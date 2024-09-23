Аналитики предупредили об опасности чечено-ингушского конфликта из-за убийства Алмазова и Эльмурзиева

23 сентября 2024, 12:06

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Убийство при попытке захвата офиса Wildberries в Москве Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева вызвало в Ингушетии широкий резонанс. Оба были охранниками и защищали офис, их действия не имели общественно-политического характера. За их оппонентами стоит фигура главы Чечни и резонанс в Ингушетии может актуализовать чечено-ингушский конфликт, считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как информировал "Кавказский узел", пользователи ингушских пабликов подняли вопрос о кровной мести после просмотра ролика, на котором, предположительно, показано начало стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным, отметили они.

Вечером 20 сентября в Магас были доставлены тела Адама Алмазова и Исламбека Эльмурзиева, которые погибли в ходе конфликта со стрельбой у офиса Wildberries в Москве. Их убийство вызвало в Ингушетии широкий резонанс, проститься с Алмазовым и Эльмурзиевым пришло множество молодежи и людей старшего возраста.

Большое количество людей на похоронах Алмазова и Эльмурзиева указывает на широкий общественный резонанс в Ингушетии, отметил ингушский эколог и общественный деятель Якуб Гогиев.

"Как эта ситуация не может вызвать резонанс? Молодых ребят средь белого дня просто расстреляли. Ребята достаточно известные, спортсмены и притом довольно известные, один из них, насколько я знаю, занимался благотворительностью", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Масштабы (церемонии прощания) для Ингушетии большие, указал аналитик. "Это, действительно, большой масштаб. Люди откликнулись, были возмущены, тем более на фоне событий 2018-2019 годов с передачей земли, это фактически вновь обострило чечено-ингушский конфликт", – сказал Гогиев.

В марте 2019 года жители Ингушетии вышли на акцию протеста в Магасе против соглашения о чечено-ингушской границе. 27 марта 2019 года произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. Лидеров протестов обвинили и осудили за создание экстремистского сообщества. "Кавказский узел" собрал главное об этих события в справках "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней" и "Главное о деле лидеров ингушского протеста".

В Ингушетии тела Алмазова и Эльмурзиева встречало большое количество людей. Это собрание было стихийным, отметил Якуб Гогиев. "Никто это искусственно не создавал, да и кто мог, местные власти от всего дистанцировались, сами события произошли практически за сутки, те, кто говорит и пишет, что это создавалось искусственно, хочет практически оправдать это подлое убийство. Власти полностью самоустранились", – указал он.

Похороны Алмазова и Эльмурзиева собрали множество людей в Ингушетии, поскольку они оба пользовались большим уважением в республике, отметил на условиях анонимности один из ингушских аналитиков.

"Во-первых, их имена, действительно, были известны, и репутация их была хорошей, они запомнились хорошими поступками и благотворительностью. Исламбек был ещё известен тем, что после соревнований на ринге сказал слова о предателях республики, этот ролик гуляет в YouTube. Резонанс этого случая, действительно, очень большой и неожиданный, он связан с рядом факторов и обстоятельств, указанных выше", – сказал аналитик корреспонденту "Кавказского узла".

Масштаб похорон стал неожиданно большим для Ингушетии, продолжил он. "Собрание было стихийным естественным, никаких призывов и никаких лозунгов не было. Просто было одно сообщение, что погибшие будут в аэропорту в 09.00 и все. Все собрались их встречать", – пояснил он.

Аналитик указал, что одним из мотивов собравшихся людей была неприязнь ко второй стороне конфликта. "Все в республике знали мотивы и причины произошедшего. Одним из важных факторов для людей является, что убившая их сторона является представителями власти соседней республики, к которым отношение неоднозначное. Возможно, есть неприязнь лично к главе этой республики", – подчеркнул он.

Власти не были готовы к такому масштабному участию людей в похоронах Алмазова и Эльмурзиева, отметил аналитик. "Остановить похоронную процессию – невозможно, поскольку в противном случае будет ещё больше резонанс и неприятности. Кроме этого власти не представляли, каким будет количество людей, просто не ожидали такого и попросту не были к этому готовы", – сказал он.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты 28-летний мастер спорта по вольной борьбе из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и 41-летний замкомандира батальона ОМОН "Ахмат-1" Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Подробности инцидента, то, что известно об участниках конфликта, их связи с кадыровцами и о роли, которую сыграл сам глава Чечни, собраны в справке "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым" на "Кавказском узле".

Инцидент со стрельбой у офиса Wildberries в Москве может обострить чечено-ингушский конфликт, считает глава комитета "Гражданское содействие"* Светлана Ганнушкина*. "Я с большой тревогой наблюдала за происходящим. Два близких народа вновь оказались в очень сложной ситуации. И так было множество проблем между ними, и тут снова возникает серьезная проблема, есть опасность объявления кровной мести, потенциал нового витка напряжения. И все усугубляет тот факт, что одну сторону конфликта открыто поддерживает Рамзан Кадыров и его люди, которые фактически вышли против ингушей. Это все очень беспокоит меня", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, люди собрались по своему желанию. Никто их не приглашал, и не пытался остановить. "В этом нет чего-то искусственного. Люди сами по своему желанию собрались, не было призывов в обществе, и не было попыток остановить весь этот поток со стороны власти. Это, кстати, было правильно с их стороны, потому что такие попытки могли дать обратный эффект, это могло вызвать большое недовольство и уже тогда похороны могли бы превратиться в нечто большее", – отметила Ганнушкина*.

Правозащитница считает, что эти события вызвали широкий резонанс в обществе в том числе по той причине, что правда в этой ситуации на стороне выходцев из Ингушетии. "Они защищали офис компании не по идеологическим соображениям. Эти ребята выполняли свою работу, у них была обязанность по защите офиса и рабочих. Их убили за то, что они честно выполняли свою работу. Что нельзя сказать о тех, кто их убил. Они пришли туда по идеологическим и политико-экономическим соображениям своего лидера в лице Кадырова. Вот, что усугубляет ситуацию, вызывает острую реакцию в ингушском обществе", – объяснила Ганнушкина*.

Алмазов и Эльмурзиев в Ингушетии были известными людьми, отметила на условиях анонимности правозащитница из республики. "Исламбек оставил спорт, мордобой по религиозным соображениям. Занимался анонимно благотворительностью, помогал бедным и нуждающимся. Он один из двух спортсменов, поддержавших протесты 2018-го года. Исламбек и Адам погибли в неравной борьбе, до конца исполнили свой долг по защите объекта. В обществе есть большой запрос на справедливость. Все это повлияло на такое количество людей", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Правозащитница также отметила, что резонанс, связанный с убийством Алмазова и Эльмурзиева, для Ингушетии является чрезмерно широким. "Масштаб очень большой, так бывает в Ингушетии на похоронах тех, кто, действительно, имел большой моральный авторитет в обществе. А социальные сети просто повлияли на скорость получения информации. Искусственность и направляемость в этой ситуации минимальны. Неприязнь лично к Кадырову в данном случае также не играла решающей роли, ингуши так отреагировали из-за пренебрежения кодексом чести горца, нарушений адатов", – указала она.

Правозащитница уверена, что трактовать тот факт, что власти не препятствовали столь массовой церемонии в данном случае, можно тем, что людей было не остановить. "Это объясняется пониманием того, что людей всё равно не остановить. Хочу сказать, что в обществе непонятна "половинчатость" реакции – освещение в СМИ, необъявленный официально, но упоминаемый) траур на телевидении и радио, при этом прямых обращений нет, официальных посещений похорон тоже нет", – отметила она.

Напомним, 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries, и указал, что дал поручения по этому поводу депутату Госдумы Адаму Делимханову.

Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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