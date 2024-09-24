24 сентября 2024, 19:22

Опасность кровной мести стала одной из тем встречи делегаций Чечни и Ингушетии после стрельбы у Wildberries

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Представители Чечни в ходе встречи по поводу стрельбы в Москве у офиса Wildberries высказали недовольство претензиями ингушской стороны в связи с гибелью двух охранников, напомнив о двух случаях убийств чеченцев, после которых не было призывов к отмщению жителям соседней республики. Ингушская сторона не стала отрицать эти случаи и пообещала впредь не допускать подобного.

Как писал "Кавказский узел", во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

В ходе встречи депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов заявил, что участники перестрелки имеют тесные дружеские и семейные связи, а также деловые отношения с чеченскими властями, включая Рамзана Кадырова, сообщил сегодня Telegram-канал "Осторожно, новости" со ссылкой на перевод встречи, выполненный носителем чеченского и ингушского языков.

Сообщения о претензиях жителей Ингушетии к Чечне в связи с убийством в ходе перестрелке двух ингушских охранников Делимханов назвал “пустой болтовней”, которая не приведет к реальным действиям.

При этом муфтий Чечни Салах Межиев заявил об убийствах чеченцев в Ингушетии на почве национальной розни, которые происходили раньше. Ингушская сторона не стала отрицать подобные случаи, но пообещала делать все, чтобы этого не повторилось, говорится в публикации.

В соцсетях распространился ролик, на котором показан получивший ранение у офиса Wildberries в Москве выходец из Ингушетии Адам Алмазов. Это видео спровоцировало спор среди комментаторов о том, кто первым начал стрельбу. Пользователи заявили, что родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным.

Межиев вспомнил историю с убийством ингушом в зоне СВО чеченца, подчеркнув, что хотя это убийство было намеренным, вопрос примирения был решен в течение месяца, подчеркнул в комментарии читатель "Кавказского узла" tery. "Также вспомнил случившуюся недавно в Малгобеке смерть чеченца, избитого группой ингушей, заявив, что ни по первому, ни по второму поводу в Чечне никаких массовых акций и призывов к отмщению, как в Ингушетии, не было", - , написал он.

В публикации Telegram-канала также отмечается, что большую часть разговора представители Чечни и Ингушетии говорили о том, как важно воспитывать молодежь уважению и не вести себя агрессивно; затрагивали темы общей религии и единства народов, но конкретного плана действий по урегулированию не предложил ни один участник переговоров.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Правозащитники подтвердили шансы арестованных по делу Wildberries избежать суда", "Обжалован арест Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries", "Число арестованных участников конфликта у офиса Wildberries выросло до 30".

Автор: "Кавказский узел"

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