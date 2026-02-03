Прокуратура требует увеличить штраф Рауфу Арашукову по делу о взятке

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор Рауфу Арашукову по делу о взятке сотруднику колонии обжалован прокуратурой, ведомство требует увеличить сумму штрафа.

Как писал "Кавказский узел", в октябре 2024 года стало известно, что бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" за создание ему благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассационной жалобы на приговор по делу об убийствах и преступном сообществе. 13 января суд признал Арашукова виновным в попытке подкупа сотрудника колонии и обязал его выплатить штраф в 120 миллионов рублей.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова. Апелляционная и кассационная инстанции оставили приговор в силе. В октябре 2024 года Рауф Арашуков требовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в колонии "Черный дельфин" в Оренбургской области подвергается пыткам и провокациям. После его жалобы прокуратура провела проверку в колонии и заявила, что не нашла нарушений.

В Ленинский райсуд Оренбурга, где рассматривалось дело Рауфа Арашукова, подано апелляционное представление прокуратуры. Сторона обвинения просит ужесточить наказание, назначенное бывшему сенатору.

“Гособвинение просит суд увеличить сумму штрафа”, - цитирует 2 февраля представителя суда ТАСС.

Как ранее установил суд, за шесть миллионов рублей Арашуков хотел получить “привилегированные условия содержания” в колонии для пожизненно осужденных, расположенной под Соль-Илецком.

.“Он требовал больше телефонных звонков сверх лимита, дополнительные свидания с родственниками, повышенное число посылок и передач, выбор места работы в колонии и даже подселение в камеру желаемого сокамерника”, - отмечает в публикации от 2 февраля “Коммерсант”.

По данным издания, Арашуков просил подселить к нему в камеру Башира Хамхоева, который в 2013 году получил пожизненный срок по делу о подготовке теракта в аэропорту Домодедово. Также в публикации отмечается, что защита планирует добиваться допроса сотрудников ИК-6 и проверки показаний Арашукова на полиграфе.

Об убийствах, в организации которых обвинен Рауф Арашуков, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Резонансные убийства в Карачаево-Черкесии". Что известно о клане Арашуковых, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".