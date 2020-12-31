Правозащитники сочли вынужденным отказ ингушских тейпов от претензий к властям Чечни

31 декабря 2020, 14:12

Искренность признания своей неправоты ингушскими тейпами Тимурзиевых и Султыговых вызывает сомнение, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. При этом они назвали уникальным случай, когда представители ингушских тейпов возразили Рамзану Кадырову, потребовав доказательств, что ликвидированные в ходе спецоперации были террористами.

Как сообщал "Кавказский узел", 30 декабря стало известно, что представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых записали видеоролик, в котором потребовали от властей Чечни доказательств, что убитые силовиками в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии были террористами. Отвечая на обращение Тимурзиевых и Султыговых спикер парламента Чечни Магомед Даудов назначил им встречу и напомнил о кровной мести. В ночь на 31 декабря представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второй ролик, в котором признали свою неправоту. 31 декабря стало известно, что Рамзан Кадыров распорядился проверить, нет ли признаков пособничества терроризму в словах представителей родов Тимурзиевых и Султыговых.

В ответе на обращение представителей ингушских тейпов, Магомед Даудов напомнил, что при нападении был убит полицейский Магомед Джабраилов. "Вы говорили про наши адаты, так знайте, что за нашего убитого брата Магомеда и раненого Акрамана, на вас будет кровная месть. Она на вас будет в любом случае - придете вы или нет", – пообещал Даудов. Согласно обычаю кровной мести, родственники убитого должны отомстить убийце или его родным, говорится в справке "Кавказского узла" "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе".

Это не первый случай, когда люди публично заступились за названных террористами, однако он уникален тем, что возражения адресованы Рамзану Кадырову, отметил руководитель "Комитета против пыток" Игорь Каляпин. "Я не припомню, чтобы возражали Кадырову. Ранее в Ингушетии возмущение вызывал тот факт, что после уничтожения людей или, как говорят силовики, ликвидации, на них посмертно вешался ярлык террориста, несмотря на то что вина не была доказана. Но люди убиты и доказывать уже ничего не надо. Получается, что факт смерти делает обвинение состоявшимся", – сказал Каляпин корреспонденту "Кавказского узла".

Он допустил, что признание неправоты ингушскими тейпами Тимурзиевых и Султыговых было вынужденным и продиктовано угрозами властей Чечни. "Точно сказать, конечно же, нельзя. Допускаю, что извинения были искренними. Но все мы знаем, что в ряде случаев чеченским властям приносят извинения, потому что деваться некуда. И нынешняя история вызывает сомнения", – сказала руководитель "Комитета против пыток".

По версии чеченских силовиков, два уроженца Ингушетии были убиты 28 декабря при нападении на полицейских в Грозном. Рамзан Кадыров заявил, что нападение совершили два брата, переехавшие в Чечню из Ингушетии еще в 2012 году и работавшие в пекарне. "Вооруженные ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного", - сообщил глава Чечни.

В искренности извинений перед чеченскими властями также усомнилась руководитель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Не верю в извинения вообще. И почему вдруг надо перед ними извиняться? Что это вообще за процедура?! Что за процессуальное действие?! Извиняются перед женой, мужем, друзьями. И что за извинения перед властью?" – задалась она вопросом.

Также она высказала схожее с Каляпиным мнение, что случай, когда люди публично заступились за названных террористами, не первый. "Это далеко не первый случай. В сети можно найти так называемое "письмо Ганнушкиной Медведеву". В нем я рассказываю историю молодого человека, которого содержали в неволе и впоследствии сделали боевиком. <…> Я передавала информацию силовикам, указывала месторасположение мужчины, но мне ответили, что "адрес проверен, информация не подтвердилась. Так продолжается и сейчас. Человека забирают правоохранительные органы, потом говорят, что его у них нет, а затем находят труп в форме и с оружием", – отметила правозащитница.

Член совета Правозащитного центра "Мемориал" Олег Орлов считает, что неверно интерпретировать слова тейпов как заступничество за террористов. "На мой взгляд, никто ни за кого не заступился. Тейпы потребовали от властей Чечни две вещи. Первая: предоставить информацию (видео) о том, что именно произошло, потому что не верили. Им предоставили. Но это не называется заступились. Люди просто потребовали информацию и после просмотра видео изменили свое мнение", – сказал Орлов корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, случай уникален тем, что власти Чечни пошли навстречу тейпам и представили видео, а извинения тейпов не имеют ничего общего с практикой публичных извинений перед чеченскими властями. "Не имеет ничего общего. Это не тот случай, когда людей запугивают и они признают свою неправоту", – отметил Олег Орлов.

В Чечне действует практика принуждения к публичным извинениям, от которого не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Также "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе". За что публично извиняются жители Чечни и других регионов Северного Кавказа, можно прочитать в материалах рубрики "Кого Кавказ извиняться заставляет".

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.