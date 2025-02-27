13 жителей Карачаево-Черкесии осуждены за причастность к "Ат Такфир валь-Хиджра"*

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Двух жителей Теберды суд признал организаторами экстремистской ячейки, еще 11 человек получили сроки как участники запрещенного объединения. Подсудимых также признали виновными в незаконном хранении оружия.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года суд в Черкесске отправил под арест шестерых жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). "Ат Такфир валь-Хиджра"* не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте, а на Северном Кавказе получила распространение в 1997-1998 годы. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Карачаевский городской суд 25 февраля вынес приговор по делу о попытке создания в Карачаево-Черкесии ячейки запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*.

Согласно версии обвинения, ячейку организации весной 2019 года основали двое жителей Теберды, разделявших идеологию "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. К лету 2019 года к ним примкнули еще 11 местных жителей.

Как установил суд, организаторы ячейки с июня 2019 года по декабрь 2023 года проводили в тебердинской мечети собрания единомышленников. На этих встречах они "изучали экстремистскую литературу" и пропагандировали деятельность религиозного объединения.

"Все участники разделяли экстремистскую идеологию, зная о запрете организации в России, и умышленно принимали участие в ее деятельности", утверждает Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в Telegram.

Правоохранительные органы прекратили деятельность сообщества в начале декабря 2023 года. При обысках у некоторых участников ячейки были найдены незарегистрированные огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, боевой пистолет и два ружья.

Подсудимых признали виновными в организации деятельности запрещенного религиозного объединения, участии в его деятельности и незаконном хранении оружия (статьи 282.2 и 222 УК России). Двое обвиняемых в организации ячейки приговорены к трем годам и двум месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и четырехлетним запретом на религиозную деятельность.

Еще один участник получил три года и один месяц заключения, трое - по два года и шесть месяцев, остальные семеро подсудимых - по два года колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания им всем установлено ограничение свободы на один год.

Приговор пока не вступил в законную силу, отмечается в сообщении. Комментариями обвиняемых или их адвоката относительно планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.