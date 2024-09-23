23 сентября 2024, 23:25

Представители Чечни и Ингушетии обсудили перестрелку у офиса Wildberries

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Глава Ингушетии поручил наказать виновных в гибели ингушских охранников в Москве, сообщил зампред правительства республики. Делегации Чечни и Ингушетии встретились для обсуждения событий у офиса Wildberries в Москве, следует из видео, опубликованного чеченским телеканалом.

Как писал "Кавказский узел", вечером 20 сентября в Магас были доставлены тела Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве. Их убийство вызвало в Ингушетии широкий резонанс, проститься с Алмазовым и Эльмурзиевым пришло множество молодежи и людей старшего возраста. пользователи ингушских пабликов подняли вопрос о кровной мести после просмотра ролика, на котором, предположительно, показано начало стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным, отметили они. Алмазов и Эльмурзиев  были охранниками и защищали офис, их действия не имели общественно-политического характера. За их оппонентами стоит фигура главы Чечни и резонанс в Ингушетии может актуализовать чечено-ингушский конфликт, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты спортсмен из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

Правительственная делегация Ингушетии, в состав которой вошли члены кабинета министров, руководители ведомств и муниципалитетов, во главе с первым заместителем премьер-министра республики Магомедом Евлоевым, посетила похороны охранников Wildberries Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева в сельских поселениях Кантышево и Долаково Назрановского района, сообщила сегодня газета "Ингушетия".

Магомед Евлоев принес соболезнования собравшимся и заявил, что власти республики принимают все необходимые усилия,  чтобы было проведено объективное расследование случившегося и виновные понесли наказание по закону.

По его словам, как только поступило сообщение о случившемся глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов провел оперативное совещание с участием руководителей ведомств, были поставлены конкретные задачи, в том числе и представителю республики в Госдуме Муслиму Татриеву.

"Мы сделали необходимые поручения, чтобы виновный был наказан. Но есть вещи, о которых нельзя говорить публично", — привела сегодня слова Евлоева "Фортанга".

"Это случилось от рук преступников  и потрясло всех жителей республики", — сказал Евлоев. "Сегодня наших братьев пытаются очернить, называя их экстремистами, террористами. То, что они не экстремисты, а люди, которых уважала вся республика, стало ясно, когда они ушли из жизни. Пусть Всевышний накажет всех, кто сеет зло, вне зависимости от  национальности", - заявил Евлоев.

Делегации Чечни и Ингушетии встретились сегодня для обсуждения событий, произошедших у офиса Wildberries в Москве, сообщило ЧГТРК "Грозный", опубликовав в своем Telegram-канале видеозапись встречи. С чеченской стороны в ней, в частности принимали участие депутат Госдумы Адам Делимханов и муфтий Чечни Салах Межиев, следует из видео.

Делимханов опубликовал эту запись в своем Telegram-канале, оставив ниже комментарий "Пусть восторжествует справедливость".

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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Примечание:

"Правозащитники подтвердили шансы арестованных по делу Wildberries избежать суда", "Обжалован арест Чичаева по делу о стрельбе у офиса Wildberries", "Число арестованных участников конфликта у офиса Wildberries выросло до 30".

Автор: "Кавказский узел"

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