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02:11, 27 февраля 2025

13 жителей Карачаево-Черкесии осуждены за причастность к "Ат Такфир валь-Хиджра"*

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Двух жителей Теберды суд признал организаторами экстремистской ячейки, еще 11 человек получили сроки как участники запрещенного объединения. Подсудимых также признали виновными в незаконном хранении оружия. 

Как писал "Кавказский узел", в мае 2024 года суд в Черкесске отправил под арест шестерых жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ). "Ат Такфир валь-Хиджра"* не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, указали тогда опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте, а на Северном Кавказе получила распространение в 1997-1998 годы. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Карачаевский городской суд 25 февраля вынес приговор по делу о попытке создания в Карачаево-Черкесии ячейки запрещенного в России экстремистского религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. 

Согласно версии обвинения, ячейку организации весной 2019 года основали двое жителей Теберды, разделявших идеологию "Ат-Такфир Валь-Хиджра"*. К лету 2019 года к ним примкнули еще 11 местных жителей. 

Как установил суд, организаторы ячейки с июня 2019 года по декабрь 2023 года проводили в тебердинской мечети собрания единомышленников. На этих встречах они "изучали экстремистскую литературу" и пропагандировали деятельность религиозного объединения.

"Все участники разделяли экстремистскую идеологию, зная о запрете организации в России, и умышленно принимали участие в ее деятельности", утверждает Объединенная пресс-служба судов Карачаево-Черкесии в Telegram.

Правоохранительные органы прекратили деятельность сообщества в начале декабря 2023 года. При обысках у некоторых участников ячейки были найдены незарегистрированные огнестрельное оружие и боеприпасы, в том числе автомат, боевой пистолет и два ружья. 

Подсудимых признали виновными в организации деятельности запрещенного религиозного объединения, участии в его деятельности и незаконном хранении оружия (статьи 282.2 и 222 УК России).  Двое обвиняемых в организации ячейки приговорены к трем годам и двум месяцам колонии общего режима с ограничением свободы на два года и четырехлетним запретом на религиозную деятельность. 

Еще один участник получил три года и один месяц заключения, трое - по два года и шесть месяцев, остальные семеро подсудимых - по два года колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания им всем установлено ограничение свободы на один год. 

Приговор пока не вступил в законную силу, отмечается в сообщении. Комментариями обвиняемых или их адвоката относительно планов обжалования "Кавказский узел" пока не располагает.

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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