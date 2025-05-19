Шесть жителей Карачаево-Черкесии обвинены в причастности к "Ат Такфир валь-Хиджра"*

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Обвинение считает жителя Адыге-Хабльского района Хасина Кабардаева организатором экстремистской ячейки, еще пять местных жителей предстанут перед судом как ее участники.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года суд в Черкесске отправил под арест шестерых жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). "Ат Такфир валь-Хиджра"* не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Адыге-Хабльский районный суд Карачаево-Черкесии принял к рассмотрению дело шести жителей республики, задержанных в мае 2024 года по обвинению в причастность к экстремистскому религиозному объединению.

Организатором ячейки "Ат Такфир валь-Хиджра"* обвинение считает Хасина Кабардаева: согласно версии следствия, он воспользовался своими знаниями в области исламской религии и шариата, а также “лидерскими навыками” и авторитетом среди членов мусульманской общины Карачаево-Черкесии, создав подразделение запрещенной организации в республике.

Целью ячейки названы пропаганда и распространения радикальных взглядов и идей идеологов "Ат Такфир валь-Хиджра"* среди мусульман республики. Добровольными участниками объединения, согласно версии следователей, были Арсен Айчепшев, Мурат Кабардаев, Назир Кошев, Мурат Мулажев и Михаил Смадич, которые поддержали религиозные взгляды Хасина Кабардаева, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.

Заседание по делу назначено на 21 мая. Комментариями обвиняемых или их адвокатов относительно версии обвинения "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале по аналогичному обвинению были осуждены 13 жителей Карачаево-Черкесии. Организаторами ячейки, действовавшей до декабря 2023 года, суд признал двоих жителей Теберды, еще 11 человек получили сроки как ее участники.

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