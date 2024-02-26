Власти сообщили о гибели на Украине военного из Карачаево-Черкесии

26 февраля 2024, 20:39

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Сержант Умар Батчаев погиб в зоне боевых действий, сообщила сегодня администрация Прикубанского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 47 военных из Карачаево-Черкесии.

Как сообщал "Кавказский узел", Даниял Байчоров стал 46-м военным из Карачаево-Черкесии, гибель которого в военной операции на Украине подтвердили власти.

Сержант Умар Батчаев погиб в зоне военной операции на Украине, сообщила сегодня в своем Telegram-канале администрация Прикубанского района, отчитываясь об открытии "Парты Героя" в школе села Ильичевское, где он учился.

Как следует из информации на парте, фотография которой приложена к сообщению, Батчаеву был 31 год, он служил огнеметчиком, погиб 9 октября 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 47 жителей Карачаево-Черкесии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов из других регионов, убитых в военной операции на Украине.

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