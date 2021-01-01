Родственники раненого силовика заявили о вражде с двумя ингушскими родами

01 января 2021, 21:31

Представители чеченского тейпа Эрсно, к которому относится раненный в Грозном полицейский, публично объявили, что находятся в ссоре Тимурзиевыми и Султыговыми из Ингушетии. Тейп Рамзана Кадырова, Бено, озвучил в адрес этих ингушских родов угрозы.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники погибшего в Грозном 28 декабря полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть родным двух уроженцев Ингушетии, которые также были убиты в ходе вооруженного инцидента. Часть пользователей Instagram выразила удивление тем, что кровная месть объявлена убийцам, а не их родным.

Родственники Джабраилова объявили кровную месть после того, как об этом же предупредил представителей ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых спикер парламента Чечни Магомед Даудов. Реагируя на видеообращение жителей Ингушетии с требованием предоставить доказательства вины убитых братьев Тимурзиевых, Даудов приглашал их родственников на встречу в Грозный. Позднее представители Тимурзиевых и Султыговых опубликовали второе видеообращение, где заявили, что уже посмотрели видео с места событий, на котором четко видны действия нападавших - Хасана и Хусейна. Они признали свою неправоту и выразили соболезнования семье убитого силовика. Искренность этого признания вызывает сомнение, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Жители Чечни обвинили два ингушских рода в нарушении адатов

Родственники раненного 28 декабря в Грозном сотрудника полиции также записали видеообращение к тейпу Тимурзиевых и Султыговых, сообщил сегодня в своем Telegram-канале блогер Тумсо Абдурахманов. Он подчеркнул, что кровную месть родственники раненого не объявили. "Указали на недопустимость того поведения, которое демонстрируют представители [ингушского] тейпа, объявили им вражду и обещали, в зависимости от того, выживет их раненый родственник или нет, предпринять меры для отмщения", - написал Тумсо.

На видео говорит один из десятков мужчин, собравшихся во дворе частного домовладения. "Этот разговор посвящается представителям Султыговых и Тимурзиевых. Я из тейпа Эрсно. Мое обращение посвящается вашим людям. Исподтишка, жестоко убили и положили нашего одного брата. Второго ранили - он лежит, и мы не знаем, жив он или мертв. Да излечит его Аллах. То, что вы делаете, неприемлемо в чеченских адатах. Напав исподтишка, жестоко убив парня, о каких приличиях вы говорите? Наш мальчик лежит в больнице, что с ним будет - известно одному Богу. Мы не знаем, будет ли он жить, поэтому знайте, Султыговы и Тимурзиевы, у нас с вами ссора", - перевел "Кавказский узел" слова мужчины, произнесенные по-чеченски.

Следом выступает седобородый старик в папахе и с посохом. "Мы, чеченцы и ингуши, один народ. У нас есть много красивых адатов, традиций. Как он и сказал, одного исподтишка убили, другого ранили - и никто даже не подошел [принести соболезнования], не узнали его самочувствие. В то время как его мать, отец, сестра и брат проводят время в больнице, не зная дня и ночи. Так о каких приличиях и традициях вы говорите?" - говорит пожилой мужчина в ролике.

Рамзан Кадыров сообщил, что убитые в Грозном 28 декабря уроженцы Ингушетии переехали в Чечню в 2012 году и работали в пекарне. Глава Чечни распорядился проверить, нет ли признаков пособничества терроризму в словах представителей ингушских родов Тимурзиевых и Султыговых, потребовавших доказательств того, что их родственники, убитые при нападении на полицейских, были террористами.

Тейп Бено озвучил угрозы двум ингушским родам

31 декабря в Instagram-паблике Eldit_net появилось видеообращение депутата парламента Чечни Магомеда Ханбиева, который назвал себя представителем чеченского тейпа Бено. Он критикует автора видеообращения ингушских тейпов. "Моя фамилия выше (значимее. - Прим. "Кавказского узла") твоей. Мне даже сейчас не хочется с тобой говорить, потому что ты никто, чтобы с тобой говорил я, а уж тем более мой президент", - говорит Ханбиев.

Он подчеркивает, что представляет тейп главы Чечни. "Все, что ты сказал и впредь скажешь, я принимаю на свой счет и на счет своего тейпа. Рамзан из нашего тейпа, он Бено. Я не говорю, что мы придем с войной и истребим вас, но тейп Бено спросит с тебя за твои слова. Ты думаешь, эти 10 человек [которые стоят на видео] позади тебя защитят? Ты слеп, если думаешь так. <...> С этого дня тейп Бено будет с тебя спрашивать за каждое слово. Если наш президент даст разрешение, мы немедля спросим тебя за твои слова", - заявил Магомед Ханбиев.

Убитых в Грозном Хасана и Хусейна Тимурзаевых он называет "двумя шайтанами". "Да проклянет их Аллах. Почему я так говорю? Да потому что знаю, что они натворили. Убили ударами в спину сироту. Почему ты не говоришь, что они сбежали из Ингушетии после того, как убили своего дядю (точнее, брата отца. - Прим. "Кавказского узла")? Почему ты не говоришь, что они посадили в тюрьму на семь лет брата своей мамы? Ты просишь вернуть отца этих парней, который должен был исполнить кровную месть и убить этих парней за своего брата, а он вместо этого вернулся к ним и жил с ними?" - говорит Ханбиев, не поясняя, откуда у него эта информация.

Традиция кровной мести сложилась еще при родовом строе, но сохранила актуальность на Северном Кавказе. Согласно этому обычаю, родственники убитого должны отомстить не только убийце, но и его родным, говорится в справке "Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе", опубликованной в разделе "Справочник" на "Кавказском узле". Несколько историй о кровной мести, рассказанных участниками и очевидцами событий, приведены в подготовленной "Кавказским узлом" статье "Плата за кровь".

Пользователи соцсети поспорили о необходимости объявлять кровную месть

В ингушском Instagram-паблике ingushetti возникла дискуссия о том, обоснованно ли родственники полицейского Магомеда Джабраилова объявили кровную месть.

"Объявите месть российской армии за убитых во время вашего геноцида. Слабо? Слабо! А ингушам за то, что принимали ваших беженцев и делили с вами последний кусок хлеба, можно объявить кровную месть. Это по-братски", - сыронизировал пользователь borova1961. "Ингушам никто ничего не объявлял, если бы ваши паблики и админы молчали. Это они виноваты в том, что они объявили кровную месть", - заявил в ответ 22_monster_22.

Пользователю borova1961 возразил и ronaldrei9. "Ты не путай, плиз, одно с другим! Послушай внимательно ролик: месть объявили потому, что никто (!) хотя бы из вежливости не явился на похороны со стороны убийц. А по поводу «делили кусок хлеба» скажу так: разное было, кто-то и куском делился, а кто-то за коровник 100 долларов брал с тех, кому некуда было идти. Так что эту тему поднимать не надо", - указал он.

К 21.31 мск 1 января эта публикация собрала 8284 просмотров и 219 комментариев. У паблика 153 тысячи подписчиков.

Читатели паблика Eldit_net, комментируя ролик с объявлением кровной мести, призвали стороны к примирению. "Пока полной картины не будет и ясности не будет, с обеих сторон так и будут друг на друга зубы точить. Пусть ради Аллаха увидятся, принесут друг другу соболезнования и поговорят за столом переговоров. Это больно очень видеть, как два братских народа пытаются стравить друг с другом", - написал alp9490.

Пользователь rom777666 указал, что на момент публикации видеообращения ингушских тейпов не были обнародованы видео инцидента. "Обстоятельства были неизвестны как все это случилось, ведь видео-то нет, и все думали, и думают многие, что этих братьев убили и преподнесли как террористов. И понятное дело, что на похороны обязаны приехать, если было изначально все известно", - указал он.

К 21.31 мск 1 января эта публикация собрала 52,6 тысячи просмотров и 528 комментариев. У паблика 217 тысяч подписчиков.

Вечером 31 декабря директор ЧГТРК "Грозный" опубликовал записи трех камер видеонаблюдения в Грозном, которые, по его словам, запечатлели убийство полицейского Магомеда Джабраилова и ранение его коллеги, а также смерть обоих нападавших. Он также обнародовал аудиозапись, на которой, как он утверждает, один из братьев Тимурзиевых приносит присягу запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

Атака на полицейских в Грозном стала по меньшей мере седьмым за три года нападением на силовиков в Чечне, Ингушетии и Кабардино-Балкарии, совершенным с применением ножей. В большинстве случаев нападавшими были объявлены уроженцы Чечни и Ингушетии. "Кавказский узел" следит за происходящими в Чечне спецоперациями и вооруженными инцидентами и размещает информацию о них в специальной хронике.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ - статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.