×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:55, 22 апреля 2026

Жители Дагестана подали более 214 тысяч заявлений на помощь после потопа

Потоп в Дагестане. Апрель 2026 г. Фото: МЧС России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля в Дагестане было принято более 190 тысяч заявлений на оказание помощи. 20 апреля власти отчитались, что 2459 человек получили единовременную выплату, а 1201 человек - выплату за возмещение утраченного имущества.

«Кавказский узел» подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Последствия наводнения в Чечне. Фото:
16:49 20.04.2026
Жители Чечни рассказали о сборе документов для выплат в пострадавших от наводнения районах
Документы на выплату компенсаций в Чечне собирали без лишних формальностей, зачастую жители ограничивались отправкой снимков пострадавших домов в администрацию. Те, кто лишился домов, живут у родных и знакомых, рассказали жители республики.

К 22 апреля более 214 тысяч заявлений на оказание помощи принято от жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, сообщил сотрудник пресс-службы МЧС.

"В настоящее время в Дагестане принято 214 729 заявлений от пострадавшего населения. В муниципальных образованиях работает 131 комиссия по оценке ущерба в составе почти 400 человек. Проведено обследований более 15 тысяч домовладений, работа продолжается", - приводит его слова "Интерфакс".

Число людей в пунктах временного размещения снизилось до 520

По данным МЧС, в селе Адильотар Хасавюртовского района сегодня остаются подтопленными 49 жилых домов и приусадебных участков, а также три участка дорог.

В 14 пунктах временного размещения находятся 520 человек, в том числе 165 детей, пишет сегодня ТАСС.

21 апреля в Дагестане оставались подтопленными 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находились 546 человек, в том числе 169 детей.

Пострадавших волнует вопрос получения компенсаций

Напомним, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, пожаловались местные жители.

Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Обязательные выплаты за поврежденные автомобили и погибший скот в республике не предусмотрены, указали адвокаты. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде.

Надеемся, что будут какие-то выплаты

С 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек было эвакуировано. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Показать больше