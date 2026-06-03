Суд на Кубани прекратил дело о дискредитации армии

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Каневской районный суд прекратил дело о дискредитации армии в отношении местного жителя Александра Мальцева, ограничившись устным замечанием.

Как информировал "Кавказский узел", ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года, с тех пор жители России, в том числе Краснодарского края, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

По версии следствия, житель Каневского района Александр Мальцев допустил публичное нецензурное высказывание в адрес участника СВО, а также в адрес самой военной операции. Силовики, составлявшие в отношении Мальцева материал, сочли, что он тем самым дискредитировал вооруженные силы РФ, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Каневского районного суда.

На суде Мальцев свою вину признал, раскаялся и попросил прекратить дело, поскольку, по его мнению, его действия являются малозначительными. Судья счел, что Мальцев виновен, но решил производство по делу прекратить, так как действия Александра Мальцева не повлекли существенных последствий.

Дело в отношении Мальцева суд прекратил в силу малозначительности совершенного деяния и ограничился устным замечанием.

Комментариев от Александра Мальцева или его представителей относительно решения суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что 3 апреля стало известно, что суд в Темрюкском районе оштрафовал местную жительницу Ольгу Склярову по статье о дискредитации российской армии за обсуждение с соседями работы ПВО.

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