Представители Чечни и Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries

Магомед Евлоев принес соболезнования собравшимся и заявил, что власти республики принимают все необходимые усилия, чтобы было проведено объективное расследование случившегося и виновные понесли наказание по закону.

По его словам, как только поступило сообщение о случившемся глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел оперативное совещание с участием руководителей ведомств, были поставлены конкретные задачи, в том числе и представителю республики в Госдуме Муслиму Татриеву.

"Мы сделали необходимые поручения, чтобы виновный был наказан. Но есть вещи, о которых нельзя говорить публично", — привела сегодня слова Евлоева "Фортанга".

"Это случилось от рук преступников и потрясло всех жителей республики", — сказал Евлоев. "Сегодня наших братьев пытаются очернить, называя их экстремистами, террористами. То, что они не экстремисты, а люди, которых уважала вся республика, стало ясно, когда они ушли из жизни. Пусть Всевышний накажет всех, кто сеет зло, вне зависимости от национальности", - заявил Евлоев.

Делегации Чечни и Ингушетии встретились сегодня для обсуждения событий, произошедших у офиса Wildberries в Москве, сообщило ЧГТРК "Грозный", опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись встречи. С чеченской стороны в ней, в частности принимали участие депутат Госдумы Адам Делимханов и муфтий Чечни Салах Межиев, следует из видео.

Делимханов опубликовал эту запись в своем Telegram-канале, оставив ниже комментарий "Пусть восторжествует справедливость".

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.