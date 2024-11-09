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02:58, 9 ноября 2024

Прокуратура не выявила нарушений условий содержания Арашукова в колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Выездную проверку в колонии "Черный дельфин" провела прокуратура Оренбургской области после жалобы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова на условия содержания, нарушения выявлены не были.

Как писал "Кавказский узел", в конце октября бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков потребовал перевести его в колонию в Мордовии, заявив, что в "Черном дельфине" он подвергается пыткам и провокациям. Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Оренбургской области заявила, что проверит заявление бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова о пытках в колонии "Черный дельфин". 1 ноября стало известно, что защитникам Арашукова было отказано в доступе в колонию.

27 декабря 2022 года Мосгорсуд приговорил к пожизненному заключению Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова – бывшего советника гендиректора "Газпром межрегионгаз". Апелляционная инстанция оставила приговоры в силе. Что еще известно о клане Арашуковых, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Главное о деле Арашуковых".

Прокуратура Оренбургской области проверила колонию "Черный дельфин" после жалобы бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова, пишет 8 ноября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратура сообщила, что провела выездную проверку после обращения защитников Арашукова о противоправных действиях сотрудников колонии. Были изучены документы и видеоархивы, опрошены осужденные, сотрудники пенитенциарного учреждения и другие заключенные. Нарушения условий содержания Арашукова не установлены.

Также прокуратура отметила, что проверки в колонии проводятся систематически.

 22 октября стало известно, что Рауф Арашуков обвинен в передаче трех миллионов рублей сотрудникам колонии "Черный дельфин" в виде взятки за создание для себя благоприятных условий отбывания наказания. Сам Арашуков назвал дело о взятке провокацией перед рассмотрением кассации.

В Карачаево-Черкесии у Рауфа Арашукова была репутация эмоционального, несдержанного и неконтролируемого человека, рассказал ранее корреспонденту "Кавказского узла" активист из Черкесска. "У него было амбиций через край, с другой стороны, он самоутверждался. Это был период, когда он отпустил бороду, как у [Рамзана] Кадырова, он гордился дружбой с Кадыровым, он даже копировал его манеру разговаривать, держать голову, интонировать. И вдруг его "кинули", сошлось все вместе", – сказал он.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы заявили, что за крахом клана Арашуковых стоят люди, которые находятся значительно выше, чем глава Чечни Рамзан Кадыров, с которым был дружен Рауф Арашуков. Клан Арашуковых возник в рамках проекта спецслужб, а к его падению привело исключительно уголовное преследование, считают они.

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Автор: "Кавказский узел"

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