Две горнолыжные трассы закрыты на курорте "Эльбрус"

Две трассы на горнолыжном курорте в Кабардино-Балкарии закрыты сегодня в связи с лавиноопасностью.

Как писал "Кавказский узел", 10 марта в связи с сильным ветром была остановлена одна из пяти канатных дорог на курорте "Эльбрус". В тот же день она возобновила работу.

Сегодня на "Эльбрусе" в связи с лавиноопасностью закрыты для катания горнолыжные трассы Гарабаши – Мир и Баштала – Чиран, сообщает в своем телеграм-канале администрация курорта.

Трассы Мир – Кругозор и Кругозор – Азау, а также канатные дороги Азау – Кругозор, Кругозор – Мир, Мир – Гарабаши и Баштала – Чиран открыты с 09.00 мск, отметила администрация "Эльбруса".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Тырныаузе (административном центре Эльбрусского района) ясная погода без осадков. Такая же погода ожидается и в ночь на 27 апреля.

Напомним, 6 декабря 2025 года состоялось официальное открытие горнолыжного сезона на "Эльбрусе". По случаю открытия на курорте запущена новая зона катания с двумя канатными дорогами, а в восточном секторе обустроены 5,2 километра новых трасс.

После того как из-за пандемии коронавируса многие страны закрыли границы, российские туристы обратили больше внимания на курорты внутри страны, в частности, на Северном Кавказе. В 2025 году курорты Кабардино-Балкарии, по данным властей, посетили два миллиона туристов, турпоток вырос на 13,7%.

Приэльбрусье - зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха.

Отметим, что в конце марта и начале апреля на Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, стали одними из самых разрушительных за последние годы, но в Кабардино-Балкарии дожди были небольшими. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

