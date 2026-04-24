Кавказский узел

11:02, 24 апреля 2026

Менее 3% заявителей получили в Дагестане компенсации после наводнения

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Лишь 5 293 человека получили выплаты после наводнения в Дагестане, при этом подано уже 218 217 заявлений на разные виды выплат. В пунктах временного размещения остаются 557 человек.

Как писал "Кавказский узел", более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Более 218 тысяч заявлений на получение компенсационных выплат принято от жителей Дагестана, пострадавших из-за последствий непогоды, сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по Дагестану.

"В 14 пунктах временного размещения на территории республики остаются 557 человек, в том числе 174 ребенка. (...) Продолжают работу оценочные комиссии. В целях оказания мер социальной поддержки принято 218 217 заявлений, проведены выплаты по 5 293 заявлениям", - говорится в сообщении.

Подтопленных жилых домов и приусадебных участков в республике нет. Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в двух муниципалитетах и холодного водоснабжения в Карабудахкентском районе, приводит сообщение ведомства "Интерфакс".

Таким образом, выплаты получили около 2,43% заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

Жители Дагестана жалуются на массовые отказы в выплатах

Эвакуация людей в кузове грузовика из зоны подтопления в махачкалинском микрорайоне. 29 марта 2026 года. Кадр видео администрации Махачкалы https://t.me/makhachkalaofficial/20976
00:55 21.04.2026
Жители Турали сочли необоснованными отказы в компенсациях
Из-за подтоплений в махачкалинском микрорайоне Турали жители лишились значительной части имущества, в том числе вещей первой необходимости, но к некоторым из пострадавших даже не приходили комиссии по оценке ущерба.

Напомним, проект "Монитор пациента и ЖКХ" назвал 16 улиц/территорий в Махачкале, жители которых уже обратились к ним в связи с отказом в выплатах после наводнения. Пользователи соцсети считают, что отказы носят массовый характер.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

События
08:05, 24 апреля 2026
Суд оставил в силе конфискацию имущества Момотова и Марченко
07:05, 24 апреля 2026
Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в школе Махачкалы
05:08, 24 апреля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
01:21, 24 апреля 2026
Власти Кабардино-Балкарии отказались от массовых мероприятий на 9 мая
20:23, 23 апреля 2026
Дело жителя Ингушетии о причастности к группировке Гуражева дошло до суда
18:58, 23 апреля 2026
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части
Все события дня
Новости
07:05, 24 апреля 2026
Житель Дагестана осужден за подготовку теракта в школе Махачкалы
Военный на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:08, 24 апреля 2026
Военный из Дагестана убит в зоне СВО
Халат врача и нож. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
23:18, 23 апреля 2026
Вооруженное нападение на врачей совершено в Махачкале
Устранение последствий наводнения в Дагестане. Фото: МЧС России
14:44, 23 апреля 2026
522 человека остаются в пунктах временного размещения после потопа в Дагестане
Обыски в Минприроды Дагестана. 23 апреля 2026 г. Скриншот видео Следственный комитет России
10:47, 23 апреля 2026
Обыски прошли в Минприроды Дагестана по делу о застройке русла реки
Персоналии
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
12:16, 20 апреля 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Рауф Арашуков. Фото: Пресс-служба Совета Федерации России
13:01, 15 апреля 2026
Арашуков Рауф Раулевич
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Памятка: как получить компенсации пострадавшим от наводнения в Дагестане

Российские силовики конвоируют задержанного в ходе боев в Гудермесе в октябре 1999 года. Фото: Adlan Khasanov/REUTERS Главное о Второй чеченской войне

Последние записи в блогах
Фото
13:21, 12 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Чудеса» медицины. Жительница Дагестана судится с больницей
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кадр активисты в Ереване сожгли флаг Турции в 111-ую годовщину геноцида армян. Фото: Новости-Армения / https://newsarmenia.am/news/armenia/uchastniki-fakelnogo-shestviya-k-godovshchine-genotsida-armyan-napravilis-k-tsitsernakaberdu-foto/
23 апреля 2026, 22:35
Активисты в Ереване сожгли флаг Турции в годовщину геноцида армян

Айшат Хизриева. Скриншот «Марем»/t.me
23 апреля 2026, 19:51
Айшат Хизриева после попытки похищения остается в опасности

Проект собора на Рождественской набережной. Скриншот видео https://rutube.ru/video/42f6128265a046d62a5efab6a488d478/?utm_source=embed&utm_medium=referral&utm_campaign=main_logo&utm_content=42f6128265a046d62a5efab6a488d478&utm_term=kuban24.tv&t=0
23 апреля 2026, 15:44
Жители Краснодара объявили сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу

Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
23 апреля 2026, 08:55
Гражданин Грузии задержан по обвинению в шпионаже

«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше