49 домов остаются затопленными в Дагестане

Число жилых домов, подтопленных в Дагестане, снизилось до 49. В пунктах временного размещения находятся 546 человек.

Как писал "Кавказский узел", утром 18 апреля в Дагестане оставались подтопленными 117 жилых домов и 122 приусадебных участка. За следующие сутки число подтопленных домов снизилось более чем вдвое, до 54. В пунктах временного размещения находились 544 человека, в том числе 170 детей.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

49 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане, сообщило сегодня МЧС. "Остаются подтопленными в двух муниципальных образованиях в двух населенных пунктах 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автомобильных дорог", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным МЧС, в пунктах временного размещения находятся 546 человек, в том числе 169 детей, говорится в публикации.

С 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек были эвакуированы. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в Махачкале слабый дождь, который прекратится 22 апреля.

Напомним, паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

