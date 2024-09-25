25 сентября 2024, 23:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бекхан Абдулхамидович Барахоев – депутат Государственной думы России, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Был избран в Госдуму от Ингушетии по спискам "Единой России". Имя Бекхана Барахоева прозвучало во время встречи делегаций Ингушетии и Чечни после конфликта и убийств у офиса компании Wildberries.

Связь с Wildberries

18 сентября 2024 года у офиса компании Wildberries произошла перестрелка, погибли два человека, пять получили ранения. Погибшие - уроженцы Ингушетии. Подробно о перестрелке в офисе Wildberries и о том, как это связано с Кадыровым, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Вооруженный конфликт произошел после объявления о слиянии маркетплейса Wildberries с компанией Russ Outdoor. Сделка объединения Russ Outdoor и Wildberries получила одобрение правительства, куратором проекта назначен заместитель главы администрации президента Максим Орешкин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Кремль в курсе сделки, но не может вмешиваться «ни в эти действия, ни в семейные отношения» супругов Бакальчук. .

По данным РБК, 73,6% Russ Outdoor с лета 2020 года принадлежит ООО «Стинн», фактические бенефициары которой — братья Леван и Роберт Мирзояны, а также депутат-единоросс Госдумы Бекхан Барахоев. Владелец 26,4% Russ Outdoor — банк ВТБ .

Сооснователь Wildberries Владислав Бакальчук в обращении в своей жене Татьяне (теперь Ким) открыто обвинил новых владельцев в произошедшем. “У компании сейчас очень много проблем, но вместо того, чтобы решать их, ты прячешься или бегаешь по интервью, в то время, когда нашу компанию просто разворовывают твои новые «партнеры» братья Мирзоян под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова», – заявил ей Бакальчук .

Угрозы Делимханова

23 сентября 2024 года в соцсетях распространились видео, на которых показана встреча в Москве делегаций от Ингушетии и Чечни. На видео показан депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, который заявил, что ответственность за произошедшее лежит на депутате Госдумы от Ингушетии Бекхане Барахоеве. Делимханов утверждает, что чеченские сотрудники открыли огонь только после того, как по ним стреляли. Он добавил, что чеченская сторона намерена "разобраться" с Барахоевым .

"За все время в Москве я никогда не слышал, чтобы мы, вайнахи, между собой конфликтовали, защищая кого-то из другой нации. Мы всегда этого избегали. Но Бекхан Барахоев, встав против вайнахов, защищая езидов, должен ответить за это", - перевело издание “Фортанга” слова Делимханова.

Барахоев, по данным издания, сказал «Я – ингуш» в ответ на заявление Делимханова о том, что они оба вайнахи .

По данным на 25 сентября 2024 года в официальных аккаунтах Барахоева в Telegram и Вконтакте нет ни одного комментария или упоминания о встрече с Делимхановым.

Депутат Госдумы от Ингушетии

Еще до своего избрания депутатом Госдумы Барахоев рассказывал газете “Ингушетия”, о том, что в 2020 году он “способствовал” установке в Москве на Арбате, проспекте Кутузова и в других знаковых местах рекламных щитов с изображением официальной эмблемы 250-летия единения Ингушетии с Россией. Как писала газета, средства на это были затрачены "немалые, учитывая то, что в столице России все дорого, а щитов было около сотни”. .

В 2023 году, как депутат от Ингушетии в Госдуме, Барахоев выступил спонсором строительства бассейна для Горского кадетского корпус им. А.Д. Цароева в Ингушетии .

В июле 2023 года Бекхан Барахоев профинансировал участие юных ингушских бойцов ММА в соревнованиях «Кубок Кавказа» .

В сентябре 2023 года при финансовой помощи Бекхана Барахоева был приобретен и переправлен в зону военной спецоперации внедорожник «Нива» .

В апреле 2024 года Барахоев совершил поездку на территории ЛНР и ДНР в числе группы депутатов в рамках деятельности рабочей группы по СВО. Как указала “Парламентская газета”, участники группы “встретились с военнослужащими, передали гуманитарную помощь и специальные технические средства для ведения боевых действий, а также вручили государственные награды особо отличившимся военным .

Биография

Бекхан Барахоев родился 1 августа 1973 года в Назрани, в Чечено-Ингушской АССР, в многодетной семье.

В 1994 году окончил факультет экономики Чечено-Ингушского государственного университета по специальности "бухгалтерский учёт, контроль и анализ хозяйственной деятельности в сельском хозяйстве".

В 1998–1999 годах работал менеджером на Назрановском хлебзаводе.

С 1999 по 2000 год был заведующий производством ПХ «Беркут».

С марта 2000 года работал в Администрации президента Республики Ингушетия помощником-советником Руслана Аушева по экономическим вопросам. С 2002 года по 2010 год был помощником Руслана Аушева как председателя комитета по делам воинов-интернационалистов при Совете глав правительств СНГ. .

В 2004-2011 годах – помощник депутата Госдумы генерал-полковника Валерия Востротина.

В 2011-2016 годах – помощник депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона .

С 2021 года – депутат от Ингушетии в Государственной думе Российской Федерации VIII созыва. По итогам распределения мест сразу после выборов в сентябре 2021 года Барахоев в Госдуму не прошел, но вскоре получил вакантный депутатский мандат по списку партии "Единая Россия" . Член Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции .

В декабре 2023 года Бекхан Барахоев вошел в генсовет «Единой России» .

Бизнес

Одновременно с политической карьерой Бекхан Барахоев занимался бизнесом.

В 2011 год был заместителем генерального директора ООО «Омис`92».

В 2014–2017 годах – заместитель генерального директора ООО «Виженарт».

В 2017–2018 годах – исполнительный директор ООО «СТИНН».

С 2018 по 2021 год занимал должность вице-президента ЗАО "Олимп" (дочерняя компания оператора наружной рекламы Russ Outdoor, "Русс аутдор") .

С 2022 года Бекхан Барахоев находится под международными санкциями Евросоюза, Канады, Швейцарии, Австралии, Великобритании, США, Японии, Новой Зеландии, Украины.

Примечания