Более 60 жителей Карачаево-Черкесии арестованы по делу об экстремизме

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Суд избрал меру пресечения на два месяца.

Как писал "Кавказский узел", городской суд Черкесска вынес обвинительный приговор девяти жителям Карачаево-Черкесии, признав их виновными в организации деятельности экстремистского сообщества и участии в нем. Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы - от 6 лет в колонии общего режима, до 3 лет лишения свободы условно.

Суд арестовал несколько десятков членов запрещенного на территории России международного религиозного экстремистского объединения на территории Карачаево-Черкесии.

"В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны более 60 участников подпольной ячейки запрещенного на территории России международного религиозного экстремистского объединения, отрицавших светские законы и институты гражданского общества", - цитирует «Интерфакс» сообщение УФСБ республики, не назвавшего к какой именно организации принадлежали задержанные.

"По решению суда в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - сообщила сегодня пресс-служба.

По местам проживания задержанных обнаружена экстремистская литература и материалы, подтверждающие участие в запрещенной организации, уточнил со ссылкой на силовиков ТАСС.

Отметим, что уголовное дело возбуждено по чч.1, 2 ст.282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации и участие в ней).

"Кавказский узел" также писал, что Верховный суд Карачаево-Черкесии смягчил приговор по делу об экстремистском сообществе, вынесенный в июле 2025 года Черкесским городским судом, однако полностью обвинительный вердикт отменен не был.

В октябре 2025 года суд в Карачаево-Черкесии огласил приговор шестерым жителям республики, которые были обвинены в причастности к "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Через день после приговора пресс-служба суда сообщила, что они осуждены как участники АУЕ*.