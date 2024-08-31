Защита сочла необоснованным уголовное преследование Наптугова и Кужева

31 августа 2024, 17:54

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В материалах дела об экстремистском сообществе нет доказательств вины жителей Черкесска Аслана Наптугова и Олеко Кужева, заявили их адвокаты. Наптугов назвал свое уголовное дело, которое слушает суд в Черкесске, политическим преследованием.

Как писал "Кавказский узел", в феврале 2023 года Черкесский горсуд продлил срок содержания под стражей Аслану Наптугову, Владимиру Ильичеву, Абдулмалику Шоеву, Олеко Кужеву из Черкесска, обвиняемым в участии в экстремистском сообществе, а также Аднану Меремшаову, которому также инкриминируют незаконный оборот взрывчатых веществ. Следствие не представило никаких доказательств вины обвиняемых, заявил адвокат. 15 августа 2023 года дело поступило в суд.

Аслан Наптугов известен как автор блога на медицинскую тематику, он пропагандирует здоровый образ жизни и правильное питание. Защита заявила, что поводом для обвинения Наптугова и еще 10 уроженцев Карачаево-Черкесии в экстремизме стала их общественная деятельность. Наптугов и еще шесть человек были задержаны по делу об участии в Международной общественной профсоюзной организации "Солидарность" (МОПОС), которая занималась различными вопросами - от качества услуг медицины до правозащиты, сообщил "Кавказскому узлу" источник в следственных органах.

Обвинение отнесло к преступной деятельности общественную активность арестованных

Аслан Наптугов был привлечен в качестве обвиняемого 31 мая 2022 года постановлением следователя первого отдела СУ СКР по Карачаево-Черкесии. Следствие утверждает, что с лета 2019 года до конца 2020 года на территории республики неустановленное лицо, "руководствуясь умыслом и идеологией" запрещенного в России объединения «Союз Славянских Сил Руси»* («СССР»), создало экстремистское сообщество для насильственного изменения конституционного строя и воспрепятствования законной деятельности органов власти.

В документе, помимо Наптугова, указаны еще 10 человек: Лариса Якушева, Олеко Кужев, Владимир Ильичев, Олег Бондаренко, Аднан Меремшаов, Ольга Примак, Юлия Камбиева, Светлана Дарова, Анита Тукова, Абдулмалик Шоев. Следствие считает, что с 2020 по 24 мая 2022 года они распространяли в интернете и государственных учреждениях республики информацию о продолжении существования СССР/РСФСР, отрицали Конституцию РФ и легитимность российских властей и законов.

По версии следствия, участники экстремистского сообщества создали для своих целей ряд незарегистрированных организаций, таких как филиал международной профсоюзной организации «Солидарность» (МОПОС), Территориально-Родовая Община «Абаза-Адыгский/Черкесский Союз Суверенных Свободных Родов», «Совет народных депутатов», «Государственный комитет обороны» и «Министерство Госбезопасности СССР».

Также подозреваемые, по версии следствия, пытались помешать деятельности Роспотребнадзора, требуя отмены норм борьбы с коронавирусом, работе республиканского правительства и Службы судебных приставов, препятствуя исполнению решений в отношении одного из членов сообщества.

Аслан Наптугов заявил о политической подоплеке дела

Дело было передано в Черкесский горсуд 15 августа 2023 года, предварительное слушание под председательством судьи Сапара Байчорова состоялось 28 августа.

Представитель защиты, попросивший не публиковать его имя, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что с начала предварительного слушания отклонялось "множество ходатайств". "В том числе об исключении недопустимых доказательств и проведении видеосъемки, которую сам Наптугов просил четыре раза. Все они отклонялись по разным причинам, а иногда и вовсе без мотивировки. Наптугова удаляли из зала суда, поскольку он настойчиво требовал объяснений», - рассказал он.

В деле около 80 свидетелей. «Из них осталось допросить около половины. Порядок ведения суда был изменен на первых заседаниях. В деле нет ни одного доказательства, и обвинение Наптугову до сих пор не предъявлено, хотя обвинительное заключение было зачитано прокурором еще в январе», - сказал защитник.

По его словам, Наптугов заявил, что «обвинение ему непонятно, так как оно не соответствует диспозиции уголовной статьи и включает деяния, которые не нарушают закон». Например, одно из обвинений связано с тем, что «он не носил маски в 2021 году, за что был оштрафован на 1000 рублей, и он логично задал вопрос суду, держали ли его два года в заключении за это нарушение», рассказал защитник.

Сам Наптугов заявил, что обвинение в экстремизме по-прежнему не сформулировано должным образом, несмотря на продолжающиеся судебные заседания. «Судья сказал оставить открытым вопрос предъявления обвинения мне и перейти к допросу свидетелей. Таким образом, на сегодня в соответствии с диспозицией закона обвинение мне не предъявлено», - указал Аслан Наптугов в письме, которое его родственники передали "Кавказскому узлу".

Наптугов отметил, что по делу проходят 10 подсудимых. "Фигурантов не добавилось. Из 10 человек есть 282.1 – экстремистское сообщество, ч.2 – участие. Нас в тюрьме трое: я, Кужев Олек и Меремшаов Аднан. У Олека первая часть, якобы он организатор, а мы с Аднаном участники. Все это длится уже три года», - написал он.

Я уже несколько ходатайств подавал о возвращении материалов прокурору

Подсудимый также указал, что прокурор не давал четкого ответа на вопросы о сути обвинений. «То есть нас обвиняют в участии в экстремистском сообществе, я спрашиваю, в каком? Прокурор листает материалы и не может ответить на вопрос. Судья говорит: “Я вижу, что у прокурора не готов ответ?”. Предоставляют перерыв, но прокурор не смог ответить на вопрос и на следующем заседании. О каком суде может идти речь? Я уже несколько ходатайств подавал о возвращении материалов прокурору, там вообще нет никакого обвинения», - отмечает Наптугов.

Он указал, что мотивом его преследования следствие называет политическую и идеологическую вражду к действующей власти в России, и счел это фактическим признанием его «политзаключенным».

«У нас мотивом является политическая и идеологическая вражда к действующей в России власти... У нас выдуманные статьи, и нас официально признали политзаключенными, мы об этом говорили в процессе. В деле написано, что я собирался в 2021 году совершить преступление по статье "дискредитация российской армии". Адвокат спрашивает, как я собирался за год до выхода этого закона (ответственность за дискредитацию вооруженных сил была введена 4 марта 2022 года. - Прим. "Кавказского узла") и начала самой СВО совершить это преступление? И при этом замечании эти формулировки из дела даже не удалили», - пишет Наптугов.

Он также подчеркивает отсутствие законных оснований для предъявления обвинений другим организациям, упомянутым в деле, и называет следствие по делу некомпетентным. «Над МОПОСом не было нигде процесса, организация экстремистской не признана, к ней претензий вообще нет. Мы задаем вопрос, для чего вы его упоминаете - опять молчание», - написал Наптугов.

Он также указал на отсутствие аудиопротокола заседания по обжалованию меры пресечения в Верховном суде Карачаево-Черкесии, что, по его мнению, является нарушением процедуры. «Отказав по техническим причинам, они нам предоставили копию бумажного протокола. А с чего его копировали, если аудио нет?», - задался вопросом Наптугов.

Бездоказательным и голословным Наптугов назвал и обвинение в экстремизме адыго-абхазской общины. «Помимо МОПОСа, там претензии к адыго-абхазской общине, к трем женщинам. Само обвинение со стороны правоохранительных органов и есть экстремизм, поскольку они называют национальную общественную организацию экстремистской. Люди [следствие] абсолютно некомпетентные», - сообщил в письме «Кавказскому узлу» Наптугов.

Обвинение инкриминирует организатору группы «ненависть к органам власти»

Обвинение считает Олеко Кужева организатором преступной группы. Следствие утверждает, что с марта 2019 года по июнь 2022 года на территории Карачаево-Черкесской Республики Кужев создал организованную группу для подготовки и совершения преступлений экстремистской направленности, следует из Постановления о привлечении в качестве обвиняемого от 14 июля 2023 года, копия которого имеется в распоряжении «Кавказского узла».

В материалах дела говорится, что Кужев испытывал ненависть к властям России, был привержен идеологии восстановления СССР, не признавал конституционный строй современной России и действующие законы.

Кужеву инкриминируют создание экстремистской группы для пропаганды идей восстановления советской власти и публичных призывов к действиям, направленным на нарушение территориальной целостности РФ. Его также обвиняют в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ для использования в террористических актах.

Следствие утверждает, что группа, возглавляемая Кужевым, распространяла экстремистские материалы, призывающие к созданию нелегитимных органов власти и сопротивлению государственной системе. Кужев якобы приписывал себе звание "Председателя Верховного Совета РСФСР" и использовал мессенджеры и социальные сети для координации деятельности группы. Он обвиняется по статьям 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества) и 222.1 УК РФ (незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ).

Защита Кужева настаивает на необоснованности обвинения

Защита Олеко Кужева настаивает на исключении из обвинения статьи о незаконном обороте оружия, считая ее необоснованной. «Он был охотником, на законных основаниях приобретал порох, остатки которого — около 100 грамм в кофейной банке — были обнаружены при обыске 24 мая 2022 года. Санкция по этой статье очень серьезная (от шести до восьми лет лишения свободы. – Прим. "Кавказского узла"), хотя он приобрел это на законных основаниях. Мы подали много жалоб, но все они были отклонены. Эта статья должна быть исключена [из обвинения]», сказал корреспонденту «Кавказского узла» представитель защиты Кужева, попросивший не публиковать его имя.

Адвокат также отметил, что его подзащитный уже более двух лет находится в СИЗО, что негативно сказывается на его здоровье. «Кужев в СИЗО уже 2 года и 3 месяца, его состояние здоровья ухудшилось. Должного медицинского обследования там никто не делает. Зрение ухудшилось, была опухоль на руке, которую лечили. Трое под стражей, остальные — под домашним арестом или подпиской о невыезде. Кужеву 51 год», — сообщил адвокат.

Защита подчеркивает, что мера пресечения в виде содержания под стражей продлевалась неоднократно, несмотря на отсутствие доказательств. Адвокат считает, что причина такой строгой меры — заинтересованность ФСБ, курирующей дело.

«Доказательств, что они могут скрыться, воспрепятствовать следствию или оказать давление на свидетелей, у обвинения нет, но им не меняют меру [пресечения], потому что дело сопровождает ФСБ», — отмечает защитник.

Адвокат также указывает, что следствие не представило доказательств, подтверждающих организацию Кужевым экстремистской деятельности. «МОПОС и Совет народных депутатов — это организации, которые помогали людям с проблемами ЖКХ и кредитования. Они оспаривали незаконные решения, помогали отменять судебные приказы и предоставляли юридическую помощь. Никаких доказательств экстремистских преступлений, подготовки к свержению власти или перевороту в регионе у обвинения нет», — добавил адвокат.

Все положительно его характеризуют как общественного деятеля, который построил первый ипподром, организовывал скачки, шахматные турниры

В ходе судебного процесса уже допрошено около 50 свидетелей из 80. Адвокат утверждает, что ни один из них не подтвердил обвинения против Кужева. «Ни один свидетель не сказал, что Кужев экстремист, высказывался против власти РФ, хотел поменять власть, совершал или призывал к экстремизму. Все положительно его характеризуют как общественного деятеля, который построил первый ипподром, организовывал скачки, шахматные турниры, переводил сказки на абазинский язык», — подчеркнул адвокат.

Процесс остается открытым для общественности, и его посещает много людей. Адвокат выражает обеспокоенность тем, что людей, оказывающих помощь населению в сфере ЖКХ, привлекают как террористов и экстремистов. «В России были суды по "гражданам СССР", там реальные сроки были по экстремизму, нам всем известно, что это за статьи. Людей, которые занимались помощью населению в сфере ЖКХ, привлекают как террористов и экстремистов», — заключил адвокат.

Следующее заседание суда назначено на 10 сентября.

Люди, считающие себя гражданами СССР – это неформальная общность, они объединяются в различные организации, рассказал ранее "Кавказскому узлу" правозащитник Александр Верховский. "Это разные люди, которые верят в то, что СССР продолжает юридически существовать, а Российская Федерация, наоборот, нет. Они объединяются в разные организации. Время от времени эти организации ещё и делятся на части", – пояснил он. По словам правозащитника, в России запрещено уже несколько организаций тех, кто считает себя гражданами СССР, но не всегда в них присутствует аббревиатура СССР.

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* межрегиональное общественное объединение "Союз славянских сил Руси" признано экстремистской организацией в августе 2019 года, решение об этом принял Верховный суд Коми.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.