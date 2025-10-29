×

Кавказский узел

02:13, 29 октября 2025

Шесть жителей Карачаево-Черкесии осуждены по делу об экстремистской организации

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Карачаево-Черкесии огласил приговор шестерым жителям республики, которые были обвинены в причастности к "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Пресс-служба суда сообщила, что они осуждены как участники АУЕ*. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года суд в Черкесске отправил под арест шестерых жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). "Ат Такфир валь-Хиджра"* не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. В мае 2025 года их дело было передано в суд. Обвинение назвало жителя Адыге-Хабльского района Хасина Кабардаева организатором экстремистской ячейки, а остальных пятерых фигурантов - ее участниками. 

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Адыге-Хабльский районный суд в Карачаево-Черкесии вынес приговор шестерым местным жителям, признав их участниками экстремистской организации АУЕ*, сообщила 28 октября Объединенная пресс-служба судов республики. 

Пятеро подсудимых согласились с предъявленным обвинением и признали себя виновными. Обвиняемый, которого следствие и суд сочли организатором экстремистской ячейки, суд назначил шесть лет и три месяца колонии с двухлетним запретом на участие в работе общественных и религиозных организаций и годом ограничения свободы, говорится в сообщении официального Telegram-канала. 

Остальные пятеро обвиняемых получили сроки от двух лет и восьми месяцев до трех лет и двух месяцев, всем им назначено дополнительное наказание в виде ограничения свободы на полгода. Отбывать наказание все шесть осужденных должны в колонии общего режима.

В сообщении пресс-службы суда названы только инициалы осужденных, они соответствуют именам обвиняемых по делу "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Согласно карточке дела на сайте суда, приговор по этому делу был оглашен 27 октября, все шестеро были признаны виновными. 

Сопоставление опубликованных данных указывает, что Арсен Айчепшев приговорен к трем годам колонии, Мурат Мулажев - к двум годам и девяти месяцам, Михаил Смадич - к двум годам и двум месяцам. Наибольший срок получил Хасин Кабардаев, который обвинялся в организации ячейки. Еще двое обвиняемых, Мурат Кабардаев и Назир Кошев, зашифрованы в сообщении пресс-службы под одинаковыми инициалами: один из них получил два года и восемь месяцев колонии, второй - три года и два месяца.

В публикации Объединенной пресс-службы судов о приговоре приводится ссылка на предыдущее сообщение о деле, распространенное в мае, когда материалы обвинения только поступили в суд. Тогда пресс-служба также сообщала, что фигуранты обвинены в причастности к "Ат Такфир валь-Хиджра"*. Пояснений, почему в публикации о приговоре упоминается совсем другая организация (АУЕ*) ведомство не представило.

"Кавказский узел" также писал, что осужденные по делу о ячейке АУЕ* в Карачаево-Черкесии Арсен Матакаев, Радмир Матакаев, Рахим Мамбетов, Арсен Раскельдиев, Шамиль Раскельдиев, Мухтар Карасов и Тофик Тумасьян не согласны с приговором и добиваются его отмены. Адвокаты настаивают на недопустимости ключевых доказательств, а родственники заявляют о фабрикации дела, пытках и давлении со стороны силовиков. В июне Верховный суд республики счел приговор правомерным, проигнорировав доводы адвокатов о многочисленных нарушениях. 

* организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России судом.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше