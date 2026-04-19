Число затопленных в Дагестане домов сократилось до 54

За сутки более чем вдвое снизилось число жилых домов, подтопленных в Дагестане. В пунктах временного размещения находятся 544 человека.

Как писал "Кавказский узел", 14 апреля в Дагестане оставались подтопленными 508 жилых домов, 17 апреля - 120 домов. Утром 18 апреля в республике оставались подтопленными 117 жилых домов, 122 приусадебных участка и шесть участков автодорог. В 15 пунктах временного размещения находились 537 человек, в том числе 159 детей.

В зоне разрушительных паводков в Дагестане оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Число подтопленных жилых домов в Дагестане снизилось до 54, сообщило сегодня МЧС. "В четырех населенных пунктах остаются подтопленными 54 жилых дома, 59 приусадебных участков и три участка автодорог", - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

По данным ведомства, в 15 пунктах временного размещения находятся 544 человека, в том числе 170 детей, говорится в публикации.

С 12 по 18 апреля сходы оползней разрушили 28 домов в Дахадаевском районе, еще 127 получили частичные повреждения. Около 200 человек были эвакуированы.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Махачкале переменная облачность без осадков. Дождя не ожидается также в ночь на 20 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, начались в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

Напомним, институт географии РАН связал регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий. В частности, застройка речных пойм, вырубка лесов и игнорирование водоохранных зон "буквально множат последствия" паводка, который в иных условиях мог пройти относительно спокойно, указал доктор географических наук Алексей Гуня.

Опрошенные "Кавказским узлом" дагестанские аналитики также назвали в числе причин разрушительного наводнения необдуманную застройку территорий, природные факторы и плачевное состояние гидротехнических сооружений. При этом они единодушно сочли значительным вклад волонтеров в борьбу с последствиями потопа.

