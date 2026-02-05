Осужденные по делу об экстремизме в Черкесске сочли недостаточным смягчение приговора

Апелляция смягчила сроки фигурантам дела об экстремизме в КЧР

Верховный суд Карачаево-Черкесии смягчил приговор по делу об экстремистском сообществе, вынесенный в июле 2025 года Черкесским городским судом, однако полностью обвинительный вердикт отменен не был. Осужденный по этому делу Аслан Наптугов заявил, что считает решение лишь частичным успехом и намерен добиваться полного оправдания в кассационной инстанции.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2023 года Черкесский горсуд продлил срок содержания под стражей Аслану Наптугову, Владимиру Ильичеву, Абдулмалику Шоеву, Олеко Кужеву из Черкесска, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, а также Аднану Меремшаову, которому инкриминировали еще и незаконный оборот взрывчатых веществ. Следствие не представило никаких доказательств вины обвиняемых, заявил адвокат. 15 августа 2023 года дело поступило в суд. Сам Наптугов в августе 2024 года назвал свое дело политическим преследованием. 14 июля Черкесский городской суд вынес приговор по делу.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание. Защита заявила, что поводом для обвинения Наптугова и еще 10 уроженцев Карачаево-Черкесии в экстремизме стала их общественная деятельность. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами - от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах. В постановлении следствия по делу Наптугова указано, что экстремистское сообщество было создано на основе идеологии запрещенного в России объединения "Союз Славянских Сил Руси"** ("СССР") и преследовало цель насильственного изменения конституционного строя.

Осужденный по делу об экстремистском сообществе в Карачаево-Черкесии Аслан Наптугов сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что апелляционная инстанция Верховного суда республики смягчила приговор Черкесского городского суда от 14 июля 2025 года, однако полностью обвинительный вердикт отменен не был.

«Сегодня [4 февраля] прошло апелляционное заседание в Верховном суде Карачаево-Черкесии по приговору Черкесского городского суда от 14 июля 2025 года. Решение уже принято — приговор смягчили. Мне ничего не изменили, я свой срок уже отбыл, а тем, кому назначили больше, сократили примерно на полтора года. У них осталось около полугода, и они должны выйти на свободу. Для нас это большое достижение, ради этого мы и боролись», — сказал Наптугов.

По его словам, защита на протяжении всего процесса настаивала на невиновности фигурантов и отсутствии состава преступления.

«Позиция защиты всегда была одна — отсутствие события преступления, отсутствие потерпевших, пострадавших, свидетелей. При отсутствии всех этих составляющих уголовное дело не должно возбуждаться, однако его возбудили. Кроме того, в ходе следствия и суда было допущено множество процессуальных нарушений, о которых мы постоянно заявляли», — отметил он.

Комментируя решение суда, Наптугов заявил, что считает его лишь частично удовлетворительным и намерен добиваться полного оправдания.

"Мы будем обжаловать дальше, в кассационную инстанцию, потому что хотим полного оправдания и снятия всех обвинений. На сегодняшний день решение устроило нас лишь частично — наказание смягчили, и люди смогут в ближайшее время выйти на свободу. Это для нас очень важно. Юридически мы довольны лишь частично, морально тоже. Суд формально смягчил приговор, но полностью отменить его не смог", — сказал он.

Наптугов также рассказал о рассмотрении приговора в отношении других фигурантов дела.

«Олеко Кужев был осужден как организатор по первой части статьи об экстремистском сообществе. Ему также вменили незаконное хранение взрывчатого вещества — охотничий порох, который хранился законно. В итоге по совокупности статей ему назначили восемь лет, а апелляционный суд сократил срок до шести лет и одного месяца», — сообщил он.

По словам Наптугова, смягчение коснулось и других осужденных.

«Аднан Меремшаов был осужден по совокупности двух статей — участие в экстремистском сообществе и незаконный оборот взрывчатых веществ. Ему снизили срок с шести лет шести месяцев до шести лет одного месяца. Владимиру Ильичеву и Абдулмалику Шоеву, которым ранее назначили по пять лет, срок сократили до трех лет шести месяцев, и они должны выйти на свободу в ближайшее время с учетом времени, проведенного под стражей», — сказал он.

Полная отмена приговора означала бы признание незаконности уголовного дела, что повлекло бы серьезные последствия

Говоря о причинах смягчения приговора, Наптугов выразил мнение, что суд не мог полностью отменить обвинительный вердикт.

«Полная отмена приговора означала бы признание незаконности уголовного дела, что повлекло бы серьезные последствия — расследования и ответственность должностных лиц. Поэтому, на мой взгляд, суд ограничился смягчением наказания", — заявил он.

Мы добиваемся полного оправдания. Смягчение приговора важно, потому что люди скоро выйдут на свободу, но борьба на этом не заканчивается

При этом Наптугов подчеркнул, что считает дело политически мотивированным и намерен продолжать обжалование.

«Мы добиваемся полного оправдания. Смягчение приговора важно, потому что люди скоро выйдут на свободу, но борьба на этом не заканчивается», — сказал он.

Иногда такие решения принимаются, когда суд не готов полностью отменить обвинительный приговор, но считает чрезмерным назначенное наказание

Само по себе смягчение приговора апелляционной инстанцией не является автоматическим свидетельством признания судом фабрикации дела, однако может указывать на наличие сомнений в обоснованности выводов суда первой инстанции, заявил в комментарии корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Московской коллегии адвокатов Микки Арапиев, не участвующий в этом деле.

«В российской судебной практике смягчение приговора апелляцией — достаточно распространенное явление, и формально оно не означает, что суд признал дело сфабрикованным. Для такого вывода требуется прямое указание на недопустимость доказательств, отсутствие события или состава преступления, либо отмена приговора с прекращением дела. В данном случае этого не произошло. Вместе с тем, когда апелляционная инстанция существенно снижает сроки наказания, это нередко свидетельствует о том, что суд второй инстанции усмотрел определенные проблемы — либо в доказательной базе, либо в квалификации, либо в оценке роли отдельных фигурантов. Иногда такие решения принимаются, когда суд не готов полностью отменить обвинительный приговор, но считает чрезмерным назначенное наказание», - заявил Арапиев.

Он также отметил, что «в российской практике также нередки ситуации, когда апелляция корректирует приговор, не затрагивая сам факт виновности, исходя из принципа процессуальной устойчивости судебных актов».

Дело об экстремизме тянется с 2022 года

Дело об экстремистском сообществе в Карачаево-Черкесии, по которому осуждены Аслан Наптугов, Олеко Кужев и другие фигуранты, расследуется с 2022 года и на протяжении всего процесса сопровождалось заявлениями защиты о политической мотивации преследования и отсутствии доказательств.

Аслан Наптугов был задержан 24 мая 2022 года. Сначала он отбыл шесть суток ареста по административной статье, однако после освобождения был вновь задержан и затем арестован уже в рамках уголовного дела. Следствие предъявило ему обвинение в участии в экстремистском сообществе. Мера пресечения в виде содержания под стражей продлевалась неоднократно. По делу также проходили Олеко Кужев, Владимир Ильичев, Аднан Меремшаов, Абдулмалик Шоев, Лариса Якушева, Олег Бондаренко, Ольга Примак, Юлия Камбиева, Светлана Дарова и Анита Тукова.

По версии следствия, с 2019 по 2020 год в республике было создано экстремистское сообщество на основе идеологии запрещенного объединения «Союз Славянских Сил России», которое, как утверждали правоохранительные органы, ставило целью насильственное изменение конституционного строя и подрыв деятельности государственных институтов. Следствие утверждало, что фигуранты распространяли материалы о «существовании СССР», отрицали легитимность российских властей и создавали незарегистрированные структуры, включая филиал МОПОС «Солидарность», «Совет народных депутатов» и другие организации.

Фигуранты дела и их защита настаивали, что занимались общественной и правозащитной деятельностью, помогали жителям республики в вопросах ЖКХ, кредитов и социальных споров, а уголовное преследование называли политически мотивированным. Защита заявляла об отсутствии события преступления, потерпевших и доказательств, а также о многочисленных процессуальных нарушениях.

Дело поступило в Черкесский городской суд 15 августа 2023 года. В ходе процесса, по словам защиты, отклонялись ходатайства об исключении доказательств и фиксации заседаний, а обвинение, как утверждали адвокаты, длительное время не могло четко сформулировать суть предъявленных претензий. Сам Наптугов в своих заявлениях указывал, что считает дело политическим и настаивал на отсутствии состава преступления.

14 июля 2025 года Черкесский городской суд вынес приговор девяти фигурантам. Пятерым были назначены реальные сроки лишения свободы от пяти до восьми лет, еще четверым — условные наказания. Суд указал, что подсудимые «создали, руководили и участвовали в экстремистском сообществе», а мотивом назвал «личную выгоду», связанную с отказом от выплат по кредитам, налогам и коммунальным платежам. Никто из подсудимых вину не признал. Всем осужденным были назначены дополнительные наказания, включая запрет на общественную деятельность и ограничение свободы.

После вынесения приговора фигуранты продолжили настаивать на его незаконности. Наптугов публично заявлял, что уголовное преследование носит политический характер, а защита указывала на отсутствие доказательств экстремистской деятельности и настаивала на оправдании.

В комментариях, переданных корреспонденту «Кавказского узла» в разные периоды процесса, Наптугов заявлял, что обвинение, по его мнению, не было должным образом сформулировано, а само дело строится на предположениях. Он также указывал на давление в ходе процесса и утверждал, что добивается полного оправдания.

* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.