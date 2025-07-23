Вынесен приговор группе "граждан СССР"* из Черкесска

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Суд в Черкесске назначил реальные сроки пятерым жителям республики, обвиняемым по делу об экстремистском сообществе, еще четверо осуждены условно.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2023 года Черкесский горсуд продлил срок содержания под стражей Аслану Наптугову, Владимиру Ильичеву, Абдулмалику Шоеву, Олеко Кужеву из Черкесска, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, а также Аднану Меремшаову, которому инкриминировали еще и незаконный оборот взрывчатых веществ. Следствие не представило никаких доказательств вины обвиняемых, заявил адвокат. 15 августа 2023 года дело поступило в суд. Сам Наптугов в августе 2024 года назвал свое дело политическим преследованием.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание. Защита заявила, что поводом для обвинения Наптугова и еще 10 уроженцев Карачаево-Черкесии в экстремизме стала их общественная деятельность. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами - от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах. В постановлении следствия по делу Наптугова указано, что экстремистское сообщество было создано на основе идеологии запрещенного в России объединения "Союз Славянских Сил Руси"** ("СССР") и преследовало цель насильственного изменения конституционного строя.

Черкесский городской суд вынес приговор девяти обвиняемым по делу "граждан СССР"*: пятерым из них были назначены реальные сроки от пяти до восьми лет заключения, еще четверым - условное наказание, на приговор обратил внимание правозащитный проект "ОВД-Инфо" (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

В сообщении пресс-службы суда говорится о девяти подсудимых, которые "создали, руководили и принимали участие в экстремистском сообществе" в Карачаево-Черкесии с марта 2019 года до июня 2020 года. Как считает следствие, они преследовали "личную выгоду в виде невыплат по кредитным обязательствам, коммунальным платежам и налогам", причисляя себя так называемым "гражданам СССР"*. Никто из подсудимых вину не признал.

Пресс-служба суда не уточнила, на какой срок четверым обвиняемым назначены условные сроки. Всем девяти подсудимым были назначены дополнительные наказания: троим из них запрещено заниматься общественной деятельностью в течение трех лет, остальным шести - в течение пяти лет, также всем назначен год ограничения свободы. Двоим из подсудимых суд назначил штраф в 20 тысяч рублей.

Как следует из карточки дела на сайте суда, приговор был вынесен 14 июля. При этом в карточке дела значатся десять фигурантов, все их имена скрыты. Девяти из них вменяли организацию деятельности экстремистской организации, одного из них также обвинили по статье о незаконном обороте взрывчатки, а десятому фигуранту вменили участие в деятельности экстремистской организации. В сообщении о приговоре упоминается также статья о незаконном хранении огнестрельного оружия, но в карточке дела она не обозначена.

Дата поступления дела в суд - 15 августа 2023 года - указывает на то, что речь идет о деле Аслана Наптугова, по которому, помимо него, проходили еще десять человек: Владимир Ильичев, Абдулмалик Шоев, Олеко Кужев, Аднан Меремшаов, Лариса Якушева, Олег Бондаренко, Ольга Примак, Юлия Камбиева, Светлана Дарова и Анита Тукова. Среди перечисленных, Маремшаову вменяли незаконный оборот взрывчатки, а Наптугову, Ильичеву, Шоеву, Кужеву - участие в экстремистском сообществе. Правозащитный проект предположил, что в приговоре или во время судебного следствия обвинение могли переквалифицировать.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

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