×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
23:33, 16 июля 2026

Касе Кик счел приговор на родине политическим преследованием

Касе Кик. Кадр видеоинтервью AMRA / YouTube

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский активист Касе Кик, заочно осужденный по делу о фейках про армию, связал приговор со своей политической и правозащитной деятельностью, подчеркнув, что не откажется от убеждений. 

Как писал "Кавказский узел", городской суд Черкесска приговорил Касе Кика к семилетнему сроку, признав его публикацию в соцсети распространением фейков об армии. Приговор был вынесен заочно, Кик с 2022 года живет за пределами России. 

Касе Кик считает вынесенный ему приговор политически мотивированным. "Я рассматриваю вынесенный мне заочный приговор как политически мотивированное решение, связанное с моей общественной деятельностью, критикой действий России против Украины и работой в защиту прав черкесского народа", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист подчеркнул, что выступает против военных действий на территории Украины и намерен продолжать общественную деятельность исключительно мирными и правовыми средствами.

"Я не совершал насильственных действий и всегда открыто выражал свои убеждения. Подобные судебные решения не изменят моих взглядов и не заставят отказаться от общественной деятельности", - сказал Кик.

Он выразил надежду, что международные правозащитные организации, демократические государства и независимые медиа продолжат следить за подобными делами и давать им правовую оценку. По словам активиста, политическое преследование "не способно остановить людей, которые последовательно защищают свои убеждения", поэтому он намерен продолжать свою работу, оставаясь приверженным принципам свободы слова и прав человека.

Касе Кик - уроженец аула Псаучье-Дахе в Хабэзском районе Карачаево-Черкесии. 5 декабря 2025 года Росфинмониторинг внес его данные с пометкой о причастности к терроризму в список террористов и экстремистов. 

"Кавказский узел" также писал, что июне 2022 года силовики задержали в Черкесске Касе Кика после того, как он заказал в кафе украинскую песню. Он заявил, что его подвергли пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. После этого черкесский активист покинул Россию. В июле 2024 года силовики провели обыск у родителей  Касе Кика. Он назвал несанкционированный обыск попыткой давления.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
События
21:40, 16 июля 2026
Военнослужащий из Дагестана убит на Украине
18:42, 16 июля 2026
Экстрадированный из Франции уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам колонии
06:49, 16 июля 2026
В Таганроге и пяти районах Ростовской области зафиксирован налет БПЛА
00:57, 16 июля 2026
Названо имя убитого на Украине бойца из Дагестана
19:10, 15 июля 2026
Черкесский активист Касе Кик осужден заочно по делу о фейках об армии
17:10, 15 июля 2026
Бывший депутат парламента подала встречный иск против Пашиняна
Все события дня
Новости
Документы Руслана Боташева. Фото: пресс-служба Генпрокуратуры России / Telegram
18:42, 16 июля 2026
Экстрадированный из Франции уроженец Карачаево-Черкесии приговорен к 18 годам колонии
Касе Кик. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
19:10, 15 июля 2026
Черкесский активист Касе Кик осужден заочно по делу о фейках об армии
Мужчина в тюрьме. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
18:55, 14 июля 2026
Житель Карачаево-Черкесии арестован по делу о финансировании терроризма
Арестованные мужчины в зале суда. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
13:59, 6 июля 2026
Более 60 жителей Карачаево-Черкесии арестовано по делу об экстремизме 
Военнослужащий на СВО. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11:04, 6 июля 2026
Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9400
Персоналии
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
20:58, 16 июля 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
11:01, 16 июля 2026
Царукян Гагик Коляевич
Роман Мурдиев. Фото https://chechombudsman.ru, иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
10:40, 16 июля 2026
Мурдиев Роман
Справочник
Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение в отношениях

Последние записи в блогах
Фото
18:05, 11 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
1
Коммунальные банкроты. Мусорный оператор оказался еще и неплательщиком налогов
Фото
17:15, 7 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Детский дом в Карачаево-Черкесии давно нуждается в ремонте
Фото
15:35, 13 января 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о хищении материнского капитала в КЧР. Возместят ли потерпевшим ущерб?
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Мансур Мовлаев. Скриншот фото https://www.instagram.com/p/DQjHlKJDCEh/ (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
16 июля 2026, 20:42
Защита Мовлаева назвала неправомерным продление экстрадиционного ареста

Очередь на заправку в Ростове-на-Дону. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 16:42
Пользователи соцсети раскритиковали идею ввести новые ограничения на АЗС в Ростове-на-Дону

Гагик Царукян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
16 июля 2026, 13:42
Суд передал завод "Араратцемент" государству в рамках дела против Царукяна

Маршрут Трампа. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=LqB2pZXEfO4
16 июля 2026, 10:44
Правительство Армении одобрило ратификацию соглашения о "Маршруте Трампа"

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше