Объявление кровной мести ингушским родам вошло в противоречие с чеченскими традициями

02 января 2021, 17:53

У родственников погибшего полицейского Магомеда Джабраилова не было оснований для объявления кровной мести, поскольку оба нападавших убиты, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Тейп выжившего при нападении силовика объявил лишь о состоянии ссоры, что нельзя трактовать как объявление кровной мести, указал адвокат Заурбек Садаханов.

"Кавказский узел" писал, что 28 декабря в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из них погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Родственники погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родным родственникам Тимурзиевых. 1 января о вражде с ингушскими родами Тимурзиевых и Султыговых заявили и родственники раненого полицейского — тейп Эрсно.

Объявлению кровной мести предшествовало видеообращение Тимурзиевых и Султыговых с требованием представить видеосвидетельства того, что Тимурзиевы действительно первыми напали на силовиков. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ответ пригласил жителей Ингушетии в Грозный, но предупредил их о кровной мести. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. Искренность этого признания вызывает сомнение, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

В данном случае оснований для объявления кровной мести не было, поскольку оба нападавших убиты, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"В традициях чеченского общества, если кто-то кому-либо нанес ножевые или пулевые ранения, даже когда неизвестно, чем ранение закончится, его родственники объявляют оппонентов своим врагам. Здесь те люди, которые совершили это нападение, уже сами убиты. За совершенное преступление этими людьми их родственники нести ответственность не могут, по исламу и шариату так заведено. Объявлять кровную месть некому, но виновная сторона все же очевидна", — подчеркнул Кутаев.

По его словам, в подобных случаях родственники убийц обычно договариваются с потерпевшей стороной. "Родственники, старейшины рода, совершившего нападение, обращаются, заверяя, что на самом деле они не знали, так получилось, и что они какого-то враждебного отношения к этому роду не имели", — рассказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Часть пользователей Instagram ранее выразили удивление тем, что кровная месть объявлена родным убитых нападавших, и усмотрели в этом несоответствие адатам. Другие комментаторы в соцсети заявили, что причиной объявления кровной мести стало отсутствие своевременных соболезнований со стороны Тимурзиевых и Султыговых.

Он добавил, что право на претензии имеет и сторона нападавшего, если он был убит. "Как правило, если даже нападавший убит, родственники виновной стороны приходят к стороне пострадавшей и каким-то образом этот вопрос стараются закрыть", — пояснил Руслан Кутаев.

Адвокат Заурбек Садаханов также считает, что в данном случае объявление кровной мести не соответствует традиции. "Насколько мне известно, если мы говорим об обычаях вендетты, то она объявляется за убийство и непосредственно виновнику убийства. Если виновник убийства убит, то кровная месть считается свершившейся. Убийцы полицейского ответным огнем были убиты, и, соответственно, здесь кровная месть считается свершившейся", — сказал Садаханов корреспонденту "Кавказского узла".

Согласно Большому юридическому словарю, в целом традиция кровной мести предполагает отмщение не только самому убийце, но и его родным, отмечается в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Поскольку родственники раненого силовика, в отличие от близких полицейского Магомеда Джабраилова, прямо кровную месть не объявляли, то трактовать в этом ключе их слова о "ссоре" нельзя, пояснил Садаханов. "Они не объявляют здесь (в видеообращении. — Прим. "Кавказского узла") вендетту, но заявляют о том, что у них ссора. Если прямо не озвучено, то это не считается объявлением кровной мести", — сказал он.

Обычай кровной мести бытует вопреки российским законам

Адвокат добавил, что по российским законам убийство по мотивам кровной мести является тяжким преступлением. Более того, состав преступления может быть обнаружен и в одном только объявлении кровной мести.

"В последнее время мы часто слышим от разных источников свободные разговоры о вендетте, многие могут себе позволить публично об этом объявить. Но предъявление кровной мести — это уже намерение, умысел на совершение преступления, а сам факт исполнения — это уже оконченное преступление, статья 105, часть 2 Уголовного кодекса РФ. Сообщением о готовящемся или совершенном преступлении — в данном случае речь идет об убийстве — должен заниматься Следственный комитет. Я считаю, что есть основания для проведения проверки о наличии состава преступления. Квалифицировать, есть или нет состав, должны специалисты следствия с учетом всего имеющегося материала", — заключил Заурбек Садаханов.

Примирение кровников является сложным процессом, отметил он. "Виновники этого убийства должны просить прощения, находить возможности урегулирования этого конфликта, а это тяжелый психологически процесс. В процесс примирения вовлекаются и религиозные деятели, старейшины, авторитетные люди, предварительно согласовывается между сторонами готовность к примирению, и, если потерпевшая сторона готова принять виновную сторону, то собирается целая процессия — огромная процессия ведет убийцу на прощение. Раньше часть пути он должен был пройти на коленях", — рассказал Садаханов.

Согласно чеченским обычаям, даже если виновники убийства будет прощен, то всю оставшуюся жизнь он не может веселиться и вообще вести привычный образ жизни. "Пятно вины он должен нести на себе. Родителям, братьям, сестрам убитого он должен заменить того, кого он убил — должен, как будто, прислуживать им", — добавил Садаханов.

Эксперты прокомментировали заявления чеченских властей о кровной мести

Оснований говорить о том, что объявление кровной мести инспирировано властями, нет, считает Заурбек Садаханов. "Во-первых, мы не можем сказать, что официально власти принудили родственников к объявлению кровной мести — такого факта у нас нет. Факта визита представителей власти к родственникам и принуждения к этому у нас нет. Если родственники объявили кровную месть — это вовсе не означает, что они сделали это потому, что Кадыров или кто-то другой об этом сказал. Другая составляющая этого, на мой взгляд, когда официальные лица, которые занимают государственную должность, публично объявляют кровную месть. В соответствии с российским законом это недопустимо. Это недопустимо в современном мире, с точки зрения закона, ни для кого", — подчеркнул юрист.

Согласно переводу слов Рамзана Кадырова, сделанному блогером Тумсо Абдурахмановым, глава Чечни поручил Даудову объявить кровную месть Тимурзиевым. "Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", — приводятся слова Кадырова в публикации в Telegram-канале Abu Saddam Shishani от 30 декабря 2020 года. Представитель тейпа Рамзана Кадырова — Бено — озвучил угрозы в адрес автора видеообращения от имени двух ингушских родов. "С этого дня тейп Бено будет с тебя спрашивать за каждое слово. Если наш президент даст разрешение, мы немедля спросим с тебя за твои слова", — заявил депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев.

По мнению Садаханова, родственники Тимурзиевых были вправе требовать представления доказательств совершения преступления.

"Соответственно, у властей имеется возможность предъявить эти доказательства, потому что все эти видеозаписи есть. И то, что преступники совершили убийство полицейского при исполнении — это тоже очевидно. Если кто-то пытается оправдать установленный факт, то здесь, скорее всего, следственные органы могут заинтересоваться лицом, которое пытается оправдать террористический акт или иное преступление", — заключил адвокат.

Руслан Кутаев, в свою очередь, не исключил, что объявление кровной мести было обусловлено реакцией властей на произошедшее.

Вечером 31 декабря директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал записи трех камер видеонаблюдения в Грозном, которые, по его словам, запечатлели убийство полицейского Магомеда Джабраилова и ранение его коллеги, а также смерть обоих нападавших. Ахмадов также обнародовал аудиозапись, на которой, как он утверждает, один из братьев Тимурзиевых приносит присягу запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее распорядился проверить, нет ли признаков пособничества терроризму в словах представителей ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых, потребовавших доказательств того, что их родственники, убитые при нападении на полицейских, были террористами.

Атака на полицейских в Грозном стала, по меньшей мере, седьмым за три года нападением на силовиков в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, совершенным с применением ножей. В большинстве случаев нападавшими были объявлены уроженцы Чечни и Ингушетии. "Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и публикует информацию о них в специальной хронике.

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