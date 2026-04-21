Кавказский узел

10:24, 21 апреля 2026

49 домов остаются затопленными в Дагестане

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Число жилых домов, подтопленных в Дагестане, снизилось до 49. В пунктах временного размещения находятся 546 человек.

Как писал "Кавказский узел", утром 18 апреля в Дагестане оставались подтопленными 117 жилых домов и 122 приусадебных участка. За следующие сутки число подтопленных домов снизилось более чем вдвое, до 54. В пунктах временного размещения находились 544 человека, в том числе 170 детей.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Наводнение в Дагестане. Фото: МЧС России Более 3,6 тысячи пострадавших от потопа в Дагестане получили выплаты

49 жилых домов остаются подтопленными в Дагестане, сообщило сегодня МЧС. "Остаются подтопленными в двух муниципальных образованиях в двух населенных пунктах 49 жилых домов, 52 приусадебных участка и три участка автомобильных дорог", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным МЧС, в пунктах временного размещения находятся 546 человек, в том числе 169 детей, говорится в публикации.

С 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек были эвакуированы. "Конечно, есть большой ущерб, у других сельчан он еще больше. Как можем, помогаем друг другу. Говорить о компенсации ущерба пока рано, надеемся, что будут какие-то выплаты", - сказал 20 апреля "Кавказскому узлу" житель села Уркарах.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня и ближайшей ночью в Махачкале слабый дождь, который прекратится 22 апреля. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Напомним, паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Алексей Гуня, наводнение в Дагестане. Иллюстрация создана Алексей Гуня: Дагестан столкнулся с новой климатической реальностью

Институт географии РАН связал наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

