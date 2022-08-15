Защита сочла необоснованным обвинение черкесского активиста Наптугова в экстремизме

15 августа 2022, 08:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Поводом для обвинения в экстремизме жителя Черкесска Аслана Наптугова и еще 10 уроженцев Карачаево-Черкесии стала их общественная деятельность, предположил адвокат. Наптугов входит в Независимую ассоциацию врачей, которая во время пандемии требовала от властей обосновать жесткие антиковидные меры, рассказала коллега обвиняемого.

Как писал "Кавказский узел", житель Черкесска Аслан Наптугов, задержанный 24 мая, отбыл шесть суток ареста за мелкое хулиганство, но после освобождения из изолятора был вновь задержан силовиками, а затем повторно арестован. Ему предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни, правильное питание. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами, от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах. "В Черкесске эту организацию закрыли, но экстремистской она не признана, Наптугов заведовал в ней делами по здравоохранению", - рассказал он.

11 уроженцев Карачаево-Черкесии заподозрены по делу об экстремистском сообществе

Наптугов был привлечен в качестве обвиняемого 31 мая постановлением следователя первого отдела СУ СКР по Карачаево-Черкесии Р. Аргуянова. Следствие предполагает, что «Наптугов вступил и принял участие в деятельности экстремистского сообщества для подготовки или совершения преступлений экстремистской направленности», говорится в постановлении о привлечении Наптугова в качестве обвиняемого (копия документа имеется в распоряжении «Кавказского узла»).

По версии следствия, в период с лета 2019 года до конца 2020 года на территории республики неустановленное лицо, "руководствуясь умыслом и идеологией" запрещенного в России решением Верховного суда Коми от 11 июля 2019 года межрегионального объединения «Союз Славянских Сил России» («СССР»), "в целях насильственного изменения конституционного строя и воспрепятствования законной деятельности органов госвласти" создало экстремистское сообщество.

В документе, кроме Наптугова, указаны еще 10 фамилий, а также обозначается «неограниченный круг лиц, вовлеченных в экстремистскую деятельность».

Следствие считает, что с 2020 года и до 24 мая Аслан Наптугов, Лариса Якушева, Олеко Кужев, Владимир Ильичев, Олег Бондаренко, Аднан Меремшаов, Ольга Примак, Юлия Камбиева, Светлана Дарова, Анита Тукова, Абдулмалик Шоев и другие лица распространяли в интернете, в госучреждениях республики информацию о продолжении существования СССР/РСФСР, отрицали Конституцию РФ и легитимность госвласти и законов России.

По версии следствия, участники экстремистского сообщества создали для своих целей ряд незарегистрированных организаций, таких, как филиал международной общественной профсоюзной организации «Солидарность» (МОПОС), Территориально-Родовая Община «Абаза-Адыгский/Черкесский Союз Суверенных Свободных Родов», «Совет народных депутатов», «Государственный комитет обороны», «Министерство Госбезопасности СССР».

Подозреваемые пытались помешать деятельности управления Роспотребнадзора, требуя "отмены норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом", работе республиканского правительства (организуя митинги у его здания) и Службы судебных приставов (препятствуя исполнению решения в отношении одного из членов сообщества).

Защита считает надуманной версию следствия

5 августа апелляционная инстанция рассмотрела жалобу защиты Наптугова на арест, оставив решение в силе. Блогер останется под стражей в СИЗО-1 Черкесска до октября, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Вячеслав Мерзакулов.

Защитник считает уголовное преследование Наптугова и других участников обвинения политически мотивированным. "С 24 мая в КЧР под стражей содержатся 6 человек, еще пять человек - под подпиской о невыезде, которые обвиняются в том, что их идеологические и политические взгляды враждебны к действующей в России власти – цитата из обвинительного постановления. Хотя против них возбуждено уголовное дело по статье 282.1 часть 2 - участие в экстремистском сообществе. Естественно, организатор этого сообщества неизвестен, так написано в обвинении, а также у этого «сообщества» нет названия, но участники как бы есть. Парадокс еще в том, что ни один из этих людей никогда не занимался политикой и не озвучивал своих политических и идеологических убеждений! И следственные органы сами, на свой взгляд, решили, что у этих людей, возможно, враждебные мысли, то есть этих людей задержали за их мысли. Это нонсенс в юриспруденции... Поразителен еще тот факт, что статья об экстремизме не имеет ничего общего с политикой", - сказал Мерзакулов.

Пленума Верховного суда России своим постановлением запретил преследование по политическим и идеологическим убеждениям при расследовании уголовных дел экстремистской направленности, пояснил адвокат.

По его словам, Аслан Наптугов – предприниматель с 30-летним опытом и действительно человек с ярко выраженной и активной гражданской, но не политической позицией. "Но опять же, при чем здесь экстремизм? А ни при чем! Просто привлечь на самом деле не за что, но кому-то очень хочется, чтобы Наптугов и его товарищи посидели в тюрьме. А почему? А потому что эти товарищи занимались общественной деятельностью - защищали свои гражданские права и помогали простым жителям КЧР бескорыстно защищать свои права в делах с коммунальными службами города и республики, когда их представители незаконно отключали жителям свет или газ. Ходили пару раз в службу судебных приставов, выяснить, почему с их банковских карточек снимают деньги без решения суда. И это все следствие отнесло к экстремизму. А все потому, что эти люди, писали жалобы в полицию, в прокуратуру, в следственный комитет, с просьбой обратить внимание на беззаконие", - рассказал адвокат.

Защитник не исключил, что, защищая свои права по вопросам необоснованного прекращения электро- и газоснабжения, подозреваемые "затронули чьи-то финансовые интересы", и в связи с этим одним из пунктов обвинения стали призывы подозреваемых к жителям республики не оплачивать коммунальные услуги. "Но даже если бы это было правдой, то какое это имеет отношение к экстремизму?" - сказал Мерзакулов.

Он также отметил, что одним из вопросов, которым занималась организация «МОПОС» - поступление средств за ЖКХ на счета, зарегистрированные за рубежом. "И для проверки этой информации представители МОПОС, в которой состоят некоторые из обвиняемых в экстремизме, официально обращались в прокуратуру... Но ввиду того, что МОПОС и Адыго-Абхазская родовая община (представители которой тоже среди обвиняемых) созданы вполне легально и их не удается признать экстремистскими, следствие решило объединить их в якобы одно экстремистское сообщество", - предположил защитник.

Наптугов принимал участие в рейдах "народного контроля" МОПОС, которые, в частности, были посвящены борьбе с принудительной вакцинацией, следует из записей в Instagram*-аккаунте МОПОС в Карачаево-Черкесии. Последняя запись в аккаунте, на который подписаны 2 321 человек, датирована 26 августа 2021 года, в ней содержится требованиее не допустить преобразования Тебердинского государственного природного биосферного заповедника в национальный парк без публичных обсуждений. Большинство предыдущих записей в этом аккаунте посвящены принудительной вакцинации.

Коллеги Наптугова по Ассоциации врачей призывали обосновать антиковидные ограничения

Независимая Ассоциация врачей, в которую входит Аслан Наптугов, - это международная общественная организация, созданная в начале пандемии коронавируса, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" представитель организации Гюльназ Орлова.

"Мы - врачи, понимающие всю ситуацию, объединились по всей стране. Мы добивались приема у чиновников, провели множество круглых столов, где разоблачали всю статистическую ложь системы о ковиде и, конечно, об экспериментальном препарате. В декабре 2020 года мы съехались из разных уголков страны в Москву, в Роспотребнадзор РФ, Минздрав РФ, требуя прекратить социальные и медицинские эксперименты над людьми и дать научное и медицинское обоснование локдауну. Но ответственные люди не вышли", - рассказала она.

По ее словам, доктора из Независимой ассоциации врачей написали "множество научных экспертиз, раскрывающих правду о протоколах лечения от COVID-19, о вакцинах, которые были созданы от этого заболевания". "Также доктора Независимой ассоциации врачей проводят эфиры и рассказывают различные методики и рекомендации по оздоровлению организма", - сказала Гюльназ Орлова.

Как следует из публикаций в аккаунтах Наптугова, он придерживался идеи граждан СССР, считающих, что союз продолжает де-юре существовать. В мае на своей странице в Facebook* Наптугов опубликовал также несколько постов с иронической оценкой действий российской армии на Украине и целей военной спецоперации. Кроме того, 14 мая блогер в своей публикации провел аналогию между спецоперацией на Украине и Кавказской войной. 21 мая в другой публикации он вновь вернулся к этой теме, опубликовав запись с заголовком ""Денацификация" черкесов, освобождение от турецкой "экспансии" и установление "русского мира" на Кавказе в 18-м веке". До 21 февраля большинство публикаций Наптугова были посвящены борьбе с принудительной вакцинацией и медицинскому просвещению.

Аслан Наптугов, занимаясь натуропатией и нутрициологией, "вносил свой вклад в помощь людям", подчеркнула она. "Знаю Аслана лично. Мы вместе состоим в Независимой ассоциации врачей. Человек с большим сердцем, честный, порядочный, умный и справедливый… Доктора из Ассоциации и неравнодушные граждане стали звонить в разные инстанции Карачаево-Черкесии в первый же день, когда произошел обыск у Аслана и его увезли в неизвестном направлении. Люди были встревожены", - рассказала Орлова.

Она отметила, что головного офиса у Независимой ассоциации врачей нет, а о деятельности организации «МОПОС» ей ничего не известно. "Независимая ассоциация врачей тесно сотрудничает с народным движением - Общенародным Союзом Возрождения России (ОСВР). Мы вместе с юристами ОСВР разработали документы по отказу от принудительной вакцинации. И эти документы помогли сотням, тысячам людей в разных уголках страны. Знаю, на Кавказе не стоял остро вопрос с вакцинацией. А вот у нас, например, где я живу, в Татарстане, отстраняли от работы, люди без денег сидели, не пускали в общественный транспорт", - рассказала Гюльназ Орлова.

Давление оказывается на многих представителей их организации, отметила она. "Идут преследования наших докторов в разных городах. В клиниках, где они работают, стали проводить бесконечные проверки. На нашу общественную организацию полился заказной черный пиар… Даже высказывались, что нужно лишить нас дипломов, что мы "недоврачи"", - сообщила Орлова.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.