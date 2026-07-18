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16:01, 18 июля 2026

Мобилизованный из Карачаево-Черкесии убит в зоне СВО

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Михаил Худенко убит в боевых действиях. С начала военной операции официально признаны убитыми как минимум 199 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", к 30 июня чиновники и силовики официально признали убитыми на Украине  198 бойцов из Карачаево-Черкесии.

Житель посёлка Ударный Михаил Худенко  был мобилизован, а затем принял решение продолжить службу, заключив контракт с Министерством обороны Российской Федерации, сообщила администрация прикубанского района. В хде службы  был награждён медалью «Суворова», медалью «За воинскую доблесть» II степени и медалью «Участника специальной военной операции». Посмертно представлен к ордену Мужества. Убит 9 апреля 2026 года. У нег остались жена и сын, сообщила администрация Прикубанского района.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 199 комбатантов из Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В феврале 2024 года власти Прикубанского района сбщали, что на Украине убит Умар Батчаев. 

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

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Автор: "Кавказский узел"

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