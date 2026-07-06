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Кавказский узел

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13:59, 6 июля 2026

Более 60 жителей Карачаево-Черкесии арестованы по делу об экстремизме 

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд избрал меру пресечения на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", городской суд Черкесска вынес обвинительный приговор девяти жителям Карачаево-Черкесии, признав их виновными в организации деятельности экстремистского сообщества и участии в нем. Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы - от 6 лет в колонии общего режима, до 3 лет лишения свободы условно.

Суд арестовал несколько десятков членов запрещенного на территории России международного религиозного экстремистского объединения на территории Карачаево-Черкесии.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны более 60 участников подпольной ячейки запрещенного на территории России международного религиозного экстремистского объединения, отрицавших светские законы и институты гражданского общества", - цитирует «Интерфакс» сообщение УФСБ республики, не назвавшего к какой именно организации принадлежали задержанные.

"По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщила сегодня пресс-служба.

По местам проживания задержанных обнаружена экстремистская литература и материалы, подтверждающие участие в запрещенной организации, уточнил со ссылкой на силовиков ТАСС. 

Отметим, что уголовное дело возбуждено по чч.1, 2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней).

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Карачаево-Черкесии смягчил приговор по делу об экстремистском сообществе, вынесенный в июле 2025 года Черкесским городским судом, однако полностью обвинительный вердикт отменен не был. 

В октябре 2025 года суд в Карачаево-Черкесии огласил приговор шестерым жителям республики, которые были обвинены в причастности к "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Через день после приговора пресс-служба суда сообщила, что они осуждены как участники АУЕ*. 

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