Касе Кик счел приговор на родине политическим преследованием

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Черкесский активист Касе Кик, заочно осужденный по делу о фейках про армию, связал приговор со своей политической и правозащитной деятельностью, подчеркнув, что не откажется от убеждений.

Как писал "Кавказский узел", городской суд Черкесска приговорил Касе Кика к семилетнему сроку, признав его публикацию в соцсети распространением фейков об армии. Приговор был вынесен заочно, Кик с 2022 года живет за пределами России.

Касе Кик считает вынесенный ему приговор политически мотивированным. "Я рассматриваю вынесенный мне заочный приговор как политически мотивированное решение, связанное с моей общественной деятельностью, критикой действий России против Украины и работой в защиту прав черкесского народа", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Активист подчеркнул, что выступает против военных действий на территории Украины и намерен продолжать общественную деятельность исключительно мирными и правовыми средствами.

"Я не совершал насильственных действий и всегда открыто выражал свои убеждения. Подобные судебные решения не изменят моих взглядов и не заставят отказаться от общественной деятельности", - сказал Кик.

Он выразил надежду, что международные правозащитные организации, демократические государства и независимые медиа продолжат следить за подобными делами и давать им правовую оценку. По словам активиста, политическое преследование "не способно остановить людей, которые последовательно защищают свои убеждения", поэтому он намерен продолжать свою работу, оставаясь приверженным принципам свободы слова и прав человека.

Касе Кик - уроженец аула Псаучье-Дахе в Хабэзском районе Карачаево-Черкесии. 5 декабря 2025 года Росфинмониторинг внес его данные с пометкой о причастности к терроризму в список террористов и экстремистов.

"Кавказский узел" также писал, что июне 2022 года силовики задержали в Черкесске Касе Кика после того, как он заказал в кафе украинскую песню. Он заявил, что его подвергли пыткам и составили протокол о мелком хулиганстве. Суд назначил ему семь суток ареста, признав его виновным. После этого черкесский активист покинул Россию. В июле 2024 года силовики провели обыск у родителей Касе Кика. Он назвал несанкционированный обыск попыткой давления.