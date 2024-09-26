Барахоев опроверг версию Делимханова о событиях у офиса Wildberries

26 сентября 2024, 16:30

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Ингушские охранники, погибшие у офиса Wildberries, были безоружны и "не собирались воевать", заявил депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев, комментируя слова депутата от Чечни Адама Делимханова о том, что стрельбу открыли охранники. Барахоев призвал не раздувать из трагедии межнациональный конфликт.

Как писал "Кавказский узел", во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями. Конфликт между депутатами Госдумы Адамом Делимхановым и Бекханом Барахоевым в связи с компанией Wildberries лежит в сфере бизнес-интересов и не затрагивает отношения между народами Чечни и Ингушетии, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Бекхан Абдулхамидович Барахоев – депутат Государственной думы России, член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Был избран в Госдуму от Ингушетии по спискам "Единой России". Наряду с политической карьерой занимался бизнесом, в частности в 2018-2021 годах занимал должность вице-президента ЗАО "Олимп" (дочерняя компания оператора наружной рекламы Russ Outdoor, объединение которой с Wildberries стало поводом для обращения Владислава Бакальчука к Рамзану Кадырову) говорится в справочном материале "Кавказского узла" "Чем известен Бекхан Барахоев".

Депутат Госдумы от Ингушетии Бекхан Барахоев посетил сегодня семьи двух погибших охранников Wildberries — Адама Алмазова и Ислама Эльмурзиева. Он заявил, что оба охранника, как и остальные сотрудники, находившиеся в офисе, были безоружны, сообщила "Фортанга".

"На месте находилось шестеро наших ребят, и ни у одного из них не было оружия. Они пришли на работу, выполняли свои обязанности. Никто из них не собирался воевать", - перевело его слова издание.

Барахоев рассказал, что давно знал погибших охранников, на протяжении 4-5 лет он работал с ними в компании Russ Outdoor, которая сейчас объединяется с Wildberries. "Ситуацию между Бакальчуками решает суд, и мы должны принять это решение" — заявил депутат.

Отдельно он призвал не превращать этот трагический инцидент в межнациональный конфликт. "Мы мусульмане и должны быть чисты перед Всевышним. Нельзя допустить, чтобы эта трагедия стала поводом для разжигания розни между народами", - приводятся в публикации его слова. Также он пообещал помочь семьям погибших.

К публикации приложено видео, на котором Барахоев говорит на ингушском, стоя в окружении других мужчин.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым", материалы о ситуации вокруг Wildberries "Кавказский узел" публикует в подборке "Схватка Кадырова и Wildberries".

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с совладельцем Wildberries Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries в интервью за несколько дней до стрельбы у офиса компании. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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