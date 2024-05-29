Шесть жителей Карачаево-Черкесии арестованы по делу об экстремизме

29 мая 2024, 23:14

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Суд в Черкесске арестовал шестерых жителей республики, подозреваемых в причастности к экстремистской организации "Ат Такфир Валь-Хиджра"*.

Шесть жителей Карачево-Черксии арестованы по делу о причастности к организации "Ат Такфир валь-Хиджра"*, сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Как следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Карачаево-Черкесии, решение вынес Черкесский городской суд.

Шесть жителей республики подозреваются в организации и участии в деятельности признанной экстремистской организации (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ), отмечается в сообщении от 28 мая.

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте и получила распространение на Северном Кавказе, особенно в Кабардино-Балкарии в 1997-1998 годах. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

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