Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишь 5 293 человека получили выплаты после наводнения в Дагестане, при этом подано уже 218 217 заявлений на разные виды выплат. В пунктах временного размещения остаются 557 человек.

Как писал "Кавказский узел", более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Более 218 тысяч заявлений на получение компенсационных выплат принято от жителей Дагестана, пострадавших из-за последствий непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

"В 14 пунктах временного размещения на территории республики остаются 557 человек, в том числе 174 ребенка. (...) Продолжают работу оценочные комиссии. В целях оказания мер социальной поддержки принято 218 217 заявлений, проведены выплаты по 5 293 заявлениям", - говорится в сообщении.

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в республике нет. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в двух муниципалитетах и холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе, приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Таким образом, выплаты получили около 2,43% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Жители Дагестана жалуются на массовые отказы в выплатах

Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

