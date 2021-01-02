Ингушский тейп отложил примирение с родственниками жертв нападения в Грозном

02 января 2021, 23:50

Родственники убитых в Грозном братьев Тимурзиевых решили приехать из Ингушетии в Чечню, когда "улягутся эмоции", сообщил представитель ингушского тейпа Сараждин Султыгов. Совет тейпов Ингушетии предложил Султыговым и Тимурзоевым урегулировать конфликт с близкими чеченских силовиков по шариату.

"Кавказский узел" сообщал, что 28 декабря в Грозном произошло нападение на полицейских. Один из них погиб, другой тяжело ранен. Убиты и оба нападавших, уроженцы Ингушетии братья Тимурзиевы. Родственники погибшего полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родным родственникам Тимурзиевых. 1 января о вражде с ингушскими родами Тимурзиевых и Султыговых заявили и родственники раненого полицейского – тейп Эрсно.

Объявлению кровной мести предшествовало видеообращение Тимурзиевых и Султыговых с требованием представить видеосвидетельства того, что Тимурзиевы действительно первыми напали на силовиков. Спикер парламента Чечни Магомед Даудов в ответ пригласил жителей Ингушетии в Грозный, но предупредил их о кровной мести. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. Искренность этого признания вызывает сомнение, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Поездка родственников убитых братьев в Чечню отложена

Представители Султыговых и Тимурзиевых пока не ездили в Чечню и не собираются делать этого в ближайшие дни, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Сараждин Султыгов.

"Мы не поехали в Чечню, поскольку такая необходимость отпала. Накануне нас пригласили [к Магомеду Даудову] на 11.00 утра, а вечером перед этим нас пригласили к министру МВД Ингушетии, где присутствовал начальник ЦПЭ, и в кабинете министра нам показали этот ролик, который хотел продемонстрировать Даудов", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель тейпа.

Вечером 31 декабря директор ЧГТРК "Грозный" Чингиз Ахмадов опубликовал записи трех камер видеонаблюдения в Грозном, которые, по его словам, запечатлели убийство полицейского Магомеда Джабраилова и ранение его коллеги, а также смерть обоих нападавших. Ахмадов также обнародовал аудиозапись, на которой, как он утверждает, один из братьев Тимурзиевых приносит присягу запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". Эта организация ранее взяла на себя ответственность за нападение на силовиков в Грозном.

Ингушский тейп рассчитывают на примирение с чеченской стороной

Представитель ингушского тейпа Магомед-Башир Султыгов записал видеообращение, в котором выразил готовность приехать в Чечню в составе делегации "уважаемых людей и алимов" для мирного разрешения конфликта. "Из того, что мы увидели в ролике, понятно, что молодые люди (братья Тимурзиевы. – Прим. "Кавказского узла") были неправы и совершили преступление. Мы, конечно, не допустили бы это. Мы не признавали и не признаем терроризм", – приводятся его слова в публикации на Telegram-канале ингушских активистов ФортангаORG от 1 января.

На видео, которым сопровождается публикация, сидят пятеро мужчин в папахах.

Идет подготовка к примирению, сообщил и Сараждин Султыгов. "Взяли немного тайм-аут, чтобы улеглись эмоции, прошли похороны. Магомед Джабраилов – молодой парень, окончил вуз, только устроился на службу. Убили единственного сына у матери, идут похороны, и как бы это было, если бы род Султыговых и род Тимурзиевых поехали в это время? Потому взят тайм-аут. Вопрос между чеченскими фамилиями и нашими фамилиями по закону шариата, по нашим адатам, надо решать. Мы этот вопрос, конечно, закроем", – сказал Султыгов.

Он подчеркнул, что "для объявления кровной мести никаких оснований нет". "Нападавшие умерли", – пояснил представитель тейпа.

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев и адвокат Заурбек Садаханов также указали "Кавказскому узлу", что поскольку братья Тимурзиевы убиты, оснований для объявления кровной мести нет. Садаханов также подчеркнул, что заявление тейпа Эрсно о состоянии ссоры нельзя трактовать как объявление кровной мести.

Султыгов напомнил аналогичную ситуацию, когда во время похоронной процессии в Ингушетии смертник привел в действие взрывное устройство в толпе людей, пришедших на похороны.

"Смертник зашел в эту толпу во дворе, где похороны проходят, взорвал себя, убил с десяток людей. И что теперь, получается, ингуши должны объявлять кровную месть? А при чем тут его (террориста. – Прим. "Кавказского узла") родственники, его родня, брат? Он же погиб. Мы не объявляли никакой кровной мести, не говорили, что чеченец убил нашего, мы тогда отошли от всего этого", – отметил Султыгов.

Сегодня Совет тейпов Республики Ингушетия опубликовал видео с заявлением к чеченскому и ингушскому народам, в котором осуждается теракт в Грозном, а Султыговым и Тимурзиевым предлагается урегулировать отношения с двумя чеченскими тейпами в соответствии с нормами шариата и адатов. "К сожалению, определенные деструктивные силы используют этот трагический инцидент для нагнетания межнациональной розни", – отмечается в заявлении.

Султыговы обеспокоены судьбой задержанных родных

Авторы видеообращения, которое вызвало негативную реакцию в Чечне, были уполномочены ингушским тейпом, пояснил Сараждин Султыгов. "Султыговы и Тимурзиевы – это две фамилии, произошедшие от двух родных братьев, это один тейп, насчитывающий до 10 тысяч человек. Есть Совет тейпов, и это люди, которым делегировали полномочия для решения таких вопросов от Тимурзиевых и Султыговых. Они присутствовали все, также была молодежь. Это было заседание рода Султыговых и Тимурзиевых", – заключил Сараждин Султыгов.

Представитель тейпа Рамзана Кадырова – Бено – в ответ на видеообращение жителей Ингушетии озвучил угрозы в адрес автора видеообращения от имени двух ингушских родов. "С этого дня тейп Бено будет с тебя спрашивать за каждое слово. Если наш президент даст разрешение, мы немедля спросим с тебя за твои слова", – заявил депутат парламента Чечни Магомед Ханбиев. Согласно переводу слов Рамзана Кадырова, сделанному блогером Тумсо Абдурахмановым, глава Чечни поручил Даудову объявить кровную месть Тимурзиевым. "Позови их, предъяви доказательства и затем объяви им кровную месть за нашего убитого товарища", – приводятся слова Кадырова в публикации в Telegram-канале Abu Saddam Shishani от 30 декабря 2020 года.

Ни ингушские, ни чеченские власти не оказывали давления на родственников братьев Тимурзиевых, заверил Сараждин Султыгов. "Абсолютно никакого давления не было, конечно, никто из нашего тейпа не поддерживает ни экстремизм, ни терроризм. Какой здравомыслящий человек будет поддерживать убийство людей? Мы знаем лишь то, о чем можно судить по этому видео", – сказал он.

При этом, по словам Султыгова, силовики удерживают родственников убитых братьев. "Если бы их отпустили, мы бы более подробно знали, с кем они (братья Тимурзиевы. – Прим. "Кавказского узла") общались, поговорили бы с родителями. Они уехали в 2012 году в Грозный, окончили там среднюю школу, поступили в нефтяной институт, являлись студентами первого курса, работали в пекарне в Грозном. Молодые, им по 17-18 лет. Опрашивали учителей школы, преподавателей университета, студентов, соседей – у нас информация, что отзывы о них были хорошие, ничего плохого не сказали. А кто их зомбировал, мы не знаем", – сказал Султыгов.

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"Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и публикует о них в специальной хронике. Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа размещаются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.