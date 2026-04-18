28 домов разрушены оползнем в Дахадаевском районе

Оползень разрушил 28 домов в Дахадаевском районе, больше всего пострадало селение Уркарах, где уничтожены 25 домов, еще около сотни домов в зоне риска.

Как писал "Кавказский узел", оползень в Дахадаевском районе продолжает движение, уничтожены 17 домов, еще 87 повреждены. 178 жителей эвакуированы и размещены у родных. Также повреждены дороги и водовод.

Оползень разрушил 28 домов в Дахадаевском районе Дагестана, еще 127 получили частичные повреждения. В общей сложности пострадали порядка 300 жителей. Общее количество детей, оказавшихся в зоне бедствия, составляет 28 человек, сообщила районная администрация.

В селении Уркарах в зоне оползня оказались 87 домов, 25 из них полностью уничтожены. Порядка 200 человек были эвакуированы.

Проблемы затронули энергоснабжение и дороги. На месте произошло обрушение высоковольтной линии, а несколько критически важных участков трасс, в том числе федерального значения, остаются непроходимыми.

Телеканал ННТ сообщил сегодня утром, что только в Уркарахе разрушены 28 домов.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Уркарахе осадков не ожидается, умеренный дождь прогнозируется лишь 20 апреля.

На Северном Кавказе паводки, вызванные ливневыми дождями, продолжаются с конца марта, они стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

