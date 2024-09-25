Владислав Бакальчук рассказал о роли Кадырова в бизнесе Wildberries

25 сентября 2024, 19:45

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представители главы Чечни помогали Бакальчукам разрешить проблемы с бизнесом восемь лет назад, а минувшим летом Владислав Бакальчук решил обратиться к главе Чечни напрямую, рассказал сам совладелец Wildberries. Бакальчук добавил, что он жив и на свободе благодаря поддержке из Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании. Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Владислав Бакальчук в интервью YouTube-каналу "Миллионщики", которое было опубликовано 24 сентября, рассказал, что при последнем личном общении с женой, Татьяной Бакальчук, в июне этого года ее "очень расстроило" то, что "я общался с друзьями из Грозного".

Бакальчук, отвечая на вопрос интервьюера Ольги Чебыкиной, когда он познакомился с главой Чечни, не назвал конкретной даты. Он рассказал, что "больше восьми лет назад" познакомился с представителями Рамзана Кадырова. "И этого момента после этого мы дружили. Татьяна была тоже. Ну, не с Рамзаном Ахматовичем, а с его друзьями - ходили на праздники на общие и они нам восемь лет назад помогали", - заявил он, не назвав име представителей Кадырова.

По его словам, "когда все это случилось, я также пошел к нему за советом и они предложили помочь". "И благодаря этому, я считаю, я до сих пор жив-здоров, не в тюрьме", - подчеркнул Владислав Бакальчук.

По его словам, он "немного" опасается за свою жизнь, учитывая, что поставлено на кон. "Это рейдерский захват, а в случае рейдерского захвата с теми, кто стоит на пути, происходят всякие вещи - либо могут посадить в тюрьму, либо отравить чем-то", - заявил он в интервью.

На видеозапись наложены титры, в которых сообщается, что интервью было записано 16 сентября, до событий у здания бизнес-центра, где расположен офис Wildberries.

Напомним, что во время встречи во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями.

Представители Чечни в ходе встречи по поводу стрельбы в Москве у офиса Wildberries высказали недовольство претензиями ингушской стороны в связи с гибелью двух охранников, напомнив о двух случаях убийств чеченцев, после которых не было призывов к отмщению жителям соседней республики. Ингушская сторона не стала отрицать эти случаи и пообещала впредь не допускать подобного.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.