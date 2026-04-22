Жители Дагестана подали более 214 тысяч заявлений на помощь после потопа

Более 214 тысяч заявлений на разные виды помощи приняли власти от жителей Дагестана, пострадавших в результате наводнения. В республике остаются подтопленными 49 домов, в пунктах временного размещения находятся 520 человек.

Как писал "Кавказский узел", к 17 апреля в Дагестане было принято более 190 тысяч заявлений на оказание помощи. 20 апреля власти отчитались, что 2459 человек получили единовременную выплату, а 1201 человек - выплату за возмещение утраченного имущества.

«Кавказский узел» подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует.

Жители Чечни рассказали о сборе документов для выплат в пострадавших от наводнения районах Документы на выплату компенсаций в Чечне собирали без лишних формальностей, зачастую жители ограничивались отправкой снимков пострадавших домов в администрацию. Те, кто лишился домов, живут у родных и знакомых, рассказали жители республики.

К 22 апреля более 214 тысяч заявлений на оказание помощи принято от жителей Дагестана, пострадавших от наводнения, сообщил сотрудник пресс-службы МЧС.

"В настоящее время в Дагестане принято 214 729 заявлений от пострадавшего населения. В муниципальных образованиях работает 131 комиссия по оценке ущерба в составе почти 400 человек. Проведено обследований более 15 тысяч домовладений, работа продолжается", - приводит его слова "Интерфакс".

Число людей в пунктах временного размещения снизилось до 520

По данным МЧС, в селе Адильотар Хасавюртовского района сегодня остаются подтопленными 49 жилых домов и приусадебных участков, а также три участка дорог.

В 14 пунктах временного размещения находятся 520 человек, в том числе 165 детей, пишет сегодня ТАСС.

21 апреля в Дагестане оставались подтопленными 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автомобильных дорог. В пунктах временного размещения находились 546 человек, в том числе 169 детей.

Пострадавших волнует вопрос получения компенсаций

Напомним, в махачкалинском микрорайоне Турали в результате потопа испорчены полы в домах и бытовая техника, а люди получили отказы в выплатах, пожаловались местные жители.

Жители сел Адильотарского сельсовета в результате потопа лишились 400 голов крупного рогатого скота, 360 голов мелкого рогатого скота и почти 30 тысяч домашних птиц.

Обязательные выплаты за поврежденные автомобили и погибший скот в республике не предусмотрены, указали адвокаты. Оспорить отказы в компенсациях можно с помощью прокуратуры или в суде.

Надеемся, что будут какие-то выплаты

С 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек было эвакуировано. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. В результате наводнения погибли шесть жителей Дагестана, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям Дербентского района. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".