Ограничения введены на курорте "Эльбрус" в связи с туманом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из-за тумана и плохой видимости закрыта для туристов одна из горнолыжных трасс на курорте в Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", 26 апреля в связи с лавиноопасностью были закрыты для катания горнолыжные трассы Гарабаши – Мир и Баштала – Чиран на "Эльбрусе". Позднее в тот же день они вновь открылись.

Сегодня на "Эльбрусе" закрыта для катания горнолыжная трасса Гарабаши – Мир, сообщает в своем телеграм-канале администрация курорта.

Трасса Мир – Кругозор, а также канатные дороги Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир – Гарабаши, Мир-2 – Баштала и Баштала – Чиран открыты с 09.00 мск, отметила администрация "Эльбруса".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе (административном центре Эльбрусского района) слабый дождь при температуре воздуха +11 градусов. В ночь на 3 мая также ожидается слабый дождь, температура воздуха понизится до +8 градусов.

Напомним, 6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.