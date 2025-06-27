Археологи потребовали спасти культурный слой древних курганов в Кабардино-Балкарии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чиновники в нарушение закона не организовали археологических работ на курганных могильниках до начала строительства Баксанского группового водопровода, а после разрушения этих объектов не выделили средства на заявленные охранно-спасательные мероприятия, заявили историки.

О том, что строительство Баксанского водопровода привело к разрушению археологических объектов регионального и федерального значения: при работах были повреждены курганные могильники в районе селения Исламей, Баксанские и Кызбурунские городища, Заюковская и Кызбурунская курганные группы эпохи позднего средневековья, аланские городища, кабардинские погребения XIV–XVII веков, написал 23 июня автор блога “Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости” на “Кавказском узле”. “В местах, где прошлась тяжелая техника, валяются черепки керамической посуды и другие артефакты (...) Экспертиза признала план «обеспечения безопасности» соответствующим требованиям закона, однако, как впоследствии оказалось, строительство было начато до получения результатов экспертизы - без проведения полевых работ, без организации присутствия археолога”, - говорится в публикации.

Историк из Санкт-Петербурга Владимир Лобанов, обратившийся в федеральные органы власти в связи со значительными повреждениями древним курганным могильникам и городищам в Кабардино-Балкарии при строительстве водопровода, получил ответ от министерства строительства республики. Из сообщения чиновников следует, что после повреждения курганов был объявлен тендер на проведение “охранно-спасательных мероприятий”.

Лобанов в конце мая направил письмо о ситуации в Кабардино-Балкарии на имя президента России, указав, что власти республики, в соответствии с экспертизой проекта Баксанского группового водопровода, обязаны были провести “спасательные научно-исследовательские археологические полевые работы” еще до начала строительства. Тем не менее, строительство началось «без проведения археологических работ, в том числе на участках, которые требовалось спасти методом археологических раскопок», - говорится в письме, копия которого есть в распоряжении “Кавказского узла”.

Ученый подчеркнул, что компанией, которая занимается строительством группового водопровода в Баксанском районе, руководит депутат парламента республики, зампред парламентского комитета по бюджету, налогам и финансовому рынку, член комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу, а также комитета по межнациональным отношениям. По мнению Лобанова, именно поэтому он получил отписки на обращения к республиканским властям.

«После моего обращения, которое было адресовано лично главе КБР, мне пришел ответ из министерства строительства и ЖКХ КБР, в котором вновь говорится, что никаких проблем с сохранением культурного наследия при строительстве водопровода нет. Что сейчас идет поиск исполнителя археологических работ, хотя уже это является нарушением, ведь это надо было делать до начала строительства. К тому же, в документах закупки фигурирует лишь малая часть объектов, должны быть исследованы и спасены», - заявил Лобанов корреспонденту “Кавказского узла”.

Ученый предположил, что глава республики даже не видел его обращения, а между исполнителем работ по строительству водопровода и органами власти существует сговор для ухода от исполнения требований по охране объектов культурного наследия. В письме на имя президента РФ он просил выявить чиновников, которые скрывают факт нарушения закона, а ранее не запланировали финансирование полноценных археологических работ и не провели их. К письму приложены ответы на обращения, ранее направленные им в органы власти Кабардино-Балкарии.

На этапе разработки проектной документации археологические работы не проводились “ввиду ограниченности времени и отсутствия бюджетных средств на проведение археологических изысканий”, говорится, в частности, в ответе министерства строительства Кабардино-Балкарии.

На проведение “охранно-спасательных мероприятий” министерство выделило около 35 млн рублей, однако этой суммы “недостаточно для проведения археологических работ даже на одной курганной группе”, тогда как область работ по конкурсному заданию охватывает 22 кургана и три городища. «Поэтому на объявленные торги не поступило ни одной заявки», - заявил корреспонденту «Кавказского узла» местный историк на условиях анонимности.

Специалист уверен, что археологические работы необходимо провести, хоть и с запозданием: раскопать поврежденные участки, собрать все артефакты, исследовать их, описать и передать в музей. «А там многое что валяется - и керамика и бронза, и кости», - отметил он.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.