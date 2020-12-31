Родные убитого в Чечне силовика объявили кровную месть жителям Ингушетии

31 декабря 2020, 20:45

Родственники убитого в Грозном полицейского Магомеда Джабраилова объявили родным двух уроженцев Ингушетии кровную месть, о которой накануне их предупредил спикер чеченского парламента Магомед Даудов.

Как писал "Кавказский узел", 28 декабря два уроженца Ингушетии были, по версии чеченских силовиков, убиты при нападении на полицейских в Грозном. Погиб сотрудник полиции Магомед Джабраилов, другой силовик получил ранения. Рамзан Кадыров сообщил, что убиты два боевика из Ингушетии, которые переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне.

Представители ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых в видеообращении к Рамзану Кадырову потребовали доказательств того, что убитые были террористами. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов, отвечая на это обращение, предложил им встречу для просмотра видео с доказательствами вины убитых и предупредил о кровной мести со стороны родственников убитых. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия нападавших - Хасана и Хусейна. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика.

Родственники Магомеда Джабраилова объявили родственникам нападавших, Султыговым и Тимурзиевым, кровную месть, следует из видео, опубликованного сегодня в Instagram-пабликах Eldit_net и "ЧП.Чечня". На этом видео мужчина с седой бородой произносит речь на чеченском языке в окружении большого числа людей, заполнивших сельскую площадь.

"Тимурзиевы и Султыговы, у нас с вами кровная месть. Из вас не нашёлся даже один, с иманом (верой. - Прим. "Кавказского узла"), кто принёс бы свои соболезнования, вы не приехали и не убедились, виноваты вы или нет, поэтому мы объявляем вам кровную месть", - говорит мужчина, чьи слова перевел с чеченского "Кавказский узел".

Часть комментаторов выразила удивление в связи с этим заявлением. "Родственники [убитых] при чем тут? Их самих (убитых. - Прим. "Кавказского узла") нет уже в этой дунье (в этом мире. - Прим. "Кавказского узла")", - написал rustam_shtimov. "Они же и так убиты, что еще", - указал, в свою очередь, greenway_rayshan.

По мнению truck_driver_777, родственники Джабраилова нарушили правила объявления кровной мести. "По исламу не имеют права, насколько я знаю. Только того, кто убил, имеют право убивать. А тут одного убили, с другой стороны - двоих", - указал пользователь соцсети.

Другие читатели паблика, напротив, согласились с родственниками убитого силовика. "Очень правильно он говорит. Вместо того, чтобы в Instagram строчить какие-то обращения и еще претензии предъявлять, изначально зная, что ваш человек виноват... почему [родственники убитых уроженцев Ингушетии] не вышли на связь, не поговорили?" - удивился frodo_095. "Он говорит по делу. Вместо того, чтобы обвинять и какие-то ролики снимать, нужно было прийти и поговорить. Претензия именно в этом. Пусть пеняют на себя, что ума хватило только на видео[обращение к Кадырову]", - заявил mg.iliev.

К 20.45 мск 31 декабря публикация с видео об объявлении кровной мести в Eldit_net набрала 24,1 тысячу просмотров и 280 комментариев. У паблика 216 тысяч подписчиков. Аналогичная публикация в паблике "ЧП.Чечня" набрала 19,5 тысячи просмотров и 300 комментариев. У паблика 177 тысяч подписчиков.

Читатели паблика раскритиковали объявление кровной мести. "Давайте, нохчи (чеченцы. - Прим. "Кавказского узла"), газуйте на своих братьев, верхушка довольна будет", - написал mestniy_888. "По команде главы объявляют кровную месть. Да здравствует феодализм", - сыронизировал rait1912.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Атака на полицейских в Грозном стала по меньшей мере седьмым за три года нападением на силовиков в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, совершенным с применением ножей. В большинстве случаев нападавшими были объявлены уроженцы Чечни и Ингушетии. "Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и размещает информацию о них в специальной хронике.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.