Аналитики сочли низкой популярность "Ат Такфир валь-Хиджра"* на Северном Кавказе

03 июня 2024, 15:49

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Экстремистская организация "Ат Такфир валь-Хиджра" не пользуется популярностью у жителей Северного Кавказа и не брала на себя ответственности за теракты в России, прокомментировали аналитики арест в Черкесске шести предполагаемых членов этой группировки.

Как писал "Кавказский узел", 28 мая суд в Черкесске отправил под арест шестерых жителей Карачаево-Черкесии, подозреваемых в организации и участии в деятельности экстремистской организации "Ат Такфир валь-Хиджра"* (части 1 и 2 статьи 282.2 УК РФ).

Организация "Ат-Такфир валь-Хиджра"* (обвинение в неверии и хиджра) появилась в Египте, а на Северном Кавказе получила распространение в 1997-1998 годы. Сторонники организации относятся к салафитскому течению в исламе и отличаются жесткими требованиями к единоверцам, говорится в материале "Кавказского узла" "Кабардино-Балкария: На пути к катастрофе. Предпосылки вооруженного выступления в Нальчике 13-14 октября 2005 года".

Не помню про теракты в России, ответственность за которых брала бы эта организация

Специалист в области исламского права, доктор юридических наук Леонид Сюкияйнен сообщил, что не помнит терактов в России, за которые группировка "Ат Такфир валь-Хиджра"* брала на себя ответственность. "Эта организация в списке запрещенных в РФ экстремистских организаций с 2010 года. Они вели свою деятельность по всей территории страны, периодически задерживались ее сторонники. Но я не помню про теракты в России, ответственность за которых брала бы эта организация", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". 1

Исламовед отметил, что эта организация не слишком популярна. "Там иерархически сложные взаимоотношения, много жестких условия к сторонникам, в целом не так много людей, связанных с ней. Название периодически всплывает в новостях, но особой популярностью она не пользуется", - сказал Сюкияйнен.

Группировка не отличалась активностью в России, подтвердил исламовед Дмитрий Миульский. "Они не совершали теракты, всегда планировали, вербовали, готовились к чему-то, но правоохранительные органы всегда оказывались на шаг впереди и задерживали сторонников", - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Само движение зародилось в Египте в 1970-80-х годах, отметил Миульский. "Они признали Египет страной неверных, уехали в другие государства, где, по их мнению, есть шариатское правление, с целью получения военного опыта. Как они считают, потом необходимо вернуться и создать джихад. В общем, это довольно сложная группировка со сложными принципами. Например, теракт в мечети для них нормальное явление", - сказал он.

Полковник МВД в отставке Амир Колов также отметил пассивность этой организации на Северном Кавказе. "Таких организаций, как "Ат Такфир", множество", - сказал Колов корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что не припомнит случаев, когда эта организация брала ответственность за теракты в России.

Непонятно, имеют ли люди, которых в России называют ее членами, какое-то отношение к этой организации

В России немного сторонников этой группировки, заметил эксперт Исследовательского центра "Сова"** Михаил Ахметьев. "Вообще эта организация, которая существовала в Египте в 1970-е годы, вполне себе была боевой. Существует ли она реально сейчас, непонятно. Ещё менее понятно, имеют ли люди, которых в России называют ее членами, какое-то отношение к этой организации, или же это просто сообщества салафитов... Есть информация о причастности основоположников этого течения в России к криминалу, но связаны ли они сейчас с насилием, непонятно", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что этой группировке не удавалось организовать теракты в России. "По идее, если бы брали ответственность, то её должны были бы признать террористической, а не экстремистской. Но вообще иногда предполагаемых членов этой организации судят не только по статье 282.2 УК, но и по террористическим статьям, например, 205.1 УК – "содействие терроризму". Более того, есть и дело, в котором некоторых участников организации обвинили в подготовке теракта в Кисловодске", - сказал Ахметьев.

Напомним, в июле 2021 года Следственный комитет объявил о задержании в Ставропольском крае семи жителей Дагестана, Карачаево-Черкесии и Ставрополья, подозреваемых в причастности к попытке взорвать отдел полиции в Кисловодске. Следствие считает их участниками "Ат-Такфир валь-Хиджра"*.

Среди задержанных - житель Дагестана Адам Дарсаев, который заявлял в суде о своей невиновности. В ноябре 2022 года прокуратура утвердила заключение по делу Дарсаева, обвиненного в участии в деятельности экстремистской организации (часть 2 статьи 282.2 УК РФ, предусматривает от двух до шести лет лишения свободы).

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* организация признана экстремистской по решению Верховного суда России, ее деятельность на территории страны запрещена.

** включен в реестр иностранных агентов.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.