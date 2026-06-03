Соратник Карапетяна арестован в Армении на два месяца

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Заключен под стражу член оппозиционного блока "Сильная Армения" Алик Алексанян, который подозревается в отмывании денег и подкупе жителей Армении в политических интересах предпринимателя Самвела Карапетяна.

Как писал "Кавказский узел", на фоне подготовки к выборам власти усилили давление на сторонников оппозиции, в том числе блока "Сильная Армения". Так, 2 июня Антикоррупционный комитет заявил, что руководитель офиса "Сильной Армении" в общине Бюрегаван Котайкской области подозревается даче взятки местному жителю за голосование в их пользу.

Антикоррупционный комитет в апреле-мае заявлял о возбуждении уголовных дел в отношении членов "Сильной Армении", подозреваемых в подкупе избирателей. Заявления сопровождались публикациями записей разговоров, в которых обсуждаются размеры предвыборных взяток и условия поддержки политиков."Сильная Армения" отвергает обвинения, называя записи фальсификацией. Кандидат Гоар Мелоян 29 мая назвала "позорным вмешательством" в деятельность "Сильной Армении" записи, обнародованные Антикоррупционным комитетом. По ее словам, "Сильная Армения" не нуждается в подкупе избирателей.

Член «Сильной Армении» Алик Алексанян арестован на два месяца, сообщает сегодня News.am со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Армении.

Алексанян был задержан 2 июня. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям о материальном стимулировании участия в собраниях и об отмывании денег в особо крупном размере, пишет издание.

По версии следствия, с сентября 2025 года Алексанян, являясь основателем и руководителем общественной организации «По-нашему - защита национальных ценностей», фиктивно трудоустроил около 1400 человек, часть которых при этом работала в других компаниях. Большинство трудоустроенных фактически не выполняли работу, а посещали офисы эпизодически или вовсе не работали, сообщает Aysor.am.

Следствие утверждает, что с октября 2025 года по март 2026 года на счета этой организации поступили крупные суммы от структур, связанных с Самвелом Карапетяном, включая благотворительный фонд «Ташир», компании «Интего Энерго» и «Ташир Капитал».

Поступления были оформлены как пожертвования и займы, и Алексанян, по версии следствия, использовал эти деньги для "легализации преступных доходов и материального стимулирования граждан" к участию в митингах и акциях, организованных сторонниками партии «Сильная Армения».

В результате, по данным следствия, около 763 миллионов драмов (около 2,07 миллиона долларов) было выплачено как заработная плата и иные выплаты, говорится в публикации.

Напомним, владелец "Ташир Групп" Самвел Карапетян обвинен в призывах к свержению конституционного строя и в экономических преступлениях. В ноябре 2025 года суд в Армении продлил срок его ареста, но 30 декабря предприниматель был переведен под домашний арест. 17 апреля суд продлил домашний арест Карапетяна еще на три месяца.

17 апреля премьер-министр Никол Пашинян заявил в парламенте, что партия "Сильная Армения" и блок "Армения" не должны преодолеть проходной порог на парламентских выборах.

Выборы в парламент Армении намечены на 7 июня. Блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна являются наиболее пророссийскими участниками предстоящих выборов. По мнению аналитиков, партии Самвела Карапетяна, премьер-министра Никола Пашиняна и Роберта Кочаряна станут ключевыми конкурентами на выборах.

Раздробленность оппозиции не уменьшилась на фоне агиткампании и усилившегося давления: главные оппозиционные партии ведут борьбу за голоса избирателей и политическое лидерство. Представители партии "Сильная Армения" и блока "Армения" указали на важность партнерства с Россией, но подчеркнули необходимость самостоятельной политики страны.

Июньские выборы фактически станут референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении, говорится в справке "Кавказского узла" "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".