии потребовала от подрядчика и Минстроя республики обеспечить сохранность древних курганов при строительстве Баксанского группового водопровода.

Как писал "Кавказский узел", чиновники в нарушение закона не организовали археологические работы на курганных могильниках до начала строительства Баксанского группового водопровода, а после разрушения этих объектов не выделили средства на заявленные охранно-спасательные мероприятия, заявили историки.

О том, что строительство Баксанского водопровода привело к разрушению археологических объектов регионального и федерального значения: при работах были повреждены курганные могильники в районе селения Исламей, Баксанские и Кызбурунские городища, Заюковская и Кызбурунская курганные группы эпохи позднего средневековья, аланские городища, кабардинские погребения XIV–XVII веков, написал 23 июня автор блога "Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости" на "Кавказском узле". "В местах, где прошла тяжелая техника, валяются черепки керамической посуды и другие артефакты (...) Экспертиза признала план "обеспечения безопасности соответствующим требованиям закона, однако, как впоследствии оказалось, строительство было начато до получения результатов экспертизы - без проведения полевых работ, без организации присутствия археолога", - говорится в публикации.

В Нальчикский городской суд по гражданским делам поступил иск прокуратуры КБР к ГКУ «Управление капитального строительства» и Министерству строительства и ЖКХ Кабардино-Балкарии по факту разрушения древних курганов при строительстве Баксанского группового водопровода.

В качестве третьих лиц к рассмотрению иска привлечены строительная организация ООО «АССО» и Управление по государственной охране объектов культурного наследия КБР.

Рассмотрение иска назначено на 19 мая, следует из информации на сайте суда.

В иске прокуратуры указывается, что при реализации проекта не были приняты необходимые меры по обеспечению сохранности объектов культурного наследия: курганных могильников, групп и городищ, и это создало угрозу их утраты.

Прокуратура просит суд обязать ответчиков обеспечить проведение предусмотренных проектной документацией мероприятий по сохранению этих объектов, включая проведение археологических работ и соблюдение специальных условий при осуществлении строительства, сообщило ведомство.

Нальчикский историк и краевед Виктор Котляров, комментируя ситуацию, выразил надежду, что в будущем при проведении подобных строительных работ к сохранению культурного наследия будет более ответственное отношение.

«Все, что было утрачено в этом случае, уже не восстановить, однако при реализации будущих подобных проектов, возможно, будет более ответственное отношение к памятникам древности. Ведь мы живем в таком месте, где буквально творилась история, и мы должны беречь это наследие», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".