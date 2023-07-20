20 июля 2023, 16:10
Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Массовые акции протеста в Ингушетии - результат договора Юнус-Бека Евкурова с Рамзаном Кадыровым по вопросу установления границы между республиками. Жители Ингушетии обвинили главу в передаче части ингушских земель Чечне. Соглашение Кадырова и Евкурова привело к массовым народным протестам осенью 2018 года. Новая фаза протестов началась 26 марта 2019 года, и уже на следующий день силовики впервые применили силу против протестующих. Как попытка Евкурова разрешить длительный территориальный спор обернулась бунтом в Ингушетии - в обновляемой хронике "Кавказского узла".
Не менее 96 активистов, по подсчетам "Кавказского узла", подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Всего было задержано 82 человека, под арестом находятся не менее 25 активистов.
19 июля 2023 года в Ставропольском краевом суде в Пятигорске адвокат Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров закончил выступление в прениях. Всего Абубакаров в прениях выступал в течение пяти заседаний. Его разбор приговора - всех утверждений, аргументов и всех противоречин приговора первой инстанции - занял полные четыре дня и два часа заседаний. Абубакаров пояснил "Кавказскому узлу", что хотел бы, чтобы "суд не только услышал, но и увидел, что в этом приговоре нет никаких доказательств вины Бараха Чемурзиева и остальных подсудимых, а всё это - лишь притягивание за уши".
Сдедующими выступили сам Бараха Чемурзиев и Исмаил Нальгиев. Зарифа Саутиева от выступления в прениях отказалась. Барах Чемурзиев указал на целый ряд фактических противоречий в приговоре и подчеркнул, что говорит “о совсем простых вещах (касающихся приговора), которые невозможно отрицать". Он заявил, что "судья такие вещи делает в приговоре — вот где дискредитация власти, а не то, что мы делали”.
На заседании Ставропольского краевого суда в Пятигорске защитник Бараха Чемурзиева Магомед Абубакаров продолжил анализировать противоречия в приговоре. Выступление Абубакарова продолжалось более 8 часов.
Адвокат обратил внимание, что на предыдущих слушаниях он успел разобрать приговор до 87 страницы, но не обнаружил ни одного доказательства какой-либо вины подсудимых. Он отметил, что в деле есть показания засекреченных свидетелей, и они противоречат показаниям депутатов и высокопоставленных силовиков. Последние свидетельствовали о стремлении обвиняемых предотвратить насилие на митинге.
На заседания 6 июля 2023 года суд отказал в удовлетворении ходатайства адвокат Басира Оздоева о приобщении заключения квалификационной адвокатской палаты Ставропольского края, которая признала наличие нарушений в действиях адвоката по назначению.
В прениях адвокат Магомед Абубакаров напомнил, что сторона защиты неоднократно заявляла ходатайства об исследовании доказательств, которые легли в основу приговора, но всякий получала отказ. По словам адвоката, в приговоре очевидна небрежность в фактах, а свидетели обвинения — сотрудники Росгвардии, не обвиняли подсудимых в экстремизме или организации ими насилия или даже условий для организации насилия.
29 июня 2023 года в Ставропольском краевом суде Пятигорска состоялось очередное заседание по "Ингушскому делу", где продолжились прения сторон. Выступали адвокаты Андрей Сабинин и Билан Дзугаев. Оба защитника говорили о совершенной недоказанности организации подсудимыми беспорядков во время митинга в Магасе. Оба адвоката попросили отменить приговор суда первой инстанции и полностью оправдать свох подзащитных и остальных подсудимых. Судья удалил из зала дядю Бараха Чемурзиева Султана Чемурзиева из-за зазвонившего телефона.
27 июня 2023 года Совет тейпов Республики Ингушетия выложил в своем youtube-канале обращение к президенту России Владимиру Путину.РФ. В обращении Совет тейпов просит освободить ингушских активистов, напоминая о прекращении уголовного дела против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, которого обвиняли в вооруженном мятеже. По их мнению, ингушские активисты находятся в заключении за значительно меньшие проступки. Обращение, помимо Путина, адресовано полпреду президента в СКФО Юрию Чайке, к генеральному прокурору и главному следственному управлению.
Судья 9 июня 2023 года объявил, что в судебном заседании "произошла замена государственного обвинителя". Новый прокурор АндрейЩербина ранее в деле не участвовал. Адвокаты подсудимых сочли такую замену нелогичной, непредусмотренной законом и подали ходатайство об отводе Щербины. Суд удовлетворил отвод нового прокурора.
На заседания суда 8 июня 2023 года к материалам дела были приобщены дополнительные материалы, характеризующие подсудимых.
Адвокаты заявили, что в приговоре суда первой инстанции множество "процессуально недопустимых" нарушений, не приведены доказательства вины ингушских активистов, а выводы противоречат друг другу. Адвокаты также отметили что суд при рассмотрении апелляции демонстрирует предвзятость в отношении подсудимых.
5 июня 2023 года пятый кассационный суд в Пятигорске рассмотрел кассационную жалобу на приговор Багаудина Мякиева. Кассационная инстанция отказалась оправдать ингушского активиста, но снизила срок наказания на один месяц. Мякиев не удовлетворен решением суда, так как назначенный срок он уже отбыл.
На заседании 2 июня 2023 года суд удовлетворил просьбу защиты приобщить к материалам "ингушского дела" документы, характеризующие активистов - дипломы подсудимых, справки о заболеваниях, психологические заключения.
1 июня 2023 года апелляционный суд отказался удовлетворить ходатайство ингушских активистов об исследовании видеозаписей с митинга в Магасе, которые подтверждают невиновность подсудимых. Адвокат Зарифы Саутиевой Билан сообщил, что длительный арест сказался на ее здоровье и психологическом состоянии, она подавлена и часто болеет.
Адвокаты ингушских активистов на заседании 25 мая 2023 года подали ходатайства с просьбой приобщить к делу аудио- и видеозаписи столкновений с силовиками на митинге в Магасе. Адвокат Магомед Беков заявил отвод всему составу суда, это требование не было удовлетворено.
11 мая 2023 года в Пятигорске в Ставропольском краевом суде в заседании по апелляционной жалобе участвовали все осужденные, кроме Ахмеда Барахоева, девять адвокатов защиты и несколько адвокатов по назначению. Багаудин Хаутиев заявил об отсутствии каких-либо доказательств вины активистов. Он также указал, что из уголовного дела исчезли экспертизы, свидетельствующие о невиновности осуждённых. Хаутиев потребовал отменить приговор.
27 апреля 2023 года в Ставропольском краевом суде обвиняемые активисты отвода назначенных адвокатов. Их поддержали и сами адвокаты по назначению и заявили о самоотводе, отметив, что их участие в деле при наличии адвокатов по соглашению незаконно. Суд отказался удовлетворить эти требования и ходатайство защиты об отводе судей. Адвокаты заявили, что прокурор позволяет себе давать указания судье, а судья необоснованно затягивает процесс. Адвокаты посчитали это свидетельством предвзятости суда.
7 апреля 2023 года в Ставропольском краевом суде присутствовали как адвокаты по соглашению, так и защитники, назначенные судом. Против участия последних в процессе возражали все — обвиняемые, адвокаты по соглашению, сами назначенные адвокаты. Защита заявила ходатайство о возврате дела в суд первой инстанции для устранения процессуальных нарушений. Судья счел оскорбительным высказывание Ахмеда Барахоева и удалил его с процесса до конца прений по делу ингушских активистов.
23 марта 2023 года на рассмотрении апелляции на приговор в Ставропольском краевом суде в Пятигорске подсудимые заявили, что не нуждаются в адвокатах по назначению и передали суду текст общего заявления. В нем они отказались от общения с адвокатами по назначению, запретили защищать их интересы. Суд в отводе назначенных защитников отказал.
20 февраля 2023 года подсудимых подняли среди ночи, чтобы доставить в суд, а в ответ на просьбу пожилых людей привозить их позже судья пригрозил проводить процесс без них. Также судья вынес определение о назначении каждому из подсудимых госзащитников.
17 февраля 2023 года Ставропольский краевой суд в Пятигорске на заседании по апелляционной жалобе согласился дать подсудимым по "ингушскому делу" дополнительное время на ознакомление с материалами дела, несмотря на возражениям прокурора. Впервые за время процесса обвиняемые лично присутствовали в зале суда, журналисты также были допущены на заседание.
Суд в Пятигорске закрыл от прессы заседание по апелляционной жалобе осужденных по делу о митинге в Магасе. Силовики перекрыли дорогу у здания суда, объяснив это охраной порядка.
Подсудимые просили время для ознакомления с материалами уголовного дела, так как они не успели сделать этого ранее. Представитель гособвинения высказался против, но каждый из подсудимых рассказал, в каких тяжёлых условиях им приходилось изучать материалы дела и что по этой причине им не хватило времени. В результате суд решил предоставить им две недели для изучения 12 из 80 томов дела. Защита потребовала отвода судей, однако это ходатайство было отклонено.
Отсутствие адвоката Магомеда Беркова, представляющего интересы Мусы Мальсагова, на заседании по "ингушскому делу" нарушает право подсудимого на защиту, указали участники процесса. Судья отклонил предложение прокурора назначить Мальсагову адвоката и отложил процесс до выздоровления защитника.
В зал заседаний также не пустили журналистов, сославшись на отсутствие мест, хотя в зале были свободные места.
Суд в Ставропольском крае начал рассмотрение жалобы на приговор ингушским активистам, осужденным по делу о протестах в Магасе. Подсудимым разрешено участвовать в заседании лишь по видеосвязи.
Ингушский сурдопереводчик Рамазан Дугиев задержан по делу о протестах в Магасе. В его доме проведен обыск. Следствие ходатайствует об его аресте, обвинение пока не предъявлено.
Пятый кассационный суд в Пятигорске отменил приговор Багаудину Мякиеву по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Отмена приговора означает направление дела на новое рассмотрение, - пояснил адвокат Магомед Аушев. Решение Пятого кассационного суда в Пятигорске об отмене приговора участнику протестов в Магасе Багаудину Мякиеву может помешать Европейскому суду по правам человека приступить к рассмотрению его жалобы, - опасается активист.
Ессентукский горсуд удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания под стражей сопредседателю Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеду Погорову до 25 февраля 2022 года. Его защита назвала решение необоснованным и будет его обжаловать. По словам адвоката, защита заявила об искусственном затягивании следствия, длительности содержания Погорова под стражей, ухудшении его состояния здоровья, а также то, что пребывание под арестом подзащитного подрывает здоровье его пожилого отца.
Суд приговорил лидеров ингушского протеста к длительным срокам заключения. Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова к девяти годам колонии, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева – к восьми, а Зарифу Саутиеву – к семи с половиной.
Режиссер Александр Сокуров в своем выступлении на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, которое состоялось 9 декабря назвал ситуацию на Северном Кавказе наиболее проблемной в России и напомнил о протестах в Ингушетии против заключенного в 2018 году соглашения о границе в Чечней. Режиссер призвал освободить арестованных лидеров протеста: Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Малсага Ужахова, Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева, Бараха Чемурзиева, Зарифу Саутиеву. Сокуров подчеркнул, что арест женщины – Зарифы Саутиевой – вызвал недовольство в республике. Президент России никак не отреагировал на этот призыв, комментируя другие части выступления Сокурова.
Уголовное преследование ингушских активистов по делу об экстремистском сообществе является заказным и сфальсифицированным, заявил в последнем слове подсудимый Малсаг Ужахов и сравнил этот судебный процесс с судами над депортированными в советское время ингушами.
"Это дело - чистейшей воды фарс, состряпанный по указанию федерального центра следственной бригадой составом более полусотни человек. Состряпанный криво и косо, не утруждая себя поиском доказательств. Зачем? Кто посмеет оспаривать стряпню, приготовленную по велению Москвы? Материалы дела показывают полную безграмотность, юридическую несостоятельность и нелепость выводов следователей", - сказал Ужахов.
Обвинение в создании экстремистского сообщества не содержит конкретики, а грубые фактические ошибки говорят о том, что следователи не знакомы с обстоятельствами дела, заявил ингушский активист Барах Чемурзиев, который шестым из семи обвиняемых выступил в суде с последним словом. Гособвинением не были указаны элементарные и важнейшие для уголовного дела вещи - например, время создания экстремистского сообщества троими из подсудимых и время вхождения в это сообщество остальных, указал Чемурзиев. Он отметил, что, если бы были названы конкретные даты, это можно было бы опротестовать, указать на алиби, а общие слова типа "в разное время вошли в сообщество" не дают такой возможности.
Не установлено и место создания экстремистского сообщества - еще одно важное обстоятельство совершения преступления, сказал Барах Чемурзиев. Он также заявил, что утверждение гособвинения о создании экстремистского сообщества не подтверждается ни показаниями самих обвиняемых, ни свидетелей, ни видео- или аудиозаписями, ни данными биллинга телефонов - то есть, как заключил Чемурзиев, ничем.
Говоря о способе совершения преступления, Чемурзиев напомнил, что прокуратура ставит ему в вину поданное 14 марта 2019 года уведомление о проведении публичного мероприятия - это указано в обвинительном заключении. "А какое это преступление? Я действовал на основании 31-й статьи Конституции РФ и выполнял требования Федерального закона №54 "О проведении митингов и шествий". В чем мое преступление, объясните мне?" - спросил Чемурзиев.
Он указал и на грубые фактические ошибки в материалах дела. В частности, привел в пример, что адрес Духовного управления мусульман (ДУМ), где, якобы, находился и что-то совершал, перепутан с адресом резиденции главы республики (Республика Ингушетия, город Магас, проспект Зязикова, дом 16). Перепутан даже город: помещения ДУМ находятся в в Назрани, а не в Магасе.
Еще на этапе следствия некоторые следователи говорили активистам, что дело против них "состряпано", но следователям "приказано держать вас как можно дольше", рассказал Муса Мальсагов. По мнению обвиняемого, в суде уголовное дело рассыпалось "как песочный замок". "Наши адвокаты камня на камне (на обвинении) не оставили. Я не юрист, но, даже не будучи юристом, можно понять, что это не уголовное дело. Эта макулатура, которую прокуратура вынуждена была защищать", – заявил активист.
Он напомнил, что в материалах дела есть показания ряда высокопоставленных свидетелей, которые заявили, что "власть допустила стратегическую ошибку (подписав соглашение о границе)". Подобным же образом – что власть допустила ошибку, не проработав этот вопрос с общественностью – высказывался и в первые дни митинга в октябре 2018 года в разговорах со СМИ тогдашний полпред президента Александр Матовников, отметил подсудимый. "Тогда возникает справедливый вопрос – почему на скамье подсудимых не чиновники, которые разворовывали бюджет и допустили стратегическую ошибку, допустили то, что произошло в республике... а сидим мы, которые боролись за правду, за справедливость и требовали соблюдения только лишь своих прав и Конституции РФ?" – возмутился Мальсагов.
Зарифа Саутиева в начале своего последнего слова сказала, что не будет много говорить по существу дела, так как, если "у гособвинения не нашлось, что сказать по существу этого дела", то ей даже пытаться не стоит. Активистка рассказала о том, как ее запугивали сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ее в июле 2019 года. Они намекали на пытки и всячески давили, добиваясь, чтобы она дала "какие нужно" показания. "И красной нитью в их речах звучало неуважение именно к суду. Они говорили: "Да не надейся ты на суд, тебя никто... не оправдает, судьи у нас на крючке, они всегда выполнят то, что им скажут". Я не верила в это, мне казалось это абсурдным. За что меня судить? Я и тогда была уверена в этом, и сейчас – что я ничего противозаконного не совершала", – рассказала Саутиева.
Она назвала ужасными условия, в которых содержатся женщины в пятигорском СИЗО. "Я уже 2,5 года в тюрьме, и в этой тюрьме я постоянно вижу, как нарушаются законы. Я хотела бы сейчас поговорить о тех условиях, в которых существуют арестованные люди", – отметила активистка.
Исмаил Нальгиев отказался признать вину и подчеркнул, что в обвинительном заключении нет реальных доказательств.
В своем последнем слове он много говорил о народах Кавказа, о том, что каждый народ старается превознести свое славное прошлое и подчеркнуть свои наидревнейшие истоки.
"Почему этот вопрос не поднимается в развитых странах? Там люди живут экономически благополучно, там нет огромного уровня безработицы, там права соблюдаются. Там людям интересны другие вещи, люди созидают, что-то строят. А здесь мы застряли в древних временах, когда мы спорим, чьи иероглифы лучше, кто от кого произошел", - сказал подсудимый. При этом, подчеркнул Нальгиев, люди закрывают глаза на реальные проблемы - на то, что во многих домах элементарно нет канализации и газа. "То есть вопросы, которые можно решать спокойно, в правовом русле, не решаются, и конструктивного диалога сейчас нет", - констатировал он.
Ахмед Барахоев в своем последнем слове назвал суд "заказным, политическим". "И вот, объявили срок, девять лет. А мне под 70. Сказали, что два года после этих девяти лет - на особом положении. Ну хорошо, приятно быть на особом положении", - сыронизировал Барахоев. "Но этого мало. Еще девять лет я не имею право в общественных местах выступать, говорить. В жизни моей ничего не осталось. Что у меня осталось - это сегодняшнее последнее слово", - сказал старейшина.
Ложь - это большой грех, подчеркнул он. "Но все, что я слышал здесь, в течение этого года, это была ложь", - добавил Барахоев. Он напомнил, что в 2017-2018 годах перенес несколько операций, и ему было "ни до чего". "Никого из этих людей (подсудимых), кроме своего родственника (Бараха Чемурзиева) я в мае 2018 года (когда, по мнению следствия, было создано экстремистское сообщество) не знал и не встречался с ними", - подчеркнул Барахоев. У дела - "политическая подоплека", оно носит заказной характер, а то, что прокуроры нарушают закон, это даже не их вина, ведь дело не в них, а в системе и в том, что закон нарушается наверху, - отметил он.
Ингушские активисты выступают в суде с последним словом.
За время хода судебного следствия, почти год, сама прокуратура должна была понять, что это дело - "открытая и наглая фальсификация", но, несмотря на то, что в задачи прокуратуры входит, в том числе, разоблачение подлога и других нарушений со стороны следствия, ничего не изменилось, - заявил Багаудин Хаутиев. По его словам, в течение всего года прокуратура "терпела крах". "Это был действительно позор, который они сами поддерживали, и, как я считаю, это была провокация не только нас... это была провокация в отношении целого ингушского народа", - отметил Хаутиев.
Хаутиев подчеркнул, что "вся их вина заключается в том, что они просто вышли защитить свои права и интересы". По его словам, ему много раз предлагали признать вину, хотя бы частично. "Но никогда мы не примем то, чего не делали, потому что честные, порядочные люди не должны брать на себя вину за то, что не совершали", - заключил он. Он отказался признать вину и указал на отсутствие реальных доказательств в обвинительном заключении.
Сроки, которые запросила прокуратура для обвиняемых по ингушскому делу, чрезмерны и подрывают доверие простых людей к властям, заявили подсудимые журналистам. Ахмед Барахоев сообщил, что уже более полугода как отдал оригиналы документов на оформление инвалидности начальнику медсанчасти СИЗО, но никакого результата не получил.
В Ессентуках прошло очередное выездное заседание Кисловодского городского суда, на котором в прениях сторон выступила защита лидеров протеста: адвокат Исмаила Нальгиева Андрей Сабинин, адвокат Ахмеда Барахоева и Бараха Чемурзиева Калой Ахильгов, адвокат Мусы Мальсагова Магомед Беков и адвокат Зарифы Саутиевой Билан Дзугаев. Защита попросила суд вынести оправдательный приговор, так как вменяемые активистам преступления, по их мнению, никак не доказаны. Приехавшие в суд поддержать активистов жители Ингушетии назвали дело против них преследованием властей.
В начавшихся прениях сторон прокурор попросил суд приговорить к девяти годам колонии общего режима Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Малсага Ужахова, к восьми годам колонии общего режима - Исмаила Нальгиева, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева, и к 7,5 года колонии общего режима - Зарифу Саутиеву.
Суд удовлетворил ходатайство гособвинения и продлил на три месяца срок заключения под стражей обвиняемым, несмотря на возражения адвокатов.
Бывший глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава на заседании суда по делу ингушских активистов дал уклончивые ответы на вопросы об экстремизме в действиях обвиняемых, тогда как подсудимые рассчитывали, что Кава подтвердит их мирные намерения на митинге.
Подсудимые, за исключением Бараха Чемурзиева и Багаудина Хаутиева, отказались отвечать на вопросы суда, опасаясь, что ответы будут истолкованы против них.
Свидетели Магомед-Гирей Сукиев, Магомед Бекбузаров и еще один житель Ингушетии отвергли версии следствия по делу лидеров протеста. Также защита предоставила в качестве доказательства видео заседания конгресса ингушского народа, которое проходило в Назрани в октябре 2018 года. По мнению адвокатов, представленные суду видеозаписи убедительно доказывают, что ни в мае, ни в октябре 2018 года подсудимые не создавали никакого экстремистского сообщества с единым умыслом и намерениями, а, наоборот, имели между собой разногласия.
Суд в Ессентуках на три месяца до 25 декабря продлил срок содержания Ахмеда Погорова под стражей в Нальчике. Расследование дела сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа неоправданно затянулось, а аргументы следствия в пользу ареста ничем не обоснованы, - утверждает его адвокат Магомед Гагиев.
Судья повторно отклонил ходатайство о вызове в суд в качестве свидетеля начальника Главного управления министерства внутренних дел по Северо-Кавказскому федеральному округу Сергея Бачурина, который был непосредственным координатором всех действий на митинге в Магасе. Также на суде демонстрировалось видео, из которого следует, что подсудимые пытались успокоить собравшихся на митинге, а силовики допускали провокационные действия.
Защита ингушских активистов добилась согласия судьи для вызова на допрос бывшего министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы и заместителя начальника ГУ МВД по СКФО Сергея Зубова, которые на митинге в Магасе контактировали с подсудимыми.
Перед митингом в Магасе высокопоставленные силовики просили лидеров ингушского протеста помочь обеспечить безопасность на акции протеста, что противоречит версии обвинения об экстремизме активистов, - рассказал в суде свидетель защиты Ахмед Костоев.
11 свидетелей, допрошенных судом, назвали столкновения на акции протеста в Магасе результатом провокационных действий силовиков. Ингушские активисты, по словам свидетелей, пытались не допустить стычек. Суд согласился приобщить к делу видео с главой Ингушетии, который просил наказать оппозиционеров.
Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров включен Росфинмониторингом в национальную часть списка экстремистов и террористов.
Экспертиза высказываний Зарифы Саутиевой на митинге в Магасе, на которой построено обвинение в экстремизме, была проведена с нарушениями, а ее выводы вызывают сомнение, - заявила в суде лингвист Лилит Месропян. Свидетели защиты также дали показания в пользу обвиняемых.
Активист Магомед Хамхоев, осужденный за подстрекательство к нападению на силовиков во время массовых протестов в Магасе, освобожден из СИЗО в Пятигорске по отбытию назначенного судом наказания.
Адвокаты лидеров ингушских протестов добились приобщения к делу выводов экспертов, которые не обнаружили в словах подсудимых экстремистских призывов. Следствие скрыло результаты этих экспертиз, заявила защита.
Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу 13 бывших сотрудников патрульно-постовой службы МВД Ингушетии, обвиненных в неисполнении приказа о разгоне митингующих в Магасе в марте 2019 года. Уволенные полицейские заявили о политическом подтексте решения руководства об увольнении, а также отчисления из вузов и уголовного преследования
Рассмотрение вопроса о правомерности закона о границе с Чечней в 2018 году проходило на фоне угроз и попыток подкупа, - заявил на заседании по делу лидеров протеста в Магасе судья Конституционного суда Ингушетии Ибрагим Доскиев.
Судья Кисловодского горсуда удовлетворил очередное ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей всем семи подсудимым до 9 ноября. Защита настаивала на изменении меры пресечения на любую другую.
Осужденный по делу о массовых протестах в Магасе житель Ингушетии Заурбек Дзауров освободился из СИЗО в Пятигорске. 7 июня он был приговорен к двум годам колонии общего режима по части 2 статьи 318 УК РФ (причинение представителю власти насилия, опасного для жизни и здоровья). По версии обвинения, он сломал нос и ногу сотруднику Росгвардии на митинге 27 марта 2019 года в Магасе.
Верховный суд Ингушетии согласился прекратить производство по делу о незаконной миссионерской деятельности муфтия республики Исы Хамхоева. Решение суда освободило Хамхоева от необходимости выплачивать штраф.
Заседание Совета тейпов, на котором предполагалось обсудить доклад комиссии по вопросам определения границы с Чечней, после визита силовиков провели в другом месте. Участники съезда ознакомились с докладом об ингушско-чеченской границе, признав изложенные в нем доводы юридически выверенными и достоверными. Доклад состоит из 900 страниц, на которых приводятся доводы против соглашения о границах с Чечней с точки зрения истории, ислама и юридической.
Суд в Ессентуках продлил срок содержания под стражей сопредседателю Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеду Погорову еще на три месяца, несмотря на доводы защиты о плохом состоянии его здоровья и преклонном возрасте отца.
На очередном заседании суда был допрошен пожилой житель Ингушетии, которого представила сторона обвинения. Он сказал, что никто из обвиняемых не вступал в физическое противоборство с росгвардейцами, они, наоборот, старались успокоить молодежь, уговаривали не поддаваться на провокации. "Таким образом, очередной свидетель обвинения дал показания в защиту обвиняемых, также, как и все предыдущие свидетели обвинения: как гражданские лица, так и сотрудники росгвардии и полицейские", - указал адвокат Магомед Куриев.
В законную силу вступило решение Железноводского городского суда в отношении ингушского активиста Заурбека Дзаурова. Он был приговорен к двум годам колонии общего режима, обвиненный в том, что сломал ногу и нос росгвардейцу на митинге в Магасе. Дзауров частично признал вину, однако отрицал какие-либо политические мотивы. Он также сообщил, что не знаком с лидерами протеста и свои действия совершал без какого-либо влияния.
Ахмед Барахоев и Барах Чемурзиев не призывали к насилию на митинге в Магасе и старались утихомирить протестующих, сообщил в суде начальник Управления общественной безопасности МВД по Ингушетии Курейш Сапралиев. Он и допрошенные в суде богословы заявили, что не знают о существовании в республике экстремистской организации.
Железноводский горсуд признал участника митинга в Магасе Али Хамхоева виновным в применении насилия к росгвардейцу, но с учетом проведенного в СИЗО срока активист освобожден из-под стражи. Хамхоев стал 37-м осужденным за участие в протестах в Ингушетии.
Силовики провели обыск у имама села Средние Ачалуки Адама Малороева, ранее допрошенного в качестве свидетеля по делу о митинге в Магасе.
На заседании суда рассматривались видеозаписи с акции протеста в Магасе. При самом тщательном просмотре ни на одном фрагменте видео не было того, что могло указать на подзащитных как на провокаторов молодежи на противоправные действия или как на непосредственных активных участников конфликта, - отметил адвокат Джабраил Куриев. "На всем отснятом материале с разных ракурсов мы видели то Ахмеда Барахоева с Малсагом Ужаховым, которые уговаривают парней успокоиться, то Мусу Мальсагова, уговаривающего особо разгневанных молодых людей успокоиться, разойтись, отойти подальше от силовиков", - сказал адвокат.
Завершено следствие по уголовному делу в отношении 12 бывших ингушских полицейских, которые были уволены после митинга в Магасе в марте 2019 года, они обвиняются в неисполнении приказа за отказ применить силу к протестующим.
Железноводский горсуд приговорил участника митинга в Магасе Ибрагима Мержоева к девяти месяцам лишения свободы по делу о применении насилия к представителю власти. Мержоев признал вину, суд счел его наказание отбытым. После оглашения приговора его освободили в зале суда.
Участник митинга в Магасе Магомед-Башир Оздоев приговорен к восьми месяцам колонии общего режима. С учетом времени, проведенного в СИЗО, и срока домашнего ареста он должен выйти на свободу к середине июня 2021 года.
Судья Сунженского районного суда Алисхан Ужахов признал муфтия Ингушетии Ису Хамхоева виновным в незаконной миссионерской деятельности (часть 4 статьи 5.26 Кодекса об административных правонарушениях) и оштрафовал его на пять тысяч рублей. Это уже третий штраф Хамхоеву с января 2021 года.
Незаконной суд счел проповедь, прочитанную муфтием 26 февраля в мечети города Сунжи. Судья сослался при этом на статью 24.2 Федерального закона "О свободе совести и религиозных объединений", согласно которой миссионерскую деятельность может осуществлять руководитель зарегистрированной религиозной организации, член ее коллегиального органа или ее священнослужитель. Если это иной человек, то ему требуется документ, выданный такой организацией.
Судья Ессентукского городского суда Денис Булгаков постановил заключить Ахмеда Погорова под стражу на два месяца - до 25 июля. Заседание прошло ночью, защиту о нем не уведомили, заявил адвокат Магомед Гагиев. Основанием для возвращения Погорова под стражу стало новое обвинение - по статье об экстремизме.
Ахмеду Погорову стало плохо, ему вызвали скорую помощь и госпитализировали. Его адвокат Магомед Гагиев уведомил следователя об ухудшении здоровья подзащитного. Однако силовики забрали Погорова из больницы и отвезли на реанимобиле в Ессентуки для проведения следственных действий, несмотря на то, что врачи настаивали, что пациента нельзя вывозить из медучреждения. По словам адвоката, он не смог выехать вместе с подзащитным из-за других судебных дел. Погоров планирует отказаться от дачи показаний без участия адвоката, - отметил Гагиев.
Допрошенные в Ессентукском суде четверо засекреченных сотрудника Росгвардии заявили, что не знакомы с обвиняемыми и не считают себя потерпевшими по делу об акции протеста в Магасе.
Верховный суд КБР отпустил из-под стражи и направил под домашний арест Ахмеда Погорова. По данным адвоката, Погоров будет находиться под домашним арестом в определенном судом месте и "будет строго соблюдать установленные судом запреты и ограничения".
Ставропольский краевой суд оставил в силе постановление суда первой инстанции о продлении срока ареста лидеров протеста до 9 августа. Суд признал обоснованными доводы обвинения о тяжести преступления и счел, что обстоятельства, послужившие основанием избрания меры пресечения, в настоящее время не изменились.
Ахмеду Барахоеву присуждена премия Московской Хельсинкской группы (МХГ). Он стал лауреатом в номинации «За мужество, проявленное в защите прав человека».
Магасский райсуд назначил еще один штраф в 10 тысяч рублей бывшему руководителю Духовного центра мусульман Ингушетии Исе Хамхоеву, признав его нарушителем порядка организации и проведения собрания 10 августа 2020 года, участники которого попросили президента России смягчить меру пресечения лидерам протестов в Магасе.
В судебном заседании в Кисловодске были допрошены четверо сотрудников Росгвардии. Признанные потерпевшими и засекреченными росгвардейцы не смогли объяснить суду и защите, почему они являются потерпевшими по данному уголовному делу и заявили под протокол, что они не знакомы с материалами дела, потому что никого из них следователь не вызывал для ознакомления. В ходе допроса они показали, что никаких претензий к подсудимым не имеют, но считают, что вина последних в том, что они организовали этот несанкционированный митинг. При этом они не смогли как-либо обосновать такое заявление.
Нальчикский горсуд удовлетворил просьбу следствия и продлил до 25 июня срок ареста одного из обвиняемых по делу о митинге в Магасе Ахмеда Погорова.
Состоялось очередное заседание Кисловодского городского суда по делу семи лидеров ингушского протеста. Были допрошены два засекреченных свидетеля. Таким образом в суде уже допрошены 23 потерпевших, а также оглашены показания 11 потерпевших. Суд принял решение продлить подсудимым срок ареста, который истекал 9 мая. Несмотря на доводы защиты, просившей изменить меру пресечения на не связанную с заключением под стражу, суд принял решение продлить арест всем подсудимым на три месяца до 9 августа.
Железноводский горсуд вынес приговор Тагиру Галаеву. Судья Анна Никитюк признала его виновным в применении неопасного насилия к представителю власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Суд указал в качестве отягчающего обстоятельства, что Галаев руководствовался политическим мотивом и приговорил его к семи месяцам колонии общего режима. При этом, с учетом срока содержания под стражей и домашнего ареста, активист был освобожден в зале суда
Лидеры ингушского протеста прекратили голодовку, прислушавшись к просьбам об этом, в том числе со стороны религиозных деятелей и адвокатов.
Шесть из семи ингушских активистов объявили голодовку и заявили об отказе выходить из камер для участия в судебном заседании, протестуя против возвращения под стражу Зарифы Саутиевой. Малсаг Ужахов не стал принимать участия в голодовке из-за состояния здоровья. А Зарифа Саутиева пришла на суд по согласованию с другими активистами, поскольку ее единственную не увезли в СИЗО, а держали в местном ИВС в Пятигорске, чтобы заявить, что рассмотрение дела без других участников невозможно, и потребовать, чтобы ее вернули в СИЗО.
После апелляции прокуратуры Ставропольский краевой суд отменил решение о домашнем аресте Зарифы Саутиевой и постановил вернуть активистку в СИЗО.
Зарифа Саутиева постановлением ставропольского суда переведена из-под стражи под домашний арест.
Один из свидетелей обвинения на процессе по делу лидеров ингушского протеста заявил, что Зарифа Саутиева давала указания участникам акции в Магасе сопротивляться силовикам, сообщил адвокат Джабраил Куриев. По его словам, свидетель при этом неверно описал внешность Саутиевой.
Адвокат сообщил о задержании сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова. Он был задержан в собственном доме в Назрани, силовики вели себя корректно, рассказали адвокат Магомед Беков и племянник Погорова. Следком подтвердил задержание Погорова и указал, что ему предъявлено обвинение в организации насилия в отношении силовиков на митинге в Магасе в 2019 году. По мнению правозащитников, задержание Погорова не повлияет на процесс по делу лидеров протестов, так как в суде уже показана несостоятельность обвинений в адрес активистов.
Освобождение ингушских активистов, арестованных по делу об акции протеста в Магасе, поможет разрядить общественно-политическую обстановку на Северном Кавказе, - заявил Союз репрессированных народов России в обращении к президенту Владимиру Путину. В обращении особо акцентируется внимание на том, что среди задержанных двое - люди преклонного возраста, кроме того, одна из заключенных - девушка.
Суд в Ессентуках признал участника митинга в Магасе Магомеда Хамхоева виновным в подстрекательстве к нападению на силовиков. С учетом отбытого в СИЗО срока он должен провести восемь месяцев в колонии.
Суд назначил 10 тысяч рублей штрафа муфтию Ингушетии Иссе Хамхоеву за проведение заседания, участники которого попросили президента России смягчить меру пресечения лидерам протестов в Магасе.
Суд в Магасе освободил ингушского активиста Рашида Майсигова от уголовной ответственности в связи с декриминализацией статьи о публичных призывах, направленных против территориальной целостности России.
В суде над семью лидерами протестного движения свидетели обвинения подтвердили, что на акции протеста в Магасе обвиняемые в создании экстремистского сообщества призывали собравшихся действовать в рамках правового поля, сказали адвокаты.
22 декабря около десяти жителей Ингушетии приехали к зданию Ессентукского городского суда, чтобы поддержать лидеров ингушского протеста. Среди них были активисты, уже отбывшие сроки по делу о митинге в Магасе. Большинство приехавших поддержать обвиненных не смогли попасть на заседание. Подсудимых намеренно хотят изолировать и лишить поддержки, заявили они.
Два свидетеля обвинения сообщили в суде, что не слышали на митинге в Магасе призывов к насилию и не видели нарушений со стороны семи ингушских активистов, которых следствие считает организаторами сопротивления росгвардейцам.
Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил под арестом участника акции в Магасе Магомед-Башира Оздоева.
31-м приговором по "ингушскому делу" стало решение суда в отношении Закри Бопхоева. Его приговорили к шести месяцам колонии, но освободили в зале суда, засчитав в срок наказания отбытый арест.
Заседание по делу ингушских активистов, обвиненных в создании экстремистского сообщества, состоялось в Ессентукском городском суде 2 декабря, оно было открытым, рассказал адвокат Аральбек Думанишев. Добираться в Ессентуки сложно и дорого, а из-за небольшого помещения и карантина в связи с эпидемией коронавируса на них допускают ограниченное число посетителей, посетовали родственники подсудимых. Жители Ингушетии следят за процессом по соцсетям и независимым СМИ.
Суд в Железноводске признал Руслана Барханоева виновным в нападении на силовика во время митинга в Магасе и приговорил к 14 месяцам колонии, но счел этот срок полностью отбытым за счет пребывания в СИЗО. Это уже 30 приговор по "ингушскому делу".
Суд в Ессентуках на заседании 1 декабря отклонил ходатайство защиты о возвращении в прокуратуру дела ингушских активистов, обвиненных в создании экстремистского сообщества, рассказал адвокат Андрей Сабинин. Свидетели по делу не явились на заседание, поэтому оно проходило в открытом режиме, отметил он.
Силовики задержали по делу о митинге в Магасе активиста Магомед-Башира Оздоева и доставили его в Нальчик. Он отказался давать показания.
Кисловодский горсуд согласился на открытый процесс по делу ингушских активистов, обвиненных в создании экстремистского сообщества, закрытыми он постановил провести лишь некоторые заседания.
Суд на Ставрополье на полгода продлил срок содержания под стражей ингушским активистам Ахмеду Барахоеву, Мусе Мальсагову, Багаудину Хаутиеву, Бараху Чемурзиеву, Малсагу Ужахову, Ахмеду Нальгиеву и Зарифе Саутиевой, обвиненным в создании экстремистского сообщества. Судья отказался рассматривать ходатайства адвокатов на предварительном заседании, защита сочла это процессуальным нарушением.
Магомед Хазбиев попытался собрать жителей Ингушетии на прогулку в знак протеста против начала судебного процесса над семью активистами. До начала акции Хазбиев был доставлен в ЦПЭ, на него составили протокол об организации массового мероприятия без подачи уведомления. Сама прогулка не состоялась, так как в Магасе дежурили наряды полиции, рассказали горожане.
Местонахождение жителя Ингушетии Тагира Галаева, арестованного по делу о митинге в Магасе, почти полтора месяца не было известно родственникам и правозащитникам, так как он находился в старом корпусе изолятора, сообщил активист Борис Кодзоев.
Железноводский городской суд приговорил ингушского активиста Макшарипа Батыгова к 11 месяцам колонии, но счел этот срок полностью отбытым за счет пребывания в СИЗО и под домашним арестом. Батыгов признал свою вину частично, сообщил его адвокат.
Суд назначил год лишения свободы Амирхану Бекову по делу о применении насилия к сотруднику Нацгвардии на митинге в Магасе. Активист освобожден в зале суда с учетом срока, проведенного под стражей во время следствия.
Тело активного участника массовых протестов в Ингушетии в 2019 году Юнуса Ведзижева было передано близким спустя 18 дней после его гибели, сообщила вдова. Ведзижев был убит вечером 16 октября в ходе спецмероприятий в Назрани. На его похороны в селе Плиево пришло множество людей.
Верховный суд России отказался вернуть ингушским судьям дело семи лидеров протестного движения в Ингушетии. Рассмотрение дела в Кисловодске затянется из-за необходимости вызывать свидетелей из другого региона, предположили адвокаты подсудимых.
Суд признал Мухарбека Маматова виновным в применении насилия к представителю власти и приговорил его к девяти месяцам лишения свободы. Активиста взяли под стражу в зале суда, защита намерена обжаловать приговор.
Силовики обыскали домовладение бывшего и.о. главы Духовного центра мусульман Ингушетии Магомеда Хаштырова. Также обыски прошли и у имама селения Средние Ачалуки Малгобекского района Адама Малороева. Он, как и Хаштыров, вывезен во Владикавказ.
Завершено предварительное следствие по делу семи лидеров протестного движения — Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Зарифы Саутиевой, Малсага Ужахова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева. Их общее дело, согласно решению Верховного суда России, передано в Кисловодский городской суд. Защита намерена обжаловать решение об изменении подсудности дела.
Верховный суд России перевел под домашний арест ингушского активиста Макшарипа Батыгова, обвиняемого в применении насилия к силовикам на акции протеста в Магасе. "Территориальную подсудность оставили в силе, а меру пресечения изменили на домашний арест. С 4 февраля по 23 сентября Батыгов провел в СИЗО. Теперь до октября домашний арест [...] Дело его передано в Железноводск", - рассказал его адвокат.
Суд на Ставрополье признал сегодня участника митинга в Магасе Исропила Нальгиева виновным в нападении на силовика, но назначенный ему срок - 11 месяцев колонии общего режима - признан отбытым за время ареста.
Железноводский городской суд назначил жителю Ингушетии Ахмеду Чахкиеву, участвовавшему в акции протеста в Магасе, девять месяцев колонии-поселения. Активиста освободили из зала суда, поскольку он отбыл наказание в следственном изоляторе.
Суд на Ставрополье признал Хамзата Камурзоева виновным в нападении на силовика в время митинга в Ингушетии и приговорил его к девяти месяцам колонии. Активист освобожден, поскольку отбыл срок наказания, находясь под стражей.
Активист Багаудин Мякиев, осужденный за нападение на силовиков на митинге в Магасе, освобожден из исправительной колонии №6 Ставропольского края в связи с отбытием срока наказания. Адвоката Магомед Аушев заявил, что защита будет обжаловать вердикт суда, так как считает его несправедливым и необоснованным.
Ингушский активист Багаудин Мякиев, осужденный за нападение на силовиков на митинге в Магасе, освобожден из ставропольской колонии по истечении срока наказания.
Суд в Железноводске продлил на два месяца арест Исропилу Нальгиеву, обвиняемому в нападении на силовика во время митинга в Магасе 26 марта 2019 года. Активист отрицает версию обвинения о политических мотивах нападения.
Обвинение добилось ужесточения приговора Рамазану Гагиеву, ударившему бойца Росгвардии на митинге в Магасе. Срок заключения активисту увеличен с четырех до восьми месяцев.
Суд в Ставрополе до 28 сентября продлил срок ареста участнику митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву, который находится под стражей еще с 5 апреля 2019 года. Изменена подсудность уголовного дела - его рассмотрение перенесли из Железноводского в Ессентукский городской суд.
Защита добилась решения об освобождении Руслана Дзейтова, осужденного за нападение на силовика во время митинга в Магасе. Суд в Ставрополе засчитал месяцы, которые активист провел под арестом, в назначенный ему срок заключения и постановил отпустить активиста на свободу. Он будет освобожден, как только определение краевого суда поступит в колонию, где находится Дзейтов.
Третий апелляционный суд в Сочи отклонил апелляцию Совета тейпов ингушского народа на решение Верховного суда Ингушетии о ликвидации организации за вмешательство в деятельность властей и обнародование гостайны.
Суд в Магасе оставил под домашним арестом до 11 ноября журналиста "Фортанги" Рашида Майсигова, обвиняемого в хранении наркотиков. Прения по делу отложены по просьбе прокурора.
Сочинский суд третьей апелляционной инстанции оставил в силе решение Ставропольского апелляционного суда о продлении меры пресечения Малсагу Ужахову до 25 сентября. Адвокат просил освободить подзащитного пояснив, что Ужахов имеет проблемы со здоровьем. Суд отказался удовлетворить его обращение, мотивировав отказ ходатайством следователя.
Суд в Ставрополе продлил срок содержания под стражей Малсагу Ужахову на три месяца, до 25 сентября. Ходатайство защиты об изменении меры пресечения на более мягкую было отклонено, но защита Ужахова добилась решения о его медобследовании.
Несмотря на новые поручительства правозащитников Ессентукский городской суд продлил до окончания следственных действий срок содержания под стражей Зарифе Саутиевой на 14 дней, до 25 июня.
Суд на Ставрополье признал сегодня участника митинга в Магасе Резвана Оздоева виновным в нападении на силовика. Он приговорен к заключению в колонии, но был освобожден в зале суда, поскольку уже провел год в СИЗО.
Обвинение добилось более строгих условий заключения для Адама Бадиева, Ахмеда Нальгиева, Гелани Хамхоева, Аслана Аушева, Зубейра Хамхоева и Зелимхана Бапхоева. "Мемориал" связал ужесточение приговоров с разгоном митинга в Северной Осетии.
Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляции на приговор участника митинга в Магасе Багаудина Мякиева. Прокуратура указала на политический мотив активиста и убедила суд направить его не в колонию-поселение, а в колонию общего режима. С учетом пребывания в СИЗО срок наказания Мякиева увеличился на четыре месяца, подсчитал его адвокат.
По итогам рассмотрения жалоб на приговор участнику митинга в Магасе Руслану Дзейтову суд в Ставрополе решил назначить ему отбывание наказания не в колонии-поселении, а в колонии общего режима. Из зала суда Дзейтов отправлен в СИЗО.
Участников митинга в Магасе Рашида Аушева и Хасана Кациева освободили из пятигорского СИЗО уже после окончания рабочего дня. Активисты вспомнили о давлении силовиков во время содержания в изоляторе Нальчика и заявили, что будут оспаривать обвинительные решения суда.
Суд удовлетворил апелляцию обвинения и включил в приговор активисту Рашиду Аушеву упоминание о политической вражде к главе Ингушетии.
Верховный суд Ставропольского края оставил в силе приговор участнику столкновений с силовиками в Магасе Хасану Кациеву. При этом вынесено решение об освобождении Кациева из СИЗО, поскольку срок его наказания истек.
Суд в Ставрополе постановил сегодня отпустить из-под ареста ингушских активистов Багаудина Мякиева и Руслана Дзейтова. Они останутся на свободе, пока не вступят в силу вынесенные им приговоры.
Нальчикский горсуд вынес постановление о продлении меры пресечения Исропилу Нальгиеву в виде содержания под стражей до 15 июня.
Защита Зарифы Саутиевой направила следствию ходатайство с требованием освободить ее из-за риска заражения коронавирусом.
Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию Зарифы Саутиевой на продление ареста до 11 июня.
Адвокаты Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева попросила Генпрокуратуру проверить, можно ли было помещать их в одно помещение с людьми, у которых подозревают коронавирус. Заключенные с симптомами ОРВИ должны изолироваться, настаивает защита. Об угрозе заражения коронавирусом в СИЗО заявил и адвокат Ахмеда Барахоева.
Нальчикский горсуд вынес постановление о продлении меры пресечения Амирхану Бекову в виде содержания под стражей до 15 июня.
Защита оспорила постановление Ставропольского крайсуда о продлении срока ареста Багаудину Хаутиеву, а также аналогичных решений Ессентукского горсуда в отношении Мусы Мальсагову и Бараха Чемурзиева, сообщил адвокат подсудимых Аральбек Думанишев. По его словам, жалобы поданы в Ставропольский краевой суд.
Суд на Ставрополье продлил до 19 апреля срок ареста участнику митинга в Магасе Малсагу Ужахову.
Суд до 11 апреля продлил срок ареста Ахмеду Барахоеву.
Ессентукский горсуд до 11 апреля продлил срок содержания под стражей активистам Бараху Чемурзиеву и Мусе Мальсагову. По словам адвоката Магомеда Абубакарова, это решение суда является «абсурдным и необоснованным».
Ставропольский краевой суд продлил срок содержания под стражей Магомеду Хамхоеву до 25 июня. Изначально Хамхоев обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти, сейчас его обвиняют в подстрекательстве к применению насилия, но доказательств этому нет, сообщила адвокат Фатима Урусова.
Суд в Нальчике избрал Заурбеку Дзаурову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, сообщил адвокат Хусейн Гулиев.
Силовики задержали жителя Назрановского района Заурбека Дзаурова, находившегося в розыске по подозрению в насилии на митинге против новых границ с Чечней, он помещен в следственный изолятор в Нальчике.
Ессентукский городской суд продлил срок ареста Зарифы Саутиевой на три месяца до 11 июня. После заседания ее отвезли в СИЗО Нальчика. На заседание суда пустили только участников процесса, так как он был объявлен закрытым.
Железноводский горсуд Ставропольского края признал участника митинга в Магасе Хасана Кациева виновным по ч.1 ст. 318 УК. Активиста приговорили к году и девяти месяцам в колонии-поселении за то, что он якобы ударил росгвардейца ногой. Кациев свою вину отрицает полностью. На свободу активист выйдет в середине марта, сообщил его адвокат.
Сотрудники правоохранительных органов в рамках расследования дела о прошлогодних столкновениях в Магасе провели обыски сразу в трех населенных пунктах Ингушетии - в Назрани, сельских поселениях Сурхахи и Кантышево. Задержаны Ахмед Чахкиев и Ахмед Дугиев. Третьего местного жителя, Магомеда Аушева, во время обыска не оказалось дома, и его объявили в розыск.
Ингушский активист Руслан Дзейтов приговорен к 21 месяцу колонии-поселения, суд признал его виновным в нападении на росгвардейца. По подсчетам ПЦ "Мемориал", он стал 21 осужденным участником митинга в Магасе.
Суд на Ставрополье признал приговорил участника митинга в Магасе Амира Осканова к 23 месяцам колонии-поселения. С учетом уже отбытого ареста, Осканов выйдет на свободу в середине марта.
Железноводский горсуд приговорил ингушского активиста Рашида Аушева к 1 году и 9 месяцам году колонии-поселения. Суд исключил политический мотив.
Железноводский горсуд приговорил Ибрагима Дугиева к одному году и двум месяцам колонии-поселения за нападение на росгвардейца во время митинга в Магасе.
Из СИЗО освобожден осужденный ранее активист Мустафа Вышегуров.
Представитель обвинения на заседании суда в Железноводске предложил учесть политический мотив в нападении Руслана Дзейтова на силовика во время митинга в Магасе. В ответ на это активист заявил, что не испытывал вражды к главе Ингушетии.
Верховный суд Кабардино-Балкарии 20 февраля не удовлетворил жалобы на арест Исропила Нальгиева и Амирхана Бекова и отказался отпустить их из-под стражи. Активисты были арестованы по подозрению в применении насилия к силовикам во время митинга в Магасе.
Суд в Нальчике смягчил меру пресечения ингушскому активисту Мухарбеку Маматову, отпустив его из СИЗО под домашний арест до 25 марта.
Член Совета тейпов ингушского народа Багаудин Мякиев осужден на один год и десять месяцев колонии-поселения. Обвинению не удалось политизировать действия Мякиева, считает его адвокат.
Суд признал ингушского активиста Аслана Аушева виновным в применении силы к росгвардейцу на митинге в Магасе и назначил ему год и восемь месяцев колонии-поселения.
Железноводский городской суд сегодня продлил на три месяца арест участнику митинга в Магасе Резвану Оздоеву, обвиняемому в нападении на силовика. Защита активиста потребовала обеспечить явку в суд потерпевшего и ключевых свидетелей.
Суд на Ставрополье приговорил участника столкновений с силовиками в Магасе Зелимхана Бапхоева к полутора годам колонии-поселении. Он выйдет на свободу уже 2 марта, сообщил адвокат активиста.
Участник митинга в Магасе Адам Бадиев приговорен к году и 10 месяцам колонии-поселения. Защита заявила, что обжалует приговор.
Суд на Ставрополье приговорил участника митинга в Магасе Ахмеда Нальгиева к году и 9 месяцам колонии-поселения. Защита не согласилась с обвинительным приговором, назвав озвученные в суде доказательства нападения Нальгиева на силовиков недостаточными и противоречивыми.
Суд в Нальчике постановил заключить под стражу до 25 марта ингушского активиста Закри Бопхоева, который добровольно явился в полицию.
Закри Бопхоев, брат обвиненного в нападении на силовика во время протестов в Ингушетии Зелимхана Бопхоева, явился в полицию с повинной и был задержан, сообщил его адвокат.
Суд на Ставрополье приговорил к году и восьми месяцам колонии-поселения активиста Зубейра Хамхоева, признав его виновным в нападении на двух силовиков. Это уже 11 приговор по делу о столкновениях на митинге против соглашения о чечено-ингушской границе.
Глава волонтерской группы "Неотложка" Борис Кодзоев сообщил о прекращении деятельности проекта по помощи арестованным ингушским активистам после давления со стороны силовиков.
Знакомые участника мартовского митинга в Магасе Юнуса Ведзижева сообщили об обысках силовиков в его доме в селе Плиево, а также у его матери и бывшей жены.
В Железноводском горсуде сторона обвинения запросила год и четыре месяца колонии для активиста Адама Бадиева, обвиняемого в нападении на сотрудника Росгвардии во время акции протеста в Магасе. Защита попросила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Адвокат Магомед Гандаур-Эги считает, что его подзащитный стал жертвой провокации со стороны силовиков.
На заседании по делу участника митинга в Магасе Зелимхана Бапхоева прокурор предложил отправить его в колонию общего режима на 20 месяцев. Адвокат попросил не связанного с лишением свободы наказания.
Суд на Ставрополье приговорил ингушского активиста Гелания Хамхоева к году и девяти месяцам колонии-поселения. С учетом срока в следственном изоляторе, он выйдет на свободу через 10 дней.
Участник митинга в Магасе Рашид Аушев заявил суду, что невиновен в нападении на силовиков. Аушеву не дают свиданий в изоляторе, за девять с половиной месяцев ареста у него обострилась болезнь, сообщили родные активиста.
Верховный суд России смягчил наказание председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову, снизив штраф со 150 тысяч до десяти тысяч рублей.
В суде Железноводска завершилось оглашение показаний свидетелей по делу Джохара Алиева, обвиняемого в нападении на силовика на акции протеста в Магасе. Сам Алиев рассказал, что оказался на митинге случайно, и кинулся защищать участников митинга, выйдя из спорткомплекса, где выступал на соревнованиях.
Суд до 6 апреля продлил срок содержания под стражей участнику митинга в Магасе Руслану Дзейтову. Родные активиста сообщили, что уже несколько месяцев не могут передать ему лекарства в СИЗО.
Участник митинга в Магасе Ибрагим Дугиев признал вину в нападении на росгвардейца. Он настаивает, что не руководствовался политическими мотивами, а вступился за женщин и стариков. Представитель прокуратуры предложил приговорить Дугиева к году заключения.
Решения о заключении под стражу участников митинга в Магасе Амирхана Бекова, Исропила Нальгиева и Мухарбека Маматова обжалованы их защитой. Следователи не представили доказательств виновности задержанных, утверждают адвокаты.
Срок ареста Ахмеду Барахоеву продлен Ессентукским горсудом на один месяц 15 суток - до 25 марта.
Осужденный участник митинга в Магасе Хасан Зязиков освободился из СИЗО в Пятигорске.
Суд на Ставрополье продлил срок ареста участнику митинга в Магасе Багаудину Мякиеву, хотя максимальный срок ареста истек несколько месяцев назад, заявила защита. Арест активиста мешает Комитету против пыток вступить в дело об избиении Мякиева в СИЗО.
Участник протестов в Магасе Джохар Алиев бросал в силовиков камни и стулья, заявила в суде сторона обвинения. Судья потребовал доставить на следующее заседание засекреченного потерпевшего и анонсировал прения.
Правозащитный центр "Мемориал" подал в ЕСПЧ жалобу в интересах активистки Зарифы Саутиевой, в которой указал на нарушение трех пунктов Европейской конвенции по правам человека: о запрете на пытки и бесчеловечное обращение, о праве на свободу и личную неприкосновенность и о пределах ограничения прав.
Четверо человек, задержанных 4 февраля, стали новыми подозреваемыми по делу о стычках с силовиками на митинге в Магасе. Все они - Амирхан Беков, Исропил Нальгиев, Мухарбек Маматов и Барханоев - 5 февраля были арестованы на два месяца по решению суда в Нальчике.
Глава группы "Неотложка" Борис Кодзоев приглашен в ГУВД Москвы на обсуждение некоего "материала". Кодзоев предположил, что вызов связан с помощью, которую организация оказывает арестованным ингушским активистам.
Участник митинга в Магасе Геланий Хамхоев заявил сегодня в суде, что отбросил в сторону кусок трубы, пытаясь предотвратить столкновение между протестующими и силовиками. По мнению следователей, Хамхоев метил этой трубой в росгвардейца.
После предъявления Мусе Мальсагову обвинения в создании экстремистского сообщества число активистов, обвиненных в создании этого сообщества и участии в нем, достигло восьми, сообщил адвокат Магомед Беков.
Участнику митинга в Магасе Багаудину Хаутиеву предъявлено обвинение в участии в экстремистском сообществе.
В создании экстремистского сообщества обвинен председатель Совета тейпов ингушского народа Малсаг Ужахов. Ранее он был обвинен по статьям об организации насилия, опасного для жизни и здоровья представителей власти, и о руководстве некоммерческой организацией, побуждающей граждан к совершению противоправных деяний.
Железноводский горсуд приговорил к 13 месяцам колонии-поселения участника митинга в Магасе Хасана Зязикова. Защита просила не лишать Зязикова свободы, поскольку его семья оказалась в тяжелом положении, но решила не подавать апелляцию.
Железноводский городской суд приговорил участника митинга в Магасе Тимура Озиева к 19 месяцам колонии-поселения.
15 и 16 января предъявлено обвинение Ахмеду Барахоеву в создании экстремистского сообщества, а Бараху Чемурзиеву и Исмаилу Нальгиеву - в участии в этом сообществе. Правозащитники заявили, что будут защищать ингушских активистов вплоть до Европейского суда по правам человека, а «Мемориал» призвал прекратить уголовное преследование.
Следователи предъявили ингушской активистке Зарифе Саутиевой обвинение в том, что она примкнула к созданному для противодействия властям экстремистскому сообществу.
Суд до 20 марта продлил арест участнику митинга в Магасе Геланию Хамхоеву. Адвокат попросил суд закрыть дело, заявив об отсутствии доказательств вины активиста.
Арест участника митинга в Магасе Аслана Аушева продлен до 20 марта.
Участник митинга в Магасе Ахмед Нальгиев сообщил, что уже месяц ожидает врача в изоляторе. Под угрозой находится не только здоровье Нальгиева, но и его жизнь, считает адвокат активиста.
Муса Плиев и Элисхан Ажигов, которые были освобождены позже отведенного судом срока, не получили объяснений от сотрудников изолятора по этому поводу. У освобожденных есть право на возмещение ущерба, указал адвокат Калой Ахильгов.
Муса Плиев и Элисхан Ажигов, отбывшие срок наказания за бросание камней в росгвардейцев, отпущены на свободу из СИЗО в Пятигорске.
Осужденных ингушских активистов Мусу Плиева и Элисхана Ажигова оставили в СИЗО еще на трое суток, до 13 января.
Около 50 родственников и друзей Мусы Плиева и Элисхана Ажигова собрались у здания СИЗО в Пятигорске, протестуя против отказа освободить их в срок.
Дети и внуки ингушских политзаключенных прислали десятки рисунков на конкурс, организованный группой помощи арестованным участникам митинга в Магасе "Неотложка". Авторы работ выразили протест против несправедливости и желание видеть родных на свободе
Ставропольский областной суд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста Зарифе Саутиевой. Активистка заявила о готовности дойти до Европейского суда по правам человека.
Дело о создании экстремистского сообщества заведено, помимо Мусы Мальсагова, на Ахмеда Барахоева и Малсага Ужахова. Еще пятеро активистов заподозрены в участии в этом сообществе.
Суд в Ставрополе не смог наладить видеоконференцсвязь с СИЗО Нальчика, где находится ингушская активистка Зарифа Саутиева, и перенес заседание на 30 декабря.
На Мусу Мальсагова заведено дело об организации экстремистского сообщества, сообщил его адвокат.
27 декабря суд в Железноводске приговорил активиста Мустафу Вышегурова к году и пяти месяцам колонии-поселения, признав его участником стычек с силовиками во время митинга в Магасе. Вышегуров признал вину, но указал, что суд не учел его раскаяния.
Зубейр Хамхоев не признал вины в нападении на трех силовиков во время акции протеста в Магасе. Свидетель по этому делу Бейали Хамхоев сообщил в суде, что потерял работу в МВД после посещения митинга.
Прокурор потребовал 1,5 года колонии для участника мартовского митинга в Магасе Тимура Озиева. Активист утверждает, что схватился за щит росгвардейца, пытаясь предотвратить столкновение между активистами и силовиками.
Суд в Железноводске начал рассмотрение дела Магомеда Оздоева. Он согласился с обвинением, признав, что напал на трёх сотрудников Росгвардии во время акции протеста в Магасе.
Железноводский горсуд назначил 18 месяцев колонии-поселения участнику мартовского митинга в Магасе Мусе Плиеву. Он выйдет на свободу 9 января 2020 года, так как суд зачел в счет наказания время содержания под стражей.
Железноводский горсуд назначил 17 месяцев колонии-поселения ингушскому активисту Элисхану Ажигову. По словам адвоката, Ажигова освободят уже 28 декабря.
Суд в Железноводске начал рассмотрение дела ингушского активиста Тимура Озиева в отсутствие засекреченных потерпевшего и свидетелей. Сам Озиев заявил, что насилия к силовику не применял, напротив, призывал к спокойствию участников митинга в Магасе. Адвокат активиста сообщил, что большая часть данных засекреченными свидетелями показаний не имеет отношения к делу и анонсировал ходатайство об их исключении.
Суд в Ессентуках 23 декабря продлил сроки ареста участникам митинга в Магасе Мусе Мальсагову и Багаудину Хаутиеву до 25 марта 2020 года.
Ессентукский городской суд оставил под стражей до 25 марта 2020 года ингушского активиста Магомеда Хамхоева.
Железноводский горсуд продлил до 11 марта содержание под стражей Адама Бадиева. Защита заявила, что обжалует и продление ареста, и решение рассматривать дело за пределами Ингушетии.
Активист Мустафа Вышегуров объявил голодовку, протестуя против условий содержания в СИЗО Пятигорска и требования сбрить бороду. Суд продлил ему арест до 11 марта.
Железноводский городской суд продлил до 11 марта 2020 года срок ареста Амира Осканова. Подсудимый подтвердил, что бросал бутылку и стул в силовиков на мартовском митинге в Магасе, но отказался признать свою вину, поскольку не попал.
Суд на Ставрополье оставил участника мартовского митинга в Магасе Зубейра Хамхоева под арестом до 13 марта. Активист пожаловался, что в СИЗО угрожают карцером, требуя коротко остричь бороду.
Участник митинга в Магасе Элисхан Ажигов признал в суде, что бросил камень в силовика во время акции протеста. Прокурор запросил для него 15 месяцев колонии, защита просила назначить условный срок или штраф.
Участник митинга в Магасе Муса Плиев признал, что бросил камень в силовика. Прокурор потребовал приговорить его к реальному сроку, защита настаивает на условном или штрафе.
Суд в Железноводске на три месяца продлил срок заключения под стражей участнику мартовских протестов в Магасе Магомеду Оздоеву.
Суд в Ессентуках постановил на три месяца, до 25 марта 2020 года, продлить срок содержания под стражей главы Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова.
Железноводский городской суд оставил под арестом до 6 марта участника протестов в Магасе Ахмеда Нальгиева.
Суд на Ставрополье постановил оставить участника митинга в Магасе Тимура Озиева под стражей до 4 марта. Озиев пожаловался на то, что он и еще трое обвиняемых во время этапирования на суд полтора дня провеил без еды и сна.
Железноводский городской суд продлил до 16 марта 2020 года арест Хасана Зязикова, подозреваемого в применении насилия к представителю власти на акции в Магасе.
Железноводский горсуд приговорил к 17 месяцам колонии-поселения участника мартовского митинга в Магасе Зелимхана Томова. Активист признал, что кидал камни в сторону сотрудников Росгвардии.
Железноводский городской суд приговорил к 16 месяцам колонии-поселения ингушского активиста Сейт-Магомеда Нальгиева. Активист признал, что во время митинга придавил росгвардейца металлическим заграждением. Это второй приговор по уголовным делам о мартовском митинге в Магасе.
Суд на Ставрополье приговорил к четырем месяцам колонии-поселения ингушского активиста Рамазана Гагиева, ударившего бойца Росгвардии на митинге. Активист признал свою вину и заявил, что раскаивается.
38 полномочных представителей Ингушетии в российских регионах попросили главу республики содействовать освобождению участников мартовского митинга в Магасе. Полпреды отметили, что среди арестованных есть женщина, инвалиды и пожилые.
Верховный суд России вынес решение о передаче дела Хасана Кациева в Ставропольский край и оставил активиста под арестом еще на три месяца.
Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить жалобу на арест до 10 февраля Ахмеда Барахоева.
Бывший глава села Экажево Магомед-Башир Кациев, состоявший в "Единой России", подал жалобу в Европейский суд по правам человека на штраф за участие в мартовских протестах в Магасе.
Силовики обыскали дом родителей основательницы и руководительницы оппозиционного ингушского издания "Фортанга" Изабеллы Евлоевой. Правозащитник Магомед Муцольгов связал обыск с профессиональной деятельностью журналистки, временно проживающей в Европе.
Верховный суд Ингушетии удовлетворил жалобу защиты на решение Магасского райсуда о продлении ареста журналиста Рашида Майсигова и постановил перевести его под домашний арест.
8 ноября стало известно о том, что Магасский райсуд продлил до 7 января 2020 года срок содержания журналиста Рашида Майсигова под стражей.
Суд продлил срок ареста Ахмеду Барахоеву до 10 февраля.
Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры России и перенес рассмотрение дела Тимура Озиева, Резвана Оздоева и Ахмеда Нальгиева из Ингушетии в Ставропольский край (Железноводский горсуд). Адвокат заявил о нарушении конституционных прав обвиняемых.
Верховный суд России принял к рассмотрению ходатайство Генпрокуратуры, которая настаивает, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось не в Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал сегодня адвокат Калой Ахильгов.
Суд в Нальчике отказался освободить из-под стражи участников мартовских протестов в Магасе Зубейра Хамхоева, Тимура Озиева, Рашида Аушева и Ахмеда Нальгиева.
Отец ингушского активиста Хасана Кациева после обыска обратился в Правозащитный центр "Мемориал", попросив защитить его семью от преследования силовиками.
Один из лидеров протестов Исмаил Нальгиев и активист Хасан Кациев не смогли добиться в Ставропольском краевом суде отмены решения о продлении им ареста.
Исропил Нальгиев и Багаудин Гагиев подали в Европейский суд по правам человека жалобы на обыски, аресты и штрафы из-за участия в митинге.
Силовики задержали журналиста Джамалдина Хамхоева за участие в мартовском митинге в Магасе. Его отпустили, взяв объяснительную.
Зарифа Саутиева переведена из СИЗО Нальчика в изолятор временного содержания, сообщил ее защитник Билан Дзугаев.
Обыск в доме одного из лидеров ингушской оппозиции Ахмеда Погорова проходил довольно жестко, силовики напугали детей и не дали закончить молитву, рассказали родственники Погорова. По их словам, правоохранители искали в доме тайную комнату и даже грозились вызвать спецгруппу с тепловизорами.
Член Совета тейпов Ингушетии Муса Зурабов сообщил о встрече со спикером парламента Чечни, состоявшейся 12 октября. Он объяснил, что вынужден был ехать доказывать неправоту чеченской стороны, поскольку ингушские чиновники, по его мнению, не защищают интересы своего народа.
Силовики провели обыск в доме отца активиста Хасана Кациева в Карабулаке. Силовики изучили ноутбук и все телефоны, сообщила сестра активиста.
Силовики пришли с обыском в дом к сопредседателю движения "Мехк-Кхел" Сараждину Султыгову, а самого активиста доставили в управление ФСБ в Магасе, сообщил глава Ассоциации мусульман Ингушетии Муса Абадиев. Допрос Султыгова длился восемь часов, после чего активист вернулся домой. Адвоката ни на обыске, ни на допросе не было, рассказал родственник Султыгова, который был понятым.
Информация о задержании Погорова не подтвердилась. Ахмед Погоров находится на свободе, сообщили адвокат Магомед Беков и активистка Изабелла Евлоева. По словам Бекова, силовики 11 октября провели обыск в доме отца Погорова.
Администрация СИЗО Нальчика не пустила 10 и 11 октября к Зарифе Саутиевой адвоката Фатиму Урусову, сообщил ее коллега Билан Дзугаев.
Ставропольский краевой суд рассмотрел апелляцию защиты на продление ареста Багаудину Мякиеву до 25 декабря. Решение суда первой инстанции оставлено в силе.
Один из лидеров ингушской оппозиции Ахмед Погоров задержан в Карабулаке после пяти с половиной месяцев розыска.
Погоров - сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа, бывший глава МВД Ингушетии. Весной 2019 года он стал подозреваемым в деле об организации беспорядков и применении насилия к полицейским во время акции протеста. Пытаясь найти Погорова, силовики не менее восьми раз устраивали обыски у его родственников.
В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба ингушского оппозиционера, арестованного после мартовских митингов в Магасе. Ахмед Барахоев потребовал признать нарушение своих прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд,, свободу собраний, а также признать, что были нарушены пределы ограничения его прав .
Ставропольский краевой суд согласился с продлением ареста главе Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову до 25 декабря.
Ставропольский краевой суд отклонил апелляцию адвокатов Зарифы Саутиевой на продление ей ареста до 11 декабря.
Адвокаты обжаловали отказ посещать ингушских активистов в СИЗО Нальчика. Сотрудники изолятора препятствуют осуществлению правосудия, говорится в жалобах, направленных в суд, прокуратуру Кабардино-Балкарии и местную адвокатскую палату.
Верховный суд Ингушетии не удовлетворил апелляцию защиты журналиста Рашида Майсигова на его арест до 12 ноября.
Следствие по делу ингушского журналиста Рашида Майсигова, обвиненного в хранении наркотиков, завершено, дело передано в суд, сообщил 7 октября его адвокат.
Духовный центр мусульман Ингушетии потребовал освободить противников соглашения о новой административной границе с Чечней, в том числе Зарифу Саутиеву,.
Сотрудники изолятора в Нальчике отказываются пускать адвокатов к содержащимся там ингушским активистам. Отказы даются со ссылкой на список тех юристов, кому разрешено посещать СИЗО, заявили адвокаты.
Сотни человек поддержали флешмоб в поддержку Зарифы Саутиевой. В социальных сетях опубликовано более тысячи постов и видеообращений с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой, к акции присоединились известные спортсмены, писатели и артисты.
Ставропольский краевой суд согласился перенести на 9 октября рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Зарифы Саутиевой, чтобы она смогла участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО Нальчика.
29 сентября житель Назрани Джамбулат Дзауров провел полуторачасовой одиночный пикет вблизи здания городского Дома культуры. Он вышел на акцию с плакатом: "#Отпускай! Свободу Зарифе Саутиевой!". "Ситуация вокруг нее беспокоит все ингушское общество. Все переживают. Девушка не имела отношения к событиям 26 и 27 марта. Она просто снимала на камеру происходящее", – пояснил Дзауров.
Участники митинга в Москве, в котором приняли участие около 20 тысяч человек, потребовали освобождения российских политзаключенных, в том числе ингушских оппозиционеров. "В Ингушетии десятки людей сидят по делу-аналогу местной "болотки", более 30 человек находятся под уголовным преследованием за то, что они выходили на улицу и выражали свое мнение", - заявил главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, выступая на митинге.
Пикет в поддержку арестованных участников мартовских акций протеста в Магасе провела 27 сентября в Санкт-Петербурге местная активистка Марина Кен. Она стояла с плакатами, на которых был призыв освободить ингушских активистов, в том числе Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и Зарифу Саутиеву.
Нальчикский городской суд продлил арест участника протестов в Ингушетии Зелимхана Бопхоева на три месяца. "Следствие ссылается на оперативную информацию, согласно которой он оказывал сопротивление представителям власти. Есть фото, доказывающие, что он там был, но там нет фактов того, что он кого-то толкает или бьет", - рассказал адвокат активиста Магомед Гандаур-Эги.
Суд впервые отпустил из-под стражи участника мартовских акций протеста в Магасе - активиста Ибрагима Дугиева. Ему назначен домашний арест.
Суд в Ессентуках до 25 декабря продлил срок ареста председателю Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову. Несмотря на проблемы со здоровьем, он лично участвовал в заседании. По дороге из СИЗО во Владикавказе Ужахову становилось плохо, рассказал его адвокат.
24 сентября одна из сестер арестованной ингушской активистки Зарифы Саутивой вышла на пикет у Башни Согласия с требованием освободить Саутиеву. Сестер задержали, но отпустили, не предъявив обвинений.
Ессентукский городской суд сегодня продлил содержание под стражей Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева до 25 декабря.
Суд в Ессентуках до 25 декабря продлил срок ареста активисту Хасану Кациеву.
Защита руководителя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова, который перенес за неделю два сердечных приступа, заявила, что он нуждается в госпитализации.
Срок ареста 25-летнего активиста из Ингушетии Ибрагима Дугиева продлен до 15 декабря.
Состояние руководителя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова резко ухудшилось в СИЗО Владикавказа.
Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест до 10 ноября ингушского активиста Ахмеда Барахоева.
Суд в Ессентуках постановил продлить до 11 декабря срок содержания под стражей ингушской активистки Зарифы Саутиевой.
Магасский горсуд продлил арест до 12 октября ингушскому журналисту Рашиду Майсигову, обвиненному в хранении наркотиков
Следствие смягчило обвинение шестерым участникам митинга в Магасе. Следователи сочли, что действия арестованных после митинга ингушских активистов не угрожали жизни представителей власти, сообщил адвокат Магомед Беков. Однако сами обвинения в насилии по отношению к сотрудникам полиции, хоть и неопасном для жизни, остались в деле.
Следователи смягчили обвинения арестованным после митинга в Магасе Зелимхану Томову и Магомеду Оздоеву, придя к выводу, что их действия не представляли опасности для жизни представителей власти, сообщил 26 августа адвокат Калой Ахильгов.
Ингушский комитет национального единства присоединился к бойкоту муниципальных выборов 8 сентября, объявленному местным отделением партии "Яблоко" и Советом тейпов ингушского народа.
Силовики пришли сегодня с обыском в офис "Правовой инициативы" в Назрани. Обыск связан с защитой интересов ингушских активистов, предположили правозащитники.
За двое суток до этого, 14 августа, обыск прошел в московском офисе "Правовой инициативы". Силовики считают, что за митингами в Магасе и недавними акциями протеста в Москве стоят одни и те же люди, которые организуют массовые беспорядки. По итогам обыска из офиса "Правовой инициативы" изъяли всю документацию за два года.
Суд в Ессентуках постановил продлить срок ареста Ахмеду Барахоеву до 10 ноября.
Силовики провели обыск в доме ингушского активиста Мусы Абадиева, после чего до вечера увезли его во Владикавказ. Силовики объяснили задержание тем, что на Абадиева зарегистрирован сайт "Совет тейпов ингушского народа", рассказала его сестра.
Близкие Ахмеда Барахоева лишь случайно обнаружили, что ему уже в пятый раз сменили регион ареста, перевезя 2 августа на Ставрополье. Защита добилась переноса заседания по делу Барахоева на 9 августа, поскольку о суде не предупредили вовремя.
Суд до 26 сентября продлил срок содержания в СИЗО Нальчика участнику мартовского митинга в Магасе Зелимхану Бапхоеву.
Верховный суд Кабардино-Балкарии оставил в силе решение Нальчикского горсуда об аресте Зарифы Саутиевой до 11 сентября.
Правозащитный центр "Мемориал" признал Зарифу Саутиеву политзаключенной
Арестованный ингушский активист Багаудин Мякиев, рассказавший адвокату об избиении, обратился в прокуратуру с требованием предоставить ему медицинскую помощь.
Обыски прошли в домах, где прописана и живет сестра супруги объявленного в розыск сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, сообщил племянник активиста.
Московский облсуд отказался удовлетворить апелляцию на продление ареста Дауду Мамилову - сыну депутата парламента Ингушетии, выступившего против соглашения о границе с Чечней.
Суд Нальчике отправил в СИЗО до 11 сентября ингушскую активистку Зарифу Саутиеву, задержанную по делу о столкновениях на митинге в Магасе.
Представители ингушского тейпа Торшхой, в который входит фамилия Саутиевых, распространили заявление, в котором назвали обвинение в адрес Зарифы Саутиевой абсурдным. В поддержку активистки на своих страницах в Facebook выступили депутат Народного собрания Ингушетии Аюп Оздоев и адвокат Магомед Беков.
Сотрудники правоохранительных органов пытали задержанного ингушского журналиста Рашида Майсигова током, заявил его адвокат Магомед Аушев.
Ресурс ингушской оппозиции "Фортанга" заблокирован Роскомнадзором.
Верховный суд Кабардино-Балкарии 12 июля оставил под арестом главу Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова.
Силовики вывезли ингушскую активистку Зарифу Саутиеву в Нальчик, ей грозит арест по уголовному делу о применении насилия к полицейским на митинге в Магасе, сообщил ее адвокат.
Правоохранители задержали и вывезли из собственного дома в неизвестном направлении журналиста Рашида Майсигова, сотрудничавшего с интернет-изданием "Фортанга". По словам матери активиста, силовики при задержании заявили, что нашли пакет с белым веществом и какие-то листы бумаги, которых ранее в доме не было.
Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался отпустить под домашний арест ингушского активиста Зубейра Хамхоева.
Обвиняемого в нападении на силовиков во время митинга в Магасе активиста Хасана Кациева в СИЗО посещают неизвестные люди, которые требуют, чтобы он признал свою вину. Кациев пожаловался на то, что его запугивали и шантажировали.
Координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев оставлен под арестом в Нальчике до 25 сентября.
Верховный суд Кабардино-Балкарии отказался удовлетворить жалобы ингушских активистов Хасана Кациева, Ахмеда Нальгиева и Рашида Аушева на продление ареста до 25 сентября.
Верховный суд Ингушетии отменил решение о привлечении главы Совета тейпов Малсага Ужахова к административной ответственности за участие в октябрьских протестах в Магасе.
Верховный суд Кабарадино-Балкарии сократил арест ингушского старейшины Ахмеда Барахоева с 25 сентября до 10 августа. Апелляция на заключение под стражу другого ингушского лидера Бараха Чемурзиева еще рассматривалась.
Судья Верховного суда Кабардино-Балкарии отказала защите ингушского старейшины Ахмеда Барахоева в удовлетворении ходатайства о своем отводе и разрешила только аудио- и ручную запись заседания. Адвокаты потребовали отвода суда.
Во время рассмотрения апелляции ингушского старейшины Ахмеда Барахоева в Верховном суде Кабардино-Балкарии адвокаты потребовали отвода судьи, запретившей видеосъемку. В Нальчик, где также планировалось рассмотрение дела активиста Бараха Чемурзиева, приехали более 100 жителей Ингушетии.
Верховный суд Ингушетии отменил постановления Магасского райсуда, признавшие законность обысков в доме Мусы Мальсагова, а также в офисах Красного Креста, Ингушского комитета национального единства и «Опоры Ингушетии», сообщил адвокат Висит Цороев. По его словам, это решение станет прецедентом для признания нелегитимными других обысков в регионе.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политзэками лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова, Исмаила Нальгиева, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева.
Защитники обвиняемых по делу о мартовских митингах в Магасе подали жалобы в Генпрокуратуру и ФСИН России на недопуск к подзащитным Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву в СИЗО Владикавказа.
Сотрудники СИЗО во Владикавказе не пустили адвокатов Pen & Paper Вадима Клювганта и Алексея Мирошниченко к подзащитным Малсагу Ужахову и Ахмеду Барахоеву, рассказал Клювгант. С подзащитными Мусой Мальсаговым и Барахом Чемурзиевым, которые содержатся в СИЗО Нальчика, новым адвокатам встретиться разрешили, уточнил он.
26 июня Владимир Путин удовлетворил просьбу Юнус-Бека Евкурова о досрочной отставке с должности главы Ингушетии. Евкуров объяснил свою отставку расколом общества, возложив на общественные организации и духовенство ответственность за политические противоречия в республике. И.о. главы Ингушетии назначен Махмуд-Али Калиматов. Члены семьи Калиматова пользуются уважением в республике, отметили пользователи соцсетей.
Суд продлил срок ареста сыну депутата парламента Ингушетии Дауду Мамилову, проигнорировав более 70 личных поручительств, в том числе членов Народного собрания республики.
В Ингушетии задержан участник мартовских протестов в Магасе Магомед Оздоев, сообщил адвокат Магомед Беков. По его словам, Оздоев направлен в СИЗО Нальчика.
Жители Ингушетии собрались сегодня на пятничную молитву Джума-намаз на месте строящейся мечети в Магасе. Молитва длилась с 12.20 и почти до 13.10 мск, с перерывами. Утром шел дождь, в связи с чем молитва была проведена во временном здании джума-мечети, хотя часть верующих все же осталась на улице. Примыкающие улицы патрулировались полицейскими автомобилями и силовиками, некоторые из которых совершили намаз вместе со всеми. Тяжелой техники поблизости не было.
Родственницы ингушских активистов опубликовали видеообращение к Владимиру Путину, пожаловавшись на необоснованное преследование их близких. Совет тейпов Ингушетии призвал жителей республики каждую пятницу собираться в Магасе на коллективную молитву в поддержку арестованных активистов.
93-летний Саражудин Погоров, отец сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова, записал видеообращение к Владимиру Путину. Он вступился за арестованных ингушских активистов и попросил президента разобраться в ситуации в Ингушетии.
Во время внеплановой проверки Минюст Ингушетии обнаружил девять нарушений в работе "Машр". Все претензии предъявлены под надуманными предлогами, заявил лидер правозащитной организации Магомед Муцольгов.
Пятеро участников ингушского протестного движения отказались участвовать в следственных мероприятиях в Нальчике в знак протеста против долгого ожидания в раскалившемся на жаре автозаке, сообщила адвокат Фатима Урусова.
Председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов объявил о проведении бессрочной кампании против политических гонений в республике и намерении бойкотировать муниципальные выборы.
Руководителю регионального отделения Красного Креста Мусе Мальсагову суд продлил срок в СИЗО до 25 сентября. Адвокат Мальсагова Аральбек Думанишев направил ходатайство об отводе судьи. Аналогичное ходатайство подал Мальсагов, однако суд отклонил прошение.
Суд в Нальчике до 25 сентября продлил срок ареста одному из лидеров ингушских протестов Бараху Чемурзиеву. Защита потребовала отвода судьи, но получила отказ.
Суд назначил десять тысяч рублей штрафа Анжеле Матиевой, участнице октябрьского митинга в Магасе. Доказательством вины Матиевой стало видео, на котором она появляется среди убирающих мусор активистов, сообщила активистка Изабелла Евлоева.
Суд в Нальчике до 25 сентября продлил срок ареста главе Совета тейпов ингушского народа Малсагу Ужахову. Арест плохо сказывается на состоянии Ужахова, потому что он лишен возможности регулярно принимать необходимые лекарства, заявила защита
Барах Чемурзиев потребовал перевода арестованных активистов из Нальчика в Ингушетию. Содержание арестованных после митингов в Магасе ингушских активистов в Нальчике создает проблемы для их юридической защиты и встреч с родственниками, заявил Барах Чемурзиев.
Суд в Нальчике продлил Ахмеду Барахоеву срок ареста до 25 сентября. Ходатайство защиты об отводе судьи было отклонено.
Здание Нальчикского горсуда, где проходит заседание о продлении срока ареста ингушского старейшины Ахмеда Барахоева, оцепили вооруженные силовики. Родственников в суд не пустили, заявила адвокат Фатима Урусова.
Суд в Нальчике постановил заключить под стражу до 1 августа участника мартовского митинга в Магасе Зелимхана Бопхоева, обвиненного в нападении на силовиков, сообщил его адвокат Калой Ахильгов.
Не менее 24 человек остаются под арестом после массовых мартовских протестов в Ингушетии. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников. В СИЗО находятся 23 человека, в отношении которых возбуждены уголовные дела. Еще один человек продолжает находиться под административным арестом. Один активист, в отношении которого было возбуждено уголовное дело, был отправлен под домашний арест. Двое активистов были отпущены под подписку о невыезде. Судьба как минимум двоих активистов, в отношении которых возбуждены уголовные дела, по состоянию на 20:00 31.05.2019 не прояснена. Всего же, по подсчетам “Кавказского узла”, преследованиям подверглись не менее 96 активистов, было задержано не менее 82 человек.
Силовики обыскали московскую квартиру сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и задержали его супругу и дочь, сообщил сын активиста Абубакр.
Минюст предписал на три месяца приостановить работу Совета тейпов ингушского народа.
Нальчикский горсуд на четыре месяца, до 25 сентября, продлил арест участнику мартовского митинга в Магасе Магомеду Хамхоеву.
27 мая силовики пришли с обысками в ингушское отделение Красного Креста. В мероприятии участвовали около десяти прикомандированных в республику силовиков, сообщил информированный источник. Силовики забрали из офиса ингушского Красного Креста два журнала и поздравительные новогодние открытки, взломав дверь в кабинет арестованного по делу о применении насилия к силовикам на митинге в Магасе руководителя организации Мусы Мальсагова, сообщили его коллеги. Из расположенного рядом офиса Всемирного ингушского конгресса силовики изъяли два телефона и печать, рассказал адвокат Магомед Беков.
В отношении исполняющего обязанности председателя Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева, ранее обвиненного в распространении "фейковых новостей", возбуждено дело об административном нарушении. Его обвиняют в том, что он принимал участие в несанкционированном шествии в Магасе, которое состоялось около года назад.
Або Добриев обвинен в вооруженном нападении на двух милиционеров и сотрудника МЧС, а также в обстреле прокуратуры в Назрани. Дело было возбуждено после того, как суд отказался арестовать Добриева за участие в мартовских акциях протеста.
Нальчикский городской суд постановил до 25 сентября продлить срок содержания под стражей Багаудину Хаутиеву и еще четырем участников протестов в Магасе, сообщил юрист Калой Ахильгов.
Проверка "Машра" Минюстом началась, но на работу правозащитной организации она не повлияет, заявил юрист "Машра" Руслан Муцольгов.
Магасский райсуд назначил арестованному главе Совета тейпов Ингушетии второй по счету штраф в связи с октябрьским митингом в Магасе, обязав Малсага Ужахова выплатить 10 тысяч рублей.
Минюст уведомил главу правозащитной организации "Машр" Магомеда Муцольгова о внеплановых проверках с 23 мая по 13 июня. Правозащитники связали проверку с давлением властей на активистов.
Суд назначил активисту "Народного совета Ингушетии" Тимуру Абадиеву штраф в 10 тысяч рублей за участие в акции протеста против установления границ с Чечней.
Брат сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова Магомед оштрафован за участие в акциях протеста в Магасе, еще двоих родственников активиста, задержанных днем 17 мая, отпустили без протоколов.
Утром силовики обыскали дома сопредседателя Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеда Погорова и его родных в Карабулаке. Задержаны два племянника Погорова Ислам и Белан и его брат Магомед, сообщил адвокат Магомед Беков.
Задержан участник мартовского митинга в Магасе Аслан Аушев, ему предъявлено обвинение в нападении на силовиков, сообщил глава ингушского отделения "Яблока" Руслан Муцольгов.
Депутат парламента Ингушетии Закри Мамилов, выступающий против соглашения о границе с Чечней, рассказал о заключении сына под стражу. Арестованный заподозрен по делу о теракте. Мамилов предположил, что уголовное преследование связано с его собственной политической деятельностью.
Силовики задержали и. о. главы Совета тейпов Ингушетии Мурада Даскиева. Задержание связано с публикацией обращения к депутатам Народного собрания республики, предположил Даскиев.
Сроки обжалования ареста Исмаила Нальгиева истекли, но если их восстановят, то защита подаст апелляцию, заявил адвокат Андрей Сабинин.
Участник акций протеста в Ингушетии Ризван Оздоев задержан по делу о применении насилия к силовикам, заявил глава отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
Ингушскому активисту Исмаилу Нальгиеву, задержанному в Минске и переданного российским правоохранительным органам, предъявлено обвинение в применении насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти по ч.2 ст. 318 УК России.Санкции по этой статье составляют до 10 лет лишения свободы.
Сегодня активиста Исмаила Нальгиева доставили в Нальчик и передали следователям, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Правоохранительные органы выслали в Россию ингушского активиста Исмаила Нальгиева, запретив ему въезд в Белоруссию на десять лет, сообщил адвокат Антон Гашинский.
Рассмотрение дела активиста Исмаила Нальгиева в районном суде Минска отменено, поскольку силовики решили экстрадировать Нальгиева в Россию, сообщил журналист Борис Горецкий.
Ингушскому активисту Исмаилу Нальгиеву, задержанному 8 мая в аэропорту Минска, вменили административное правонарушение. Он помещен в изолятор временного содержания.
Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил решение об аресте ингушских активистов Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева до 11 июня.
Координатор организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев был задержан в минском аэропорту, откуда он планировал вылететь в Чехию. По данным ингушских активистов, инициатором розыска выступила Ингушетия и потребовала передачи Нальгиева в Смоленске. А адвокат назвал неизбежной передачу Нальгиева России.
Нальчикский городской суд постановил арестовать на два месяца активиста Руслана Дзейтова, обвиненного в нападении на полицейского.
Владимир Путин подписал указ об отстранении от должности министра внутренних дел Ингушетии Дмитрия Кавы, который попросил об этом после масовых протестов в Магасе.
Верховный суд Кабардино-Балкарии подтвердил решение об аресте ингушского активиста Ахмеда Барахоева до 11 июня. Защита пожаловалась в прокуратуру на то, что адвокатов и родственников Барахоева не уведомили о его этапировании в СИЗО Владикавказа.
Силовики в Назрани задержали участника мартовских протестов Магомеда Нальгиева. Накануне активист был оштрафован за участие в митинге. При этом к Нальгиеву не допускали адвоката, а родственники не могли связаться с активистом по телефону.
Верховный суд Кабардино-Балкарии 29 апреля отказался отпустить главу Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова под домашний арест. Следствие не представило доказательств вины активиста, но суд проигнорировал этот довод защиты, рассказал адвокат Джабраил Куриев.
Верховный суд Кабардино-Балкарии перенес назначенное на сегодня рассмотрение жалобы на арест Ахмеда Барахоева, выяснив, что его нет в СИЗО Нальчика. Барахоев вместе с членом Совета тейпов Малсагом Ужаховым находится в СИЗО-6 Владикавказа, на условия содержания он не жалуется, рассказал адвокат Калой Ахильгов.
27 апреля во Владикавказе задержали активиста Дауда Хучиева, сегодня суд назначил ему 20 тысяч рублей штрафа за организацию акции протеста в Магасе в июне 2018 года, рассказал брат активиста Микаил Хучиев.
Магасский районный суд 26 апреля назначил активисту Народного совета Ингушетии Темерлану Абадиеву штраф за участие в митинге 27 марта и повторно оштрафовал его за участие летом 2018 года в акции за прямые выборы главы республики. Первый штраф - 150 тысяч рублей, второй - 20 тысяч рублей.
Сегодня адвокат и сын Ахмеда Барахоева, приехавшие навестить его в СИЗО Нальчика, выяснили, что лидера протестов еще 25 апреля этапировали во Владикавказ. Следствие заявило, что разослало уведомления почтой, однако и защита, и родные Барахоева утверждают, что ничего не получали.
Нальчикский городской суд 25 апреля арестовал на два месяца ингушского активиста Хасана Кациева.
Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров рассказал, что обыски в его доме начались после того, как он призвал власти Ингушетии способствовать освобождению активистов.
Следователи в Магасе вызвали на допрос членов "Народного совета Ингушетии" Идриса Абадиева и Тимура Абадиева, сообщили сегодня активисты.
Задержания активистов ведутся по фото- и видеоматериалам, в статусе подозреваемого может оказаться любой присутствовавший на митинге в Магасе, заявил "Кавказскому узлу" правозащитник Тамирлан Акиев. Массовые аресты в Ингушетии создали основу для новых протестов, уверены правозащитница Светлана Ганнушкина и адвокат Калой Ахильгов.
Силовики пришли с обысками к сопредседателю Всемирного конгресса ингушского народа Ахмеду Погорову и двум его братьям, сообщил источник "Кавказского узла".
Суд в Кабардино-Балкарии постановил арестовать Рашида Аушева на два месяца.
Задержан участник протестов Рашид Аушев. Как и задержанные сегодня Хасан Кациев и Ахмед Нальгиев, он стал подозреваемым по делу о столкновениях с силовиками на митингах в Магасе, сообщили адвокаты Калой Ахильгов и Магомед Беков. По их подсчетам, всего преследованию по этому делу подверглись 21-22 активиста.
Силовики провели обыск в квартире участника протестов в Ингушетии Ахмеда Нальгиева и увезли его с собой, рассказала мать активиста.
Участник протестов Хасан Кациев задержан в Минеральных Водах, сообщили активисты.
Нальчикский горсуд постановил арестовать на два месяца ингушского активиста Зубейра Хамхоева по делу о столкновении с силовиками. Защита решила обжаловать это решение.
19 апреля Ахмеду Барахоеву, арестованному по делу о призывах к беспорядкам, исполнилось 65 лет. В этот день на Каменном мосту в Москве были вывешены баннеры с поздравлением Барахоева и призывом к отставке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Поздравления в адрес Барахоева ингушские активисты разместили и на своих страницах в соцсетях.
Суд в Нальчике постановил арестовать главу Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова на два месяца.
Председатель Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов помещен в изолятор в Нальчике, он стал подозреваемым по делу о применении насилия к полицейским. Из-за внезапного задержания Ужахов целый день не принимал лекарство, в котором остро нуждается, сообщил его адвокат Джабраил Куриев. Также стало известно, что 18 апреля Магасский районный суд постановил оштрафовать Ужахова на 20 тысяч рублей за нарушения на митинге в июне 2018 года.
Адвокат Ужахова Джабраил Куриев сообщил, что силовики не пропустили его к следователю. Перед задержанием Ужахов собирался добровольно явиться по повестке в УВД, рассказал сын активиста Руслан Ужахов. По его словам, люди, которые увезли сегодня председателя Совета тейпов Ингушетии, приехали на машинах без опознавательных знаков.
Председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова сегодня утром увезли люди, которые приехали к его дому на двух машинах, сообщил активист Хасан Кациев. По его словам, местонахождение Ужахова активистам неизвестно.
В Париже 18 апреля прошел митинг, который собрал около 30 представителей ингушских диаспор Франции и Бельгии. Они, в частности, потребовали освободить задержанных на родине земляков и отправить главу Ингушетии в отставку.
17 апреля суд постановил оштрафовать участника митинга в Магасе Тимура Озиева, после чего силовики увезли его в Нальчик на допрос, рассказали родные Озиева. Они сообщили, что с тех пор не получали никаких известий об активисте и не знают, где он находится. По словам адвоката "Правовой инициативы" Магомеда Абубакарова, Озиев задержан по делу о применении насилия к представителю власти.
Правительство Ингушетии не согласовало митинг, посвященный годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов. Организаторы не указали, как будут обеспечивать общественный порядок, заявили власти.
Магасский районный суд постановил оштрафовать активиста Хасана Кациева на 20 тысяч рублей за нарушения во время митинга 27 марта.
Арестованный в Нальчике активист Амир Осканов, на теле которого адвокат ранее заметил следы побоев, рассказал, что получил ушибы при задержании в Ингушетии, а в ИВС Нальчика с ним обращаются корректно. Силовики, которые участвовали в стычках с протестующими в Магасе, не опознали Осканова, сообщил двоюродный брат активиста Магомед Осканов.
Активиста Хасана Кациева, одного из инициаторов нового митинга в Ингушетии, сегодня увезли люди в масках, рассказал очевидец. Правозащитник и участник акций протеста Магомед Муцольгов связал инцидент с предстоящим митингом.
Представители Ингушского комитета национального единства подали в правительство республики уведомление о проведении 26 апреля митинга, приуроченного к годовщине принятия закона о реабилитации репрессированных народов.
Проводившие обыск силовики вели себя корректно и старались действовать аккуратно, заявил ингушский правозащитник, руководитель организации "Машр" Магомеда Муцольгов. Он отметил, что силовики забрали документы, телефоны и видеокамеры.
Сотрудники силовых структур завершили обыск и не стали задерживать ингушского правозащитника Магомеда Муцольгова.
Активист Исмаил Нальгиев поставил обыск у Магомеда Муцольгова в один ряд с задержаниями и обысками у лидеров протеста. Действия силовиков назвала акцией устрашения журналистка Изабелла Евлоева.
Силовики пришли к ингушскому правозащитнику Магомеду Муцольгову и в офис организации "Машр", которую он возглавляет. "Мой дом и офис в Карабулаке окружен силовиками", - сообщил Муцольгов на своей странице в Facebook.
Нальчикский городской суд сегодня арестовал на два месяца еще одного лидера ингушских протестов - Бараха Чемурзиева.
Суд постановил отправить под арест на два месяца лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева и Мусу Мальсагова.
Ахмед Барахоев прекратил голодовку.
Лидеров протестов Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева не отпустили из спецприемника в Нальчика по истечении 10 суток административного ареста. Все трое повторно задержаны по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и применении насилия к представителям власти.
Появилась информация о судьбе задержанного 3 апреля Мусы Тепцаева - он вместе с еще двумя жителями Ингушетии, Бобхоевым и Кантышевым, получил 10 суток ареста за акцию протеста при въезде в Назрань 27 марта. Активисты подали жалобы, но суд отказался выпустить их. Ахмед Погоров, один из лидеров протеста, пытался оспорить административный штраф в 20 тысяч рублей, ему суд тоже отказал.
Верховный суд Ингушетии рассмотрел апелляцию главы движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева. Активист, арестованный 3 апреля на 10 суток, требовал освободить его. Суд проигнорировал доводы защиты и оставил решение об аресте Чемурзиева в силе.
Голодовка старейшины Ахмеда Барахоева в спецприемнике Нальчика продолжается девятый день. "Отец однозначно будет голодать до выхода из спецприемника", - считает сын активиста Илез Барахоев.
В ходе повторного обыска в доме Хаутиева вечером 10 апреля силовики ничего не изъяли, отметил Думанишев. По словам адвоката, активист не жалуется на давление. Во время второго обыска силовики искали какую-то куртку, но ничего не изъяли, подтвердил отец арестованного оппозиционера Адам Хаутиев. Обыск, по его словам, продлился полтора часа.
По словам адвоката Думанишева 11 апреля Хаутиева допросили в качестве обвиняемого. Активиста приводили на опознание, но из 23 человек его опознал только один. "И то он опознал Хаутиева с положительной стороны: сказал, Хаутиев призывал не вступать в конфликт с правоохранителями, уговаривал разойтись. Несмотря на это, его статус по какой-то причине все же поменяли с подозреваемого на обвиняемого", - сказал адвокат. Защита готовится обжаловать постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
Руководителю координационного совета молодежных организаций Ингушетии Багаудину Хаутиеву сегодня официально предъявлено обвинение по делу о применении насилия к представителю власти, сообщил адвокат активиста Аральбек Думанишев.
Родственники не смогли убедить 64-летнего Ахмеда Барахоева прекратить голодовку, которая длится уже восемь дней и угрожает его здоровью, рассказал сын ингушского старейшины Илез Барахоев. Правозащитники надеются при встрече уговорить активиста прекратить акцию протеста, сообщил глава Правозащитного центра Кабардино-Балкарии Валерий Хатажуков.
По информации активистов, дома у Багаудина Хаутиева находится беременная жена с двумя малолетними детьми. Новый обыск у Хаутиева насторожил оппозиционеров: дом активиста обыскивали только неделю назад, с тех пор сам Хаутиев находился под стражей, напомнили они.
Сотрудники силовых структур сегодня поздно вечером пришли в доме арестованного ингушского активиста Багаудина Хаутиева со вторым за неделю обыском, сообщил его соратник Исмаил Нальгиев. "Силовики приехали на "Урале", "Газели", УАЗе и "Приоре", также стоит скорая помощь у ворот. С двух сторон блокировали дом", - рассказал он "Кавказскому узлу".
Голодовка Барахоева уникальна тем, что он лидер протеста, считает глава правозащитного центра "Машр" Магомед Муцольгов. По его мнению, особенностью голодовки Барахоева является то, что он требует соблюдения не своих прав, а прав других людей.
Верховный суд Ингушетии оставил в силе решение об административном аресте организаторов митинга в Магасе Ахмеда Барахоева и Мусы Мальсагова. Суд подтвердил и законность ареста активиста Аушева, признанного виновным в несанкционированной акции протеста при въезде в Назрань 27 марта. Корреспондента "Кавказского узла" на заседание не пустили.
9 апреля суд назначил 20 тысяч рублей штрафа сыну Ахмада Барахоева Илезу, признав его нарушителем порядка проведения митинга в Магасе.
9 апреля следователь в течение шести часов допрашивал старейшину Ахмеда Барахоева, голодающего в спецприемнике Нальчика.
Адвокат главы Совета тейпов Ингушетии направил в Верховный суд республики апелляционную жалобу, потребовав отменить решение о штрафе и прекратить административное дело Малсага Ужахова.
Ингушских активистов, задержанных по уголовному делу после митинга в Магасе, вывезли из ИВС в Нальчике. В течение дня 8 апреля с ними проводили опознания и допросы.
Власти не должны обострять ситуацию в Северо-Кавказском регионе, удерживая ингушских активистов под стражей, заявил президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. Одиночные пикеты с требованием освободить участников митинга в Магасе прошли возле изолятора в Нальчике.
Информация о давлении на задержанных ингушских активистов в ИВС Нальчика не подтвердилась, рассказал глава Совета тейпов Ингушетии Малсаг Ужахов. При этом, по данным адвокатов, голодающий в ИВС Нальчика Ахмед Барахоев настаивает на встрече с правозащитниками.
Голодающий в ИВС Нальчика ингушский старейшина Ахмед Барахоев заявил, что жалоб на условия содержания у него нет, два раза в день его посещает врач, рассказал сегодня адвокат Магомед Беков.
Силовики задержали участника митинга в Магасе Муссу Плиева, сообщил юрист Калой Ахильгов.
Днем ранее, 6 апреля, с видеообращением по поводу сложившейся в Ингушетии ситуации выступил член Совета тейпов ингушского народа Муса Зурабов. Он отметил, что люди, оставшиеся после митинга на площади, никому не мешали, и "только после необоснованного применения силы представителями правоохранительных органов люди начали оказывать сопротивление". "Это называется самооборона", - заявил Зурабов.
Погоров отметил, что "уже подготовлены жалобы по всем наложенным штрафам и произведенным арестам". Произошедшее на митинге он назвал провокацией. По его словам, по этому поводу написаны обращения в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в Следственный комитет России, ФСБ, Министерство внутренних дел и Росгвардию.
По словам Погорова, представители конгресса постараются "посетить всех родственников задержанных и оштрафованных" и заплатят назначенные активистам штрафы.
Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров 7 апреля выступил с видеообращением к народу, в котором назвал события, произошедшие на площади в Магасе, провокацией и пообещал выплатить все штрафы активистов.
Адвокат Добриева Шерип Тепсаев рассказал "Кавказскому узлу", что активист задержан по другим более тяжким статьям, по эпизодам за 2012-2013 годы.
С задержанного после митинга в Магасе Або Добриева сегодня снято обвинение в нападении на силовиков. После освобождения из-под стражи активист сразу был задержан в рамках другого уголовного дела.
Ингуши провели сегодня в немецком Гамбурге митинг в поддержку задержанных в Ингушетии активистов, протестующих против соглашения о границе с Чечней и требующих отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова.
Активист Хаваж Дзауров, содержавшийся в ИВС Нальчика, отпущен на свободу, с него сняты подозрения в нападении на силовиков.
Координатор общественной организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев стоял на пикете в Нальчике у СИЗО и ИВС с самодельными плакатами, на которых были надписи: «Барахоев Ахмед, Барах Чемурзиев, Багаудин Хаутиев. Кто следующий?», «Мы просим соблюдения прав, а нас за это угнетают», «Евкуров в отставку». На одном из плакатов активиста перечислены имена девяти человек, в отношении которых возбуждено уголовное дело, а справа стоит надпись: «Узники совести».
В Брюсселе и Хельсинки ингуши провели акции солидарности с земляками, протестующими на родине против соглашения о границе с Чечней и требующими отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Участники митинга в Хельсинки объявили сбор денег для помощи оштрафованным участникам митинга в Магасе 26 марта.
В прокуратуру Ингушетии подана просьба проверить, имели ли силовики право направить ингушских активистов Ахмеда Барахоева, Бараха Чемурзиева и Мусы Масальгова отбывать арест в Кабардино-Балкарии, сообщил уполномоченный по правам человека в Ингушетии Джамбулат Аздоев. Адвокат Ева Чаниева уточнила, что активист Або Добриев пока не арестован - ему, как и Хаважу Дзаурову, продлен срок задержания.
Нальчикский городской суд избрал мерой пресечения арест в отношении восьмерых активистов, подозреваемых по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти и призывах к беспорядкам во время протестов в Ингушетии. Суд принял решение взять под стражу кроме Багаудина Хаутиева, еще семерых участников протестов. Арестованы Або Добриев, Геланий Хамхоев, Магомед Хамхоев, Ибрагим Мужахоев, Адам Ажигов, Ваха Барахоев и Амир Осканов. Активисты подозреваются по уголовному делу о применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК) и призывах к беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК). Девятому подозреваемому Хаважу Дзаурову продлили срок задержания на 72 часа.
Ахмед Барахоев отказался прекращать голодовку, несмотря на просьбу своих родных. Он подтвердил, что требует встречи с правозащитниками.
Ингушский активист Багаудин Хаутиев по решению суда арестован на два месяца. По данным адвоката, в отношении активиста возбуждено уголовное дело по статье 318 (применение насилия в отношении представителя власти) УК России.
Родственники призвали ингушского старейшину Ахмеда Барахоева, арестованного на 10 суток после акции протеста в Магасе и объявившего голодовку, отказаться от акции. Его состояние вызывает серьезное беспокойство у родных, рассказал сын старейшины Илез Барахоев. При этом, по мнению руководителя ингушского отделения партии "Яблоко" Руслана Муцольгова, голодовка стала для Барахоева способом борьбы за права задержанных.
Отец Або Добриева, заподозренного в нападении на силовиков во время митинга в Магасе, обратился к генпрокурору России и правозащитникам с просьбой не допустить фабрикации уголовного дела против его сына. По словам Руслана Добриева, сын не участвовал в митинге: в тот день Або вернулся с ночной смены и лег спать, а после отдыха направился по своим делам.
В отношении девяти ингушских активистов, доставленных в изолятор временного содержания в Нальчике, возбуждены уголовные дела о применении насилия к представителю власти, сообщили адвокаты. По их данным, некоторые активисты после задержания были избиты.
Адвокат задержанных активистов Багаудина Хаутиева и Хаважа Дзаурова пожаловался прокурору Нальчика на силовиков, которые не пустили его к подзащитным, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов. Согласно заявлению адвоката, 4 апреля он безрезультатно провел в здании ЦПЭ почти три часа.
По словам Ужахова, он давно не открывал сейф и забыл код от замка. Активист предложил самостоятельно привезти его оперативникам, когда найдет ключи, которыми также можно открыть замок. Силовики на это предложение согласились. Сегодня Ужахов с адвокатом Джабраилом Куриевым отправился с сейфом к следователям. Он предложил открыть сейф в его присутствии и присутствии адвоката, чтобы убедиться, что там "кроме бумаг ничего нет". Как утверждает активист, силовики наотрез отказались открывать сейф, но забрали его, ссылаясь на свои полномочия.
Малсаг Ужахов в своем видеообращении сегодня предостерег силовиков от фальсификации уголовного дела. Силовики во время забрали у главы Совета тейпов Ингушетии закрытый сейф, отказавшись открыть его в присутствии владельца и адвоката. Активист выразил опасения, что против него сфальсифицируют уголовное дело.
Барахоев протестует против действий властей, организовавших преследования ингушских активистов, сообщил руководитель правозащитной организации "МАШР", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов. "Состояние здоровье Ахмеда вызывает серьезные опасения за него", - отметил Муцольгов в своем блоге.
Старейшина Ахмед Барахоев, арестованный на десять суток после акции протеста в Магасе, объявил голодовку в нальчикском спецприемнике.
Попытка разгона митинга в Магасе была необоснованной, а преследование ингушских активистов усугубит конфликт между жителями и властями республики, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".
По данным правозащитников, в местах принудительного содержания в Нальчике оказались 12 задержанных в Ингушетии активистов. Они не жалуются на условия в спецприемнике и изоляторе, сообщили представители Общественной наблюдательной комиссии Кабардино-Балкарии.
Ингушские активисты рассказали о массовых проверках разрешений на оружие. По данным правозащитника Магомеда Муцольгова и главы Совета тейпов ингушского народа Малсага Ужахова силовики пришли к владельцам охотничьего и травматического оружия, срок действия разрешений на хранение которого истек, после стихийных акций протеста в Магасе и Назрани.
Активист Багаудин Хаутиев, принимавший участие в акции протеста в Ингушетии и пропавший 3 апреля, перевезен в ИВС Нальчика, заявила сегодня адвокат Ева Чаниева. Отец активиста Адам Хаутиев рассказал, что силовики не уведомили его о том, куда увезли сына.
Магасский райсуд назначил штраф в 20 тысяч рублей заместителю председателя Духовного центра мусульман Ингушетии Мусе Мейриеву за участие в несанкционированной акции протеста.
Опубликовано видеообращение арестованного сопредседателя Совета тейпов Ингушетии Ахмеда Барахоева. Он призвал молодых активистов воздержаться от беспорядков, заверив, что "ничего страшного не произошло".
Лидеров ингушского протеста Ахмеда Барахоева, Мусу Мальсагова и Бараха Чемурзиева отправили отбывать десять суток ареста в Кабардино-Балкарию, сообщил руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов. Местонахождение еще пятерых активистов остается неизвестным.
Решение об аресте члена Совета тейпов Ингушетии Ахмеда Барахоева возмутило многих пользователей соцсетей. Репрессиями власти Ингушетии отбирают у народа право на собрания, пишут комментаторы. Часть из них считает, что это решение суда идет вразрез с ингушскими обычаями почитания стариков.
Местонахождение арестованных лидеров ингушской оппозиции Ахмеда Барахоева, Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева остается неизвестным уже почти десять часов. Адвокат Ахмеда Барахоева не смог найти его ни в одном из изоляторов в Ингушетии.
Суд назначил блогеру Бекхану Хашагульгову 20 тысяч рублей штрафа. Суд над еще одним блогером, Исрапилом Нальгиевым, перенесен на 4 апреля. Сегодня и у Хашагульгова, и у Нальгиева прошли обыски, были изъяты их вещи.
Адвокаты не знали о местонахождении и других задержанных, пока тех не доставили в суд. Их допрашивали на территории полка в Назрани прикомандированные силовики, участие ингушских правоохранителей в допросах было минимальным, сообщили адвокаты корреспонденту "Кавказского узла".
Активисты распространили список из пяти участников протестов, местонахождение которых неизвестно. Это Амир Осканов, Хаваж Дзауров, Абу Добриев, Муса Тепсаев и задержанный сегодня ранее Багаудин Хаутиев.
Магасский райсуд назначил Зарифе Саутиевой и Исмаилу Нальгиеву по 20 тысяч административного штрафа за участие в митинге.
Во время сегодняшнего обыска в доме Ахмеда Барахоева силовики действовали корректно, сообщил «Кавказскому узлу» старший сын активиста Илез. Он отметил, что военные, проводившие обыск, особое внимание уделили документам его отца. «Многие страницы записных книжек фотографировали, - сказал он. - Вообще, обыск проводили тщательно, заглядывали во все уголки дома. У нас на участке стройка идет, там и там все проверяли досконально. Зачем-то вызвали газовиков». Силовики изъяли видеорегистраторы, видеокамеры, ноутбуки и все телефоны.
Адвокат Ахмеда Барахоева заявил о планах обжаловать решение суда об аресте. Содержание Барахоева в СИЗО скажется негативно на его здоровье, учитывая, что у него диагностированы заболевания, которые необходимо лечить в амбулаторных условиях, заявил адвокат Басир Оздоев.
Суд назначил штраф в 150 тысяч председателю Совета тейпов Ингушетии Малсагу Ужахову по делу об участии в акции протеста. Размер штрафа, по словам активиста, завышен из-за повторного административного наказания. Ужахов заявил о намерении обжаловать данное решение.
Суд признал сегодня главу движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева нарушителем правил организации митинга в Магасе. Чемурзиев приговорен к административному аресту на 10 суток.
Обыски прошли "как минимум по полутора десяткам" адресов в Ингушетии, сообщил сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" участник акции протеста, руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "Можно сказать точно, что вся операция проводилась силами прикомандированных в последние дни силовиков, с участием ФСБ. Местная полиция была замечена в оцеплении офисов Ингушского комитета национального единства и Совета тейпов ингушского народа", - написал правозащитник.
Около здания Магасского райсуда в Назрани собрались несколько десятков человек, в том числе член совета тейпов Ахмед-Башир Аушев. Также около здания суда наблюдается множество машин силовиков - внедорожники, "Уралы" и "Камазы", и около двадцати правоохранителей. Людей, которые пришли поддержать активистов, в том числе их родственников, внутрь не пускают, хотя они ведут себя спокойно.
За участие в несанкционированном митинге и нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга на 10 суток арестованы Магасским районным судом трое активистов, в том числе Ахмед Барахоев и Муса Мальсагов.
По словам Руслана Муцольгова у здания Магасского суда наблюдается около десятка военных машин.
Около пяти утра прошел обыск в доме председателя движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева.
По словам сына председателя Совета тейпов Ингушетии Малсага Ужахова Руслана, в их доме около шести утра начался обыск. После обыска силовики попросили Малсага Ужахова проехать с ними.
По информации активистов, Багаудин Хаутиев и Зарифа Саутиева также задержаны.
Обыски, которые начались в 5-6 утра, проводились "по классической схеме, с большим количеством машин, вооруженных военных в масках", рассказал Руслан Муцольгов.
Задержания и обыски начались сегодня утром у членов Ингушского комитета национального единства, сообщил глава ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. По его данным, задержаны Ахмед Погоров, Барах Чемурзиев, Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев. Обыски проходят у Багаутдина Хаутиева, Зарифы Саутиевой, Ахмед-Башира Аушева и в офисе совета тейпов.
"За участие в несанкционированных митингах (ч 6.1 ст. 20.2 КоАП) в Магасе и Назрани 27 марта судом вынесено наказание в виде десяти суток ареста пятерым жителям республики, двое оштрафованы на 10 тысяч и 20 тысяч рублей", - сообщил агентству «Интерфакс» представитель Магасского районного суда.
Сегодня Следственное управление Следственного комитета России по Ингушетии сообщило о расследовании уголовного дела по статье "применение насилия в отношении представителя власти" в время беспорядков в Магасе. По данным ведомства, "в ходе проведения несанкционированного митинга" 27 марта 10 сотрудникам правоохранительных органов причинены телесные повреждения различной степени тяжести.
Глава МВД Ингушетии Дмитрий Кава после акций протеста событий в Магасе и Назрани попросил об отпуске с последующей отставкой, сообщили сегодня источники в силовых структурах.
Руководитель общественной организации "Выборы Ингушетии" Исмаил Нальгиев сообщил, что вызван на допрос в качестве свидетеля к следователю СКР. Это связано с попыткой разгона протестующих 27 марта, предположил активист. По его данным, на допрос вызвали также Мусу Мальсагова, Багаудина Хаутиева и Бараха Чемурзиева.
Жители Чечни и опрошенные "Кавказским узлом" чеченские активисты назвали акции протеста в Ингушетии политической провокацией оппозиции. На отношения между двумя народами протесты не повлияют, уверены лава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев, правозащитница Асет Мальсагова и глава Ассамблеи народов Кавказа в международных организациях Европы Насир Булуе.
В Назрани и ее окрестностях повышенной активности силовиков в течение дня не наблюдалось, улицы города патрулировались в обычном режиме. Около 19 мск близ рынка "Фабрика" появилась колонна военных автомобилей, к усиленным экипажам ДПС возле бывшей автостанции и ТЦ "ХХl век" прибыли бронетранспортеры, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
Стрельба из травматического оружия, в результате чего были ранены сын мэра Назрани и еще два человека, произошел на бытовой почве и не связан с акциями протеста, заявили городские власти.
Организаторы акций протеста в Ингушетии спровоцировали активистов на нарушение закона, но сами устранились от ответственности, заявил глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров. Полпред президента на Северном Кавказе Александр Матовников лично приехал в Ингушетию.
Расформирован батальон патрульно-постовой службы, который 26 марта отказался разгонять протестующих в Магасе, заявил сегодня юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов, отметив, что об этом ему сообщили сами полицейские. По словам Ахильгова, 19 человек уволили "по утрате доверия". Официально эта информация пока не подтверждается.
Трасса "Кавказ" на въезде в Назрань была перекрыта 27 марта не в результате провокаций, а из-за недовольства молодежи тем, что митинг в Магасе закончился безрезультатно, рассказал участник акции Алихан Тимурзиев. Стычки с силовиками в столице Ингушетии начались из-за попытки разогнать протестующих во время утреннего намаза, уточнил сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров.
Сегодня на улицах Назрани спокойно, толпы людей не наблюдаются, в центральной городской мечети также нет скоплений людей.
В ночь на 28 марта автомобилисты провели в Назрани массовый стихийный автопробег, после чего в город были прикомандированы дополнительные отряды силовиков, сообщили активисты. По словам горожан, вечером и ночью водители ездили по улицам, сигналя и держа флаги Ингушетии. "Некоторые выкрикивали: "Аллаху Акбар" в громкоговоритель. Было заметно усиление [полиции], в основном это экипажи ДПС", - рассказал местный житель.
Сложившуюся в ходе акции протеста ситуацию прокомментировал в своем обращении, размещенном 27 марта на канале в YouTube, Совет тейпов Ингушетии. Федеральная трасса была заблокирована после завершения митинга в Магасе и без ведома Совета тейпов, заявили старейшины. Они также подчеркнули, что среди тех, кто перекрыл трассу, практически не было участников протестов в Магасе.
Пока никто из организаторов и участников массовой акции протеста в Магасе не задержан, но власти отреагируют на митинг преследованиями активистов, убеждены лидеры протестов. "Задержания и штрафы впереди", - отметил председатель совета тейпов Малсаг Ужахов.
Участники протеста на трассе у въезда в Назрань разошлись после призывов сопредседателя Конгресса ингушского народа Ахмета Погорова собраться в мечети. Баррикады были разобраны, движение по федеральной трассе было восстановлено.
Лишь некоторые из участников акции поддались уговорам лидеров протеста и покинули место акции. Один из водителей большегрузов попытался проехать через заблокированный участок дороги, но протестующие не пропустили его, передал с места событий корреспондент "Кавказского узла".
Участники акции протеста перегородили с помощью камней трассу близ въезда в Назрань, что привело к затору на дороге. Силовики не вмешивались в ситуацию, две машины ДПС перекрыли проезжую часть.
Участники митинга, которые покинули площадь в Магасе, собрались на пересечении федеральной трассы "Кавказ" и автодороги Экажево – Назрань, заблокировав проезжую часть. Активисты призвали протестующих освободить дорогу.
По информации активистки Зарифы Саутиевой, которая находилась на площади, несколько митингующих получили ссадины в стычках с силовиками. "Было довольно страшно", - делится она.
Во время столкновений с силовиками на площади в Магасе протестующие бросали в правоохранителей палки и стулья, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей. На видео виден плотный строй силовиков в шлемах и со щитами. Они стучат дубинками по щитам, но толпа людей с криками и свистом оттесняет их. При этом протестующие бросают в силовиков поверх щитов бутылки, палки, стулья, а также кидают в их сторону металлические ограждения.
К 10.00 мск, протестующих на площади не осталось. Силовики оцепили площадь и заблокировали ближайшие улицы.
По оценке Нальгиева, к утру на площади оставались примерно 200 человек, и около 04.20 мск силовики предприняли первую попытку разгона митинга, которая закончилась потасовкой. После утреннего намаза, около 07.00 мск произошла вторая стычка между протестующими и силовиками, рассказал активист.
Митингующие покинули площадь после того, как их призвали к этому сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и другие лидеры протеста, рассказал руководитель общественной организации "Выборы Ингушетии" Исмаил Нальгиев. Свой призыв активисты объяснили желанием не допустить "кровопролития", так как митингующие активно сопротивлялись попыткам силовиков разогнать их.
Митингующие решили разойтись после обещания властей разрешить новую акцию через пять дней. Большинство людей уже ушли, остальные наводят на площади порядок – убирают мебель и мусор.
За ночь и утро было предпринято три попытки разгона митингующих, уточнил правозащитник Магомед Муцольгов. "Силовики все еще продолжают стоять в оцеплении", - сообщил он.
Сегодня утром силовики предприняли две попытки разогнать митингующих на площади в Магасе. "В 5 часов утра силовики предприняли первую попытку штурма, но она не удалась. Приблизительно к 7.40 часам силовики предприняли вторую неудавшуюся попытку штурма. Сейчас силовики выставляют очередной ультиматум, угрожая силовым разгоном", - написал Магомед Муцольгов.
Дискомфорт протестующим доставляет холод: температура воздуха ночью опустилась, участникам акции приходится кутаться в пледы и теплоизоляционные подложки, чтобы не замерзнуть. Волонтеры раздают на площади горячий чай и пирожки, проблемы с мобильной связью сохраняются.
По информации Муцольгова, руководители силовиков грозили протестующим разгоном акции с использованием водометов, но "ни молодежь, ни старики, ни женщины не собираются покидать площадь". Организаторы митинга подали уведомление о продлении сроков проведения акции, но пока не получили ответ, отметил он.
Силовики по состоянию на полночь 27 марта пытались убедить протестующих прекратить акцию. На автомобилях, стянутых в большом количестве к площади, установлены громкоговорители, через них сотрудники правоохранительных органов призывали активистов разойтись, сообщил руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов.
Представитель правительства Ингушетии заявил, что бессрочное проведение митинга в Магасе является административным правонарушением. Не менее двух тысяч участников митинга останутся на площади в Магасе до утра, надеясь, что столь большое число людей силовики разгонять не станут, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов. Активисты сообщили, что выступившего на митинге зампреда партии "Яблоко" Николая Рыбакова хотели задержать силовики, но он сумел вылететь из Магаса самолетом.
На площади в Магасе продолжается зикр. Выступлений нет. Силовики продолжают дежурить в усиленном режиме.
Протестующие провели вечерний коллективный намаз. Некоторые покинули площадь, жалуясь на холод и обещая скоро вернуться.
Активисты хотели разбить палатки, чтобы готовить еду, но им не разрешили силовики. "Сказали, нельзя. Люди приносят еду. Сейчас патрульные машины ездят, объявляют, что акция несанкционированная. Силовиков столько же, сколько днем. Они стоят в оцеплении, все спокойно", - рассказал Магомед Муцольгов.
На оцепленной силовиками площади в Магасе остаются не менее двух тысяч протестующих, их предупредили, что продолжение митинга не санкционировано, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Также протестующие потребовали реабилитировать ингушей после сталинских репрессий. "Требуем выполнения положений Закона о реабилитации репрессированных народов, в части территориальной реабилитации ингушского народа", - говорится в резолюции.
Участники митинга приняли резолюцию из шести пунктов. Они потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова, расследования фактов коррупции руководства Ингушетии, отмены соглашения об установлении границы с Чечней и отказа от внесения изменений в республиканский закон о референдуме, возвращения прямых выборов.
Въезд в город частично перекрыт, рядом с местом проведения митинга дежурят кареты скорой помощи, силовики со спецтехникой. Возле ГОВД много бронированных "Уралов" и автозаков. Силовики требуют освободить площадку митинга, но не разгоняют протестующих.
Время согласованного митинга истекло. Часть участников акции разошлась, но многие продолжают оставаться на площади. Старики сидят. Несмотря на ясную погоду, довольно холодно. На площади читают Коран. Выступления продолжаются, звучат требования отставки главы Ингушетии.
Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев поинтересовался у митингующих, хотят ли они закончить акцию протеста. "Не уйдем!" - ответили ему из толпы. "Я и сам не уйду", - пообещал активист.
Директор филиала ПАО "Ростелеком" Башир Хашегульгов пояснил прекращение доступа в Интернет аварией в сетях связи. На свой странице в Facebook он написал, что "произошла авария на магистральной линии, которая привела к сбоям в сети связи Ингушского филиала ПАО "Ростелеком". По его словам, "удалось восстановить работу сетей связи в большинстве населенных пунктов Ингушетии, в ближайшее время работа по предоставления услуг во всех сегментах будет восстановлена".
Сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа и член Ингушского комитета народного единства Мусса Мальсагов объявил митинг в Магасе бессрочным, сообщил Telegram-канал FortangaORG. По данным канала, участники митинга заявляют, что готовы протестовать, пока парламент республики не будет распущен, а Юнус-Бек Евкуров не уйдет в отставку.
Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев предложил собравшимся подать уведомление о продлении акции. Участники митинга поддержали это предложение. "Пока Евкуров не уйдет в отставку, и мы не уйдём!" – заявили активисты.
Уже после начала акции жители Ингушетии выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. По оценке правозащитника Магомеда Муцольгова, на площади в Магасе собрались десятки тысяч человек.
Тысячи людей вышли в Магасе на разрешенный властями митинг против закона о референдуме. В законопроекте не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум, заявила оппозиция.
Силовики обвинили активистов в нарушении правил траурного митинга 23 февраля. Однако 14 марта суд встал на сторону оппозиционеров. Дела об административных правонарушениях были прекращены, так как суд не нашел в действиях активистов состава правонарушения.
23 февраля активисты, собравшиеся на официальные мероприятия по случаю Дня защитника Отечества и 75-летия депортации ингушей, выразили протест против совмещения праздника и траура. Выступление главы Ингушетии сопровождали свист и крики, однако недовольство собравшихся заглушила громкая музыка.
Апелляционный суд удовлетворил жалобу на штраф в 10 тысяч рублей руководителю правозащитной организации "МАШР" Магомеду Муцольгову за участие в митинге против передела чечено-ингушской границы.
Приглашение депутатов парламента Ингушетии на заседание шариатского суда по вопросу ингушско-чеченской границы является попыткой давления и запугивания тех, кто, по мнению противников соглашения, "неправильно голосовал", говорится в заявлении Координационного центра мусульман Северного Кавказа. "Вопросу об административных границах стали искусственно придавать религиозный характер. Самосуд отдельных групп лиц, семей или кланов ничего общего не имеет с шариатом", - подчеркивается в заявлении.
Участницы акций протеста против соглашения о границе Ингушетии и Чечни Анжела Матиева и Зарифа Саутиева были уволены с работы. Обе активистки связали увольнение со своей политической позицией и давлением властей на своих руководителей. По словам Матиевой, власти республики оказывали давление на начальника, и тот подписал приказ о ее увольнении из ОАО "Ингушнефть" по причине прогула, хотя она предоставляла руководству медицинские документы, оправдывающие ее отсутствие. Зарифу Саутиеву руководство уведомило о сокращении штата мемориала жертвам политических репрессий.
Шариатский суд 15 ноября вынесет вердикт о голосовании парламента Ингушетии по вопросу о границе с Чечней на основании показаний депутатов, когда установит, как проголосовал каждый из парламентариев, и сколько голосов в действительности было отдано "за" и "против" соглашения, рассказал член Совета тейпов Ингушетии Ахмед Барахоев "Кавказскому узлу". Если информация о фальсификации голосования подтвердится, Совет тейпов намерен обратиться в МВД с требованием расследовать это нарушение.
Убитый 12 ноября в Назарани Муслим Хашаульгов был активным участником октябрьских акций протеста в Магасе, рассказал активист Муса Абадиев "Кавказскому узлу". ТЦ "Ковчег", где произошел инцидент, лидеры митинга против передачи ингушских земель, использовали как штаб-квартиру и пресс-центр, уточнил на своей странице в Facebook Бекхан Плиев.
Главы Чечни и Ингушетии, присутствовавшие на форуме масс-медиа СКФО в Грозном пообещали развивать территорию на границе республик. Рамзан Кадыров пригласил инвесторов, желающих вкладывать средства в приграничные территории. "Будем развивать территорию, возможны совместные проекты на границе", - сказал Юнус-Бек Евкуров.
Верховный суд Ингушетии отменил решение о штрафе в 10 тысяч рублей для зампредседателя Совета тейпов республики Ахмет-Баширу Аушеву, принявшему 4 октября участие в акции протеста против соглашения о границе с Чечней.
Атмосфера в Магасе после оглашения решения Конституционного суда России относительно спокойная, больших скоплений людей не заметно. Местами есть военные "Уралы". Дороги и въезды не перегорожены. Возле государственных учреждений усиленные наряды силовиков - ДПС, Росгвардия, МВД. На крупных перекрестках также дежурят силовики, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
Решение Конституционного суда России является политическим, создан "опасный прецедент", заявил корреспонденту "Кавказского узла" глава ингушского регионального отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов. "Решение было принято в угоду чиновникам, оно рушит федеративное устройство страны. Мы оставляем за собой право проведения митингов, обращения в международные институты", - подчеркнул Муцольгов. Суд принял "политическое решение", которое будет обжаловано в международных инстанциях, заявил депутат Народного собрания Ингушетии Закри Мамилов. "Будем обращаться в международные организации, Совет Европы", - отметил сопредседатель движения "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов.
Ингушские активисты заявили о давлении силовиков в преддверии оглашения решения Конституционного суда России о законности соглашения о новых границах Чечни и Ингушетии. "Почти все активисты вызваны к 10.00 в [силовые структуры]", - написал в Facebook лидер ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
Решение по вопросу о чечено-ингушской границе будет вынесено Конституционным судом России в закрытом режиме, заявил председатель суда Валерий Зорькин, пообещав назвать дату оглашения позднее.
Собравшиеся на площади в Назрани участники митинга начали собирать подписи за референдум. К 14.20 мск участники акции начали намаз. К месту проведения митинга было стянуто большое количество сотрудников силовых структур, сообщил корреспондент "Кавказского узла".
С просьбой признать соответствующим Конституции России заключенное между Чечней и Ингушетией соглашение об установлении административной границы выступили на заседании КС России представители Рамзана Кадырова и Юнус-Бека Евкурова. Подавляющее большинство присутствующих в зале суда – сторонники соглашения, критиков закона, - "единицы", сообщил корреспонденту "Кавказского узла" Закри Мамилов, депутат парламента Ингушетии, голосовавший против новых границ.
С 10 мск на площадке перед муниципальным домом культуры в Назрани началась разрешенная властями однодневная акция протеста против соглашения об административной границе между Ингушетией и Чечней. Площадь перед ДК почти заполнена митингующими, доступа в Интернет на площади нет, сообщили очевидцы.
Конституционный суд России в Санкт-Петербурге приступил к рассмотрению вопроса о чечено-ингушской границе.Части ингушских активистов было отказано в допуске на заседание, несмотря на регистрацию, заявил лидер реготделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
МВД Ингушетии объявило о проверке строительства соборной мечети в Магасе. Ведомство назвало инициатором проверки представителя религиозной организации, хотя вопрос о расследовании поднимали участники акций протеста против административной границы с Чечней.
В избирком Ингушетии поданы документы для регистрации инициативной группы для проведения республиканского референдума по вопросу о границе с Чечней. На референдум предложено вынести вопрос: "Согласны ли Вы на установление границы между Республикой Ингушетия и Чеченской республикой, с изменением территории Республики Ингушетия, предусмотренным Соглашением «Об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой», подписанным Главами Республики Ингушетия и Чеченской республики в г. Магас, 26 сентября 2018 года?", сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Глава Конституционного суда Ингушетии Аюп Гагиев отказался выступать на заседании КС России, который должен проверить законность соглашения о чечено-ингушской границе. В итоге Конституционный суд России пригласил на заседание одного из противников соглашения - представителя группы депутатов Народного собрания Ингушетии, инициировавших запрос в КС республики.
Спецоперация на границе Чечни и Ингушетии, начавшаяся 16 ноября, санкционирована Москвой и использована для недопуска на спорные территории ингушских активистов, считают правозащитник Магомед Муцольгов и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков. Урегулирование конфликта возложено на местные власти, и спецоперация с ним не связана, уверен президент Международной ассоциации ветеранов "Альфа" Сергей Гончаров.
Блогер Руслан Яндиев и однофамилец главы организации "Машр" Магомед Муцольгов, арестованные на 5 суток, вышли сегодня из изолятора.
Въезд в село Даттых, которое решили восстановить власти Ингушетии, блокирован силовиками, рассказали жители республики. После визита председателя правительства Ингушетии в Даттыхе был беспрепятственный въезд, блокпост при въезде в село был покинут, и люди могли спокойно перемещаться по селу, однако 20 ноября желающие проехать не были допущены в населенный пункт.
Задержания ингушскими силовиками, применившими силу к жителям республики, которые собирались провести 17 ноября субботник на переданных Чечне землях, в итоге "помогли" предотвратить столкновения активистов и ждавших их вооруженных чеченских силовиков. Это следует из распространенных в сети видеозаписях с места событий. Участники ингушского конного клуба, в свою очередь, рассказали, что пересекли реку Фортангу без помех.
Блогеру Руслану Яндиеву и однофамильцу главы организации "Машр" Магомеду Муцольгову назначено по 5 суток административного ареста.
Задержанные сегодня сотрудниками полиции председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и сопредседатель Всемирного конгресса ингушского народа Ахмед Погоров отпущены.
Задержанному блогеру Руслану Яндиеву предъявили обвинение в административном правонарушении. На задержанного Магомеда Муцольгова хотят завести уголовное дело о насилии в отношении представителя власти (ст. 318 УК), сообщил его адвокат Казбулат Альгиев. По данным источника, в рапорте сотрудника полиции сказано, что Муцольгов дернул его за руку и порвал рукав. По версии полицейского, активист не убрал свою машину с места сбора участников субботника, грубо разговаривал и оскорблял его.
Проведение акции согласовано на площадке перед зданием муниципального дома культуры в Назрани с 10.00 до 19.00 мск. Организаторами митинга выступают общественное движение "Опора Ингушетии" и Координационный совет молодежных организаций. При этом ранее сегодня в соцсетях было распространено сообщение, в котором ингушские активисты анонсировали возобновление митинга с 26 ноября.
Правительство Ингушетии согласовало проведение 27 ноября митинга против соглашения о границе с Чечней. Главное требование акции, по данным организаторов, исполнение решения Конституционного суда Ингушетии по соглашению об установлении чечено-ингушской границы.
Силовики задержали активистов Бараха Чемурзиева и Ахмеда Погорова, которые вместе с другими жителями Ингушетии собрались в Сунженском районе, чтобы отправиться на субботник к границе с Чечней. Перед этим несколько человек видели, что машину, в которой ехали Погоров и Чемурзиев, сопровождал автомобиль с вооруженными людьми, рассказал лидер ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.
Мемориал в Назрани оцеплен, задержан, помимо Руслана Яндиева, Магомед Муцольгов, полный тезка главы правозащитной организации "МАШР". Некоторые активисты, поехавшие на субботник, были задержаны на трассе.
Желающие принять участие в субботнике стали собираться у мемориала Памяти и Славы в Назрани. Однако туда стянули большое количество техники и силовиков, они препятствуют съемке и задержали блогера Руслана Яндиева. По данным журналистки Изабеллы Евлоевой, задержаны несколько человек.
Главы Ингушетии и Чечни Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров, представители республиканских парламентов, Федерального собрания, Генпрокуратуры и Минюста приглашены на заседание по вопросу о чечено-ингушской административной границе, сообщила пресс-служба.Конституционного суда России.
Конституционный суд России позволил представителю Всемирного конгресса ингушского народа Рамилю Ахметгалиеву присутствовать на заседании 27 ноября, на котором будет дана оценка соглашению об административной границе с Чечней, сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Также будут присутствовать один из организаторов акций протеста Мусса Мальсагов и бывший министр внутренних дел Ингушетии Ахмет Погоров, сообщил источник "Интерфакса".
Призывы к субботнику на переданных Чечне землях вызвали споры в соцсетях. Пользователи опасаются, что предложение ингушских активистов провести субботник на территории, которая стала предметом спора на фоне подписания соглашения о границе с Чечней, может усилить разногласия между двумя народами.
Представители тейпов, чьи родовые башни расположены в Сунженском районе Ингушетии близ реки Фортанги, в том числе тейпов Мержой, Цечой и Цорой, попросили президиум Всемирного конгресса ингушского народа помочь организовать субботник на территории, которая стала предметом спора на фоне подписания соглашения о границе с Чечней. Президиум конгресса поддержал это обращение и назначил субботник на спорных землях у Фортанги на 17 ноября.
На 22 активистов, которые в начале октября участвовали в несанкционированной акции протеста в Магасе, составлены административные протоколы, сообщили журналистка Изабелла Евлоева и руководитель правозащитной организации "МАШР" Магомед Муцольгов.
Оппозиционеры в Ингушетии предупредили, что готовы провести акцию протеста в Москве, если Конституционный суд России сочтет соглашение о границе законным.
Новая карта Чечни с указанием в ее составе территорий, которые должны отойти республике по соглашению о границе с Ингушетией, опубликована на сайте чеченского парламента.
Ингушские активисты провели одиночные пикеты против соглашения о границе с Чечней во время организованного властями в Назрани митинга-концерта по случаю Дня народного единства. Бюджетников и студентов принудили идти на митинг, хотя большинство из них поддерживают оппозиционеров, заявили противники соглашения о границе с Чечней.
Рамзан Кадыров предложил задерживать противников соглашения о границе Чечни с Ингушетией, которые "провоцируют" конфликты между чеченцами и ингушами. "Есть молодые люди, которые занимаются провоцирующими вещами, закидывают видео и так далее. Сказать МВД, смотреть за этим, людей, что занимаются провокациями, неважно, какую они осуществляют провокацию, задерживать и сажать", - заявил 31 октября глава Чечни.
Власти Чечни планируют благоустроить территории на границе с Ингушетией для привлечения туристов, заявил 31 октября Рамзан Кадыров. По словам Кадырова, на этих территориях необходимо начать строительство дорог, а также развивать сельское хозяйство и создать туристические маршруты.
После критики в адрес властей Чечни Иса Хамхоев рискует лишиться поддержки Рамзана Кадырова на фоне ухудшения отношений с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым, считают опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. Однако, по их мнению, Хамхоев продолжает оставаться тяжеловесом в ингушской политике.
С точки же зрения Кадырова политика, проводимая Чечней, должна показать непричастность чеченского лидера к недовольству ингушей Евкуровым и "сохранить лицо Кадырова в случае, если соглашение между республиками будет пересмотрено", отметил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Ахмет Ярлыкапов
На Конгрессе ингушского народа 30 октября прибыли представители диаспоры из 7 стран, а также ингушские землячества из 14 регионов России. Делегаты от зарубежных ингушских диаспор и представители региональных землячеств на Конгрессе ингушского народа заявили о несогласии с передачей земель Чечне и выступили против соглашения о границе двух республик.
Юристы должны продолжить обсуждение вопроса о границе Ингушетии и Чечни, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, должен ли федеральный центр отреагировать на данную ситуацию.
Акция протеста в Магасе завершена досрочно. Организаторы объявили об отмене митинга 1 и 2 ноября, так как на конгрессе ингушского народа было озвучено решение приостановить уличный протест и действовать в юридическом русле, и сообщили, что коллективная пятничная молитва пройдет в Магасе на месте недостроенной мечети. Приостановка акции вызвала возмущение сопредседателей "Мехк Кхел" Сараждина Султыгова и Мусы Албогачиева, выступивших продолжение протестов, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места событий.
Митингующие собрались в Магасе на согласованную властями акцию против изменения границы с Чечней, несмотря на плохую погоду и заявление МВД Ингушетии о возможности прекращения акции. На заборе, огораживающем место проведения акции, были размещены плакаты с лозунгами: "Не позволим", "Незаконным соглашениям - нет!", "Депутаты, сделайте правильный выбор", "Нам чужого не надо".
Всемирный конгресс ингушского народа в Назрани завершил свою работу около 20.00 мск, приняв ряд постановлений и обращение к президенту России Путину. Проект обращения к Путину зачитала участникам конгресса активистка Анжела Матиева. "Выражаем решительный протест против деятельности региональных властей, которые, игнорируя требования действующего законодательства, закладывают мину замедленного действия под дальнейшие добрососедские отношения ингушского и чеченского народов", - говорится в обращении.
По словам Евкурова, власти Ингушетии обратятся в Конституционный суд России "во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри нашей республики, так и с Чечней". "Соответствующий запрос о компетенции Конституционного суда Республики Ингушетия будет направлен в ближайшее время в Конституционный суд Российской Федерации", - подчеркнул он.
Однако Евкуров поставил под сомнение решение Конституционного суда Ингушетии. Он заявил, что Соглашение о границе между Чечней и Ингушетией может проверяться только на соответствие Конституции России. "Нужно понимать, что сегодняшнее решение не отменяет соглашение, оно вступило в законное силу", - заявил глава Ингушетии.
Создать двустороннюю комиссию для определения границы между Ингушетией и Чечней, а также привлечь к обсуждению вопроса представителей ингушской диаспоры предложили сегодня участники Всемирного конгресса ингушского народа в Назрани.
Слова о том, что Конституционный суд Ингушетии признал уже подписанный Евкуровым закон об установлении границы с Чечней не соответствующим Конституции Ингушетии, так как вопрос границ должен быть решен на референдуме, участники конгресса встретили бурными аплодисментами.
Конституционный суд Ингушетии признал закон о границе с Чечней неконституционным. "Соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой от 26 сентября 2018 года без его утверждения на референдуме Республики Ингушетия не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан в Республике Ингушетия", - говорится в решении, опубликованном на сайте суда.
Конституционный суд Ингушетии отклонил ходатайства об отводе судьи и о прекращении изучения правомерности закона о границе республики.
В зале Дома культуры не хватило места, и большая часть людей осталась в фойе и на улице. По оценке корреспондента "Кавказского узла", в зале несколько сотен человек, а на улице стоят толпы людей. Въезды на территорию Дома культуры в Назрани, где проходит конгресс, перекрыты силовиками.
Всемирный конгресс ингушского народа начался в Доме культуры в Назрани в спокойной обстановке.
Состоявшийся накануне, 27 октября сход в Алкуне нельзя назвать общеорстхойским, большинство тейпов ортсхой поддерживают протестную кампанию, заявили активистов протестной кампании.
В Алкуне прошел сход представители тейпов ортсхой, которые живут как в Ингушетии, так и в Чечне. Участники схода поддержали Соглашение об установлении границ между двумя республиками, а также заявили о нелегитимности намеченного на 30 октября Всемирного конгресса ингушского народа.
Сегодня около двухсот участников схода жителей Карабулака единогласно потребовали отмены соглашения об изменении границы между Ингушетией и Чечней и избрали делегатов на Всемирный конгресс ингушского народа.
Тысячи ингушей приехали к дому Ахмеда Погорова сразу после известия об очередном визите Кадырова и его приближенных в республику, сообщил руководитель правозащитной организации "МАШР", блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов.
25 октября стало известно о приезде Даудова к муфтию Ингушетии Исе Хамхоеву, но их встреча не состоялась. Приехав к Хамхоеву, Магомед Даудов записал видео об этом. Спикер чеченского парламента пояснил, что собирался вызвать Хамхоева на шариатский суд, предположив, что муфтий намеренно избегает встречи.
Рассмотрение правомерности закона о границе с Чечней началось сегодня в Конституционном суде Ингушетии. КС республики обнародует свое решение о правомерности закона о границах с Чечней не сегодня, а по итогам нескольких заседаний, сообщил представитель суда. По его словам, следующее заседание состоится в ближайшие дни, но точной даты он не назвал.
Спикер парламента Чечни Магомед Даудов во второй половине дня приехал в ингушское селение Новый Редант по поручению Рамзана Кадырова и вызвал старейшину Ахмеда Барахоева на шариатский суд из-за его заявления на митинге в Магасе. Ранее Ахмед Барахоев, выступая на митинге, предложил главе Чечни приехать и лично высказать претензии к тем, кто критикует и само соглашения, и действия Кадырова. Сам Барахоев 24 октября отказался приезжать к Кадырову. После непродолжительной беседы с Барахоевым во двое его дома Даудов уехал.
Собрано более 400 жалоб на отключение мобильного интернета в республике во время митинга, сообщил адвокат Хусен Даурбеков, собирающий жалобы. Мобильный интернет был отключен в нарушение правил оказания услуг телефонной связи, предположили авторы обращений в Роскомнадзор.
Жители Кантышево на сходе поддержали противников соглашения о границе с Чечней.
Собравшиеся на сход в селе Яндаре местные жители потребовали проведения референдума, в ходе которого именно жители Ингушетии должны решить вопрос о передаче земель Чечне. Сход посетили силовики в масках и с оружием, которые напугали людей.
Ингушские чиновники организуют встречи в населенных пунктах республики, на которых пытаются убедить жителей в легитимности соглашения об изменении границы.
21 октября в YouTube также был опубликован видеоролик, озаглавленный "Даут Яндиев извинился перед Чеченским народом". На нем ингушский активист, глядя в камеру, заявил о том, что на митинге в Магасе допустил "неправильные выказывания" в адрес чеченцев. Жители Чечни назвали ожидаемыми извинения ингушских активистов перед Кадыровым, поскольку публичные извинения перед Кадыровым давно стали "обыденностью".
В соцсетях получил распространение видеоролик, в котором ингушский активист Даут Яндиев, говоря о границе между Чечней и Ингушетией, негативно высказался в адрес Рамзана Кадырова и заявил, что не считает чеченцев и ингушей братьями. После этого 20 октября в YouTube было опубликовано видео, на котором Даут Яндиев на ингушском языке объяснил Рамзану Кадырову свои слова "поспешностью". На вопрос главы Чечни о том, раскаивается ли он в своих словах, Яндиев ответил утвердительно, после чего Рамзан Кадыров сообщил активисту, что прощает его.
Муфтий Чечни отметил, что подписавший соглашение о границах между Чечней и Ингушетии Евкуров и ратифицировавшие его депутаты парламента были избраны ингушским народом. "Эти 30 тысяч гектаров, максимум, разве повод вносить раздор между двумя народами? …Основание, на котором было сделано размежевание границ, было у тех, кто над этим работал", - заявил Салах-хаджи Межиев. Также он посоветовал выступающим на митинге в Магасе вначале "оглянуться назад".
Муфтий Чечни Салах-хаджи Межиев выступил с видеозаявлением на чеченском языке, раскритиковав организаторов протестных акций в Магасе. В частности муфтий высказал критику в адрес старейшины Мухажира Нальгиева за его высказывания в отношении Рамзана Кадырова. Межиев также рассказал и о своих попытках провести диалог с муфтием Ингушетии Исой Хамхоевым относительно складывающейся ситуации после подписания соглашения о границах. Однако, по словам чеченского муфтия, Хамхоев проигнорировал его попытки. По мнению Межиева, митинг в Ингушетии был организован противниками Евкурова, к которым, как посчитал чеченский муфтий, примкнул и Хамхоев.
Прошедший в столице Ингушетии пятничный намаз объединил как сторонников Духовного управления мусульман, так и общин, имамы которых не входят в ДУМ. Принявшие участие в намазе жители республики отметили, что такое единение - исключительно редкий случай.
Приезд главы Чечни в Сурхахи и его заявления на встрече с местными жителями вызвали бурное обсуждение в социальных сетях. Кадыров возложил всю ответственность за Соглашение о границе на Юнус-Бека Евкурова, оставив главу Ингушетии одного перед валом критики, указали жители Ингушетии в соцсетях.
Глава Чечни 19 октября приехал в ингушское селение Сурхахи и встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который также выступал с критикой в адрес Кадырова. О поездке в Ингушетию Кадыров рассказал сам, отметив, что "известный и уважаемый старейшина" неуважительно о нем высказывался. По словам Кадырова, после уважительной беседы он и Нальгиев принесли друг другу извинения за возможные обиды, "обнялись и расстались". "Я хочу еще раз подчеркнуть, что глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров совершил исключительно важное и имеющее большое значение дело", - заявил Кадыров, говоря о Соглашении об установлении границ, не отметив при этом собственной роли в разработке документа.
По итогам двухнедельной акции протеста в Ингушетии заявленная цель – отмена соглашения о границе – не достигнута, и запланированный на 30 октября Всемирный конгресс ингушского народа – продолжение борьбы за отмену соглашения, заявил активист и блогер Бекхан Хашагульгов. «Конгресс должен сыграть роль, как и массовый митинг в Магасе. Стоит учесть, что в конгрессе будут участвовать компетентные историки, картографы, ученые. Важно, что там будут не только жители Ингушетии, но и ингуши из других стран, потому что вопрос касается не только ингушей республики, но и ингушей всего мира», - сказал он.
О том, как начиналось и развивалось двухнедельное противостояние активистов и властей в Ингушетии из-за соглашения о границе с Чечней, рассказывается в подготовленном "Кавказским узлом" видеосюжете "Хроника бунта: как ингуши отвергли соглашение с Кадыровым". Акция временно завершается, однако главный вопрос остается открытым: удастся ли в итоге протестующим добиться отмены соглашения Евкурова и Кадырова или нет?
Протестующие 31 октября решили совместить с митингом траурные мероприятия, которые проходят в этот день в память о жертвах осетино-ингушского конфликта. Обычно официальные траурные мероприятия с участием руководства республики проходят на мемориальном кладбище «Гlоазот кашмаш» в Назрани. «Решено провести годовщину на месте митинга в Магасе», - сообщил правозащитник Магомед Муцольгов.
Активисты Барах Чемурзиев и Ахмет Барахоев анонсировали созыв Всемирного конгресса ингушского народа 31 октября. Эта дата - начало нового этапа действий для противников соглашения о границе с Чечней, пояснил руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. «Пока что, на пятницу предложено собраться на рузба - пятничный намаз, он пройдет на строительной площадке недостроенной мечети в Магасе», - сообщил правозащитник.
Еда и напитки, которые остались невостребованными, будут переданы нуждающимся жителям Ингушетии. «Все напитки и еда, что остались, будут розданы нуждающимся в нашей республике бесплатно по линии благотворительного фонда «Тешам»», - рассказал активист Адам Хамхоев.
Организаторы митинга в Магасе и добровольцы после окончания акции погрузили в машины мебель и продукты питания, привезенные на площадь для участников митинга. Некоторые въезды на площадь, ранее перегороженные бетонными блоками, были разблокированы после 15.00 мск. Дежурные полицейские остались на проспекте у места митинга, но почти все бронированные "Уралы" уехали. Число гражданских машин в городе также снизилось, автомобильное движение в Магасе стало заметно менее оживленным после того, как участники митинга разъехались по домам.
Политологи высказались отмечают, что звонок Путина Евкурову не прояснил отношение Кремля к событиям в Ингушетии. Путин доверил Евкурову решение проблемы с протестами в Магасе, считает политолог Аждар Куртов. Его коллега Ахмет Ярлыкапов уверен, что происходящее в Магасе иллюстрирует растерянность властей, и в данной ситуации Кремль не покажет открытую поддержку Евкурову или недовольство его действиями.
В свою очередь МВД по Ингушетии выступило с заявлением о том, что не намерено разгонять участников акции в Магасе. "Сценарий силового разгона участников санкционированного митинга не планируется", - говорится в пресс-релизе МВД. При этом ведомство опровергло информацию о том, что "сотрудники МВД по Республике Ингушетия коренной национальности разоружены, для того чтобы не помешать правоохранителям из других регионов применить силу в отношении участников митинга", подчеркнув, что подобные сообщения "имеют цель дестабилизации обстановки в регионе и носят провокационный характер".
Оргкомитет митинга сегодня зачитал собравшимся на площади в Магасе предложение о перерыве в акции протеста. Сегодня после 22.00 участникам акции предложено разойтись, чтобы подготовить Всемирный конгресс ингушского народа.
Демаркация границ между Чечней и Ингушетией не нуждается в одобрении Совета Федерации России и определяется законодательными актами, ратифицированными парламентами двух республик, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. По мнению экспертов, Соглашение можно считать вступившим в силу и действующим, если парламенты обеих республик утвердили его.
Кадыров также подчеркнул, что соглашение о чечено-ингушской границе вступило в силу и попытки "вбить клин" между ингушами и чеченцами бесполезны. "Любой житель Ингушетии может чувствовать себя в Чечне, как дома, вести бизнес, строить, выбрать место жительства. Уверен, что такую точку зрения разделяют и в соседней республике. Вместе с тем, мы видим отдельные попытки раздуть ситуацию вокруг этой темы и вбить клин между нашими народами. Это абсолютно неприемлемо и бесполезно. Чеченцы были, есть и останутся братьями ингушей, несмотря на усердия отдельных лиц", - написал Рамзан Кадыров.
Рамзан Кадыров сегодня сообщил, что дал указания построить дороги на границе с Ингушетией. "На расширенном совещании мы обсудили меры по реализации Соглашения. Я дал необходимые поручения и установил сроки реализации, - написал Кадыров в соцсетях. - Также мы затронули тему строительства и содержания автомобильных дорог на приграничных территориях. Это позволит благоустроить и сделать доступными объекты культурного наследия, принять исчерпывающие меры по обеспечению их сохранности".
Оргкомитет намерен объявить "дальнейшие планы по митингу" в 12.00 мск 17 октября. На доступной в сети трансляции с камеры наблюдения с места митинга, по данным на 11.45 мск 17 октября, видно, что на площадке, где проводится акция, людей немного по сравнению с первыми днями проведения митинга. Люди спокойно выходят с огороженной территории и заходят на нее через рамку металлодетектора. Подъезды к площадке перекрыты.
Правительство Ингушетии рассмотрело уведомление активистов и согласовало сегодня проведение митинга противников соглашения о границах с Чечней с 31 октября по 2 ноября на площадке перед зданием НТРК. Согласно сообщению, акция может длиться с 7:00 до 22:00.
На месте акции протеста в Магасе сегодня функционируют пять установленных шатров, под которыми укрываются от дождя старики и женщины. Еще под двумя шатрами расположена кухня, там готовят чай. На ночь на месте митинга остаются порядка десятка активистов, они меняются.
Поданная двумя днями ранее заявка о продлении акции осталась без ответа, сообщил председатель "Мехк Кхел" Сараждин Султыгов, выступая сегодня вечером на митинге. Таким образом, акция протеста в Магасе будет считаться санкционированной только 17 октября.
Еще одно предложение, выдвинутое на митинге, касалось проведения в полдень 17 октября короткой акции протеста с участием автомобилистов - сигналить на протяжении минуты в знак протеста против Соглашения о границе. Все выступающие на митинге отмечали, что разочарованы предложением полпреда Матовникова оспаривать в суде Соглашение о границе и итоги голосования в парламенте 4 октября. По итогам вечера было решено, что оргкомитет митинга объявит "планы на ближайшее время" в 10.00 мск 17 октября.
После рассказа представителей ингушской делегации о безрезультатной встрече с полпредом Путина в Пятигорске участники митинга в Магасе начали выдвигать предложения о новых форматах протеста. Вечером 16 октября на митинге был озвучен целый ряд предложений, в том числе идеи объявить голодовку и начать пеший марш в Москву, однако окончательное решение о начале тех или иных протестных действий принято не было.
Магомед Муцольгов заявил, что ингушская делегация покинула сегодняшние переговоры с полпредом Путина Александром Матовниковым и начальником управления по внутренней политике президентской администрации Андреем Яриным, поскольку активисты были возмущены отношением чиновников к мнению жителей Ингушетии. Встреча с Матовниковым и Яриным в Пятигорске продолжалась два часа и была прервана по инициативе ингушской делегации, подтвердил соорганизатор митинга Малсаг Ужахов. По его словам, после двухчасового обсуждения представители Кремля объявили, что "уже ничего изменить нельзя, так как закон об административной границе между двумя республиками вступил в силу".
Ингушская делегация покинула переговоры с Александром Матовниковым в Пятигорске и не договаривалась о встрече с главой Ингушетии, которую анонсировала пресс-служба Евкурова, заявил правозащитник Магомед Муцольгов. "Данная информация не соответствует действительности, таких договоренностей достигнуто не было. Наше предложение встречи в Магасе, например, в штабе генерала Сергея Бачурина, в присутствии видеокамер, Юнус-Беком Евкуровым было отвергнуто. Других договоренностей о встрече достигнуто не было", - отметил Муцольгов.
Глава Ингушетии назначил на 11.00 17 октября заседание комиссии с участием членов оргкомитета митинга против Соглашения о границе с Чечней. Председательствовать на совещании будет руководитель региона, на мероприятие приглашены члены оргкомитета проходящего в Магасе митинга - Ахмед Барахоев, Бейал Евлоев, Муса Мальсагов, Малсаг Ужахов, Ахмед Погоров, Барах Чемурзиев, Анжела Матиева и Висингирей Гагиев, сообщила сегодня пресс-служба Евкурова, отметив, что договоренность о проведении заседания была достигнута сегодня на встрече с Матовниковым. Однако ингушская делегация заявила, что не договаривалась с Евкуровым о встрече.
Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом. "Переговоры делегации с полпредом президента в СКФО завершились ничем", - написал лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов. Он призвал всех прийти на митинг в Магасе, куда в 16.30 должны прибыть члены ингушской делегации, которые расскажут собравшимся, как прошла встреча.
Власти Чечни, несмотря на противоречивые сообщения из Ингушетии, отчитались сегодня вступлении в силу республиканского закона об утверждении соглашения по границе с Ингушетией. "Закон Чеченской Республики за номером 45-РЗ «Об утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой» вступил в законную силу. Таким образом, впервые за всю историю между двумя республики установлена четко обозначенная граница", - заявили в аппарате парламента Чечни.
Представители оргкомитета акции протеста против передела границы Ингушетии выехали сегодня в Пятигорск на встречу с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым, которая намечена на 12.00 мск.
Сегодня парламент Ингушетии опубликовал на своем сайте повестку дня заседания 25 октября. Обсуждение соглашения о границе Ингушетии с Чечней в повестку заседания парламента не вошло.
Отказ от применения силы к участникам акции, которая была согласована только спустя несколько дней после ее начала - уникальное для России явление. Власти сделали вывод из событий в Кенделене, отметили опрошенные "Кавказским узлом" политологи Алексей Малашенко, Николай Силаев и Александр Скаков.
Оргкомитет митинга к вечеру 15 октября определил участников ингушской делегации на встрече в Пятигорске с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым. В состав делегации, которая должна сегодня выехать в Пятигорск, вошли участники первых переговоров с полпредом Ахмед Барахоев, Ахмед Погоров, Анжела Матиева, Малсаг Ужахов и Идрис Абадиев, а также Висангирей Гагиев и Муса Мальсагов. После недолгого совещания организаторы митинга включили в состав делегации еще одного человека - депутата парламента Ингушетии Бейала Евлоева.
С первого дня акции протеста организаторы митинга получают отклики от жителей разных регионов, отметил ингушский правозащитник Магомед Муцольгов. Активисты из Дагестана и Кабардино-Балкарии посетили Ингушетию и пообщались с митингующими в Магасе, а жители Тбилиси и Волгограда провели акции в поддержку требований протестующих ингушей.
МВД Ингушетии сегодня сообщило о начале проверки по сообщениям Amnesty International и самого Олега Козловского о его похищении в Магасе. "МВД по Республике Ингушетия официально сообщает, что до настоящего момента информация не нашла своего подтверждения. Кроме того, данный гражданин в полицию с заявлением о противоправных действиях в отношении него не обращался", - говорится на сайте ведомства. Глава Ингушетии назвал сведения о похищении Козловского провокацией. Евкуров подверг сомнению слова правозащитника, указав, что он публично заявил о случившемся только через неделю после инцидента.
Протестующие в Магасе рассчитывают на отмену соглашения о границе с Чечней после переговоров с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым, сообщили соорганизатор митинга Магомед Муцольгов и активист Магомед Даурбеков.
Протестующие заявили, что не намерены сворачивать акцию, пока их требования не будут выполнены. Источник в силовых структурах Ингушетии рассказал, что акция в Магасе на пике, 12 октября, собирала до 15 тысяч человек.
Правоохранительные органы Ингушетии с начала протестной акции не зафиксировали ни одного административного правонарушения. Согласно информации прокуратуры, МВД, МЧС, на период проведения митинга грубых нарушений общественного порядка, преступлений на митинге и близлежащих территориях не зафиксировано.
Некоторые женщины приносят еду, приготовленную дома. Ею делятся с полицейскими, круглосуточно дежурящими на территории. Рядом на поляне варят мясо в больших котлах. В вечернее время при похолодании люди согреваются мясным бульоном. Митингующие сами убирают за собой мусор.
Перед зданием национальной телерадиокомпании "Ингушетия" создан палаточный городок. На площадке, где проходит митинг, появились пункты питания, установлены столы и стулья, переносные газовые плиты, на которых готовятся национальные блюда. Горячий чай и еду разносит группа молодых людей. Продукты подвозят сами участники митинга на своих машинах.
Правозащитная организация.Amnesty International сегодня выступила с заявлением, что ее сотрудник Олег Козловский, прибывший в Магас для наблюдения за акцией протеста противников передела границы с Чечней, был похищен, избит и подвергся инсценировке казни. По данным Amnesty International, Козловский прибыл в Магас 5 октября. "Вечером следующего дня неизвестный, назвавшийся представителем организаторов протеста, заманил Козловского в свой автомобиль под предлогом организации встречи с митингующими. Вместо этого его отвезли за пределы города, где его раздели, начали избивать и угрожать расстрелять. Экзекуция продлилась два часа", - сказано в сообщении организации. Сам Козловский рассказал, что ему приставили пистолет к голове и угрожали убийством. "Они потребовали от меня имена моих контактов в Ингушетии и пригрозили убить мою жену и детей, если я сообщу о том, что произошло", - сказал он.
Дагестанские активисты готовили поездку делегации в Ингушетию: они планировали зачитать свое обращение и призвать стороны противостояния - руководство и жителей республики - сесть за стол переговоров. Выезд планировался 12 октября, но не состоялся. Отмену поездки в Дагестане объяснили "техническими причинами".
Активисты дагестанских общественных организаций обратились к властям Ингушетии и митингующим в Магасе с призывом проявить сдержанность, "наладить конструктивный диалог" и "искать компромиссы". Обращение к народу Ингушетии подписали в общей сложности 26 общественных организаций.
Владимир Путин в телефонном разговоре предостерег главу Ингушетии от силового разгона митинга и посоветовал мирно договориться с протестующими, рассказал сам Юнус-Бек Евкуров.
Утром активисты продолжили выступления. В центре Магаса остается достаточно заметное число людей, хотя к вечеру организаторы ожидают увеличения численности акции. Ночь прошла спокойно, инцидентов и происшествий не было, рассказали участники акции.
В Ингушетии объявлен сбор жалоб на операторов связи, которые ограничили доступ к интернету на территории региона во время протестных акций против соглашения о границе с Чечней.
Правительство Ингушетии согласовало проведение митинга в Магасе 16 и 17 октября. "Ранее региональное общественное движение Ингушетии "Советов тейпов ингушского народа" направило уведомление на проведение публичного мероприятия с 16 по 25 октября 2018 года. Правительство, рассмотрев уведомление, приняло решение о согласовании акции на два дня", - заявил представитель пресс-службы кабинета министров. Акция согласована с 7:00 до 22:00.
Сегодня депутат парламента Ингушетии Марифа Султыгова на фоне акции в Магасе отказалась от депутатского мандата. Соответствующее видео опубликовали интернет-паблики. «Я голосовала так, что мне не стыдно ни перед детьми, ни перед народом», - эмоционально заявляет на этом видео с трибуны Марифа Султыгова, и после непродолжительной речи на ингушском языке уходит.
Глава правительства Ингушетии Зялимхан Евлоев сообщил сегодня, что власти региона могут согласовать акцию протеста в центре Магаса до 25 октября, как об этом попросили организаторы митинга. «Правительство — коллегиальный орган, но я как его председатель за то, чтобы продлить согласование акции. Всем будет лучше, если она останется в правовом поле»,— заявил Евлоев. Решение властей о согласовании акции или отказе в нем должно быть принято сегодня.
Активисты из Кабардино-Балкарии, посетившие Магас 9 октября, сегодня рассказали, что акция протеста против передела границы между Ингушетией и Чечней является уникальным примером борьбы жителей за свои права, в то время как участников конфликта в Кенделене власти "поставили на место". Глава кабардино-балкарского Правозащитного центра Валерий Хатажуков отметил, что за событиями в Ингушетии пристально наблюдают на всем Северном Кавказе.
Проверяя анонимное сообщение, полицейские обыскали офис и прилегающие помещения, при этом участников пресс-конференции не эвакуировали. Сообщение оказалось ложным. Правоохранителям удалось выяснить личность звонившего - им оказался 27-летний житель Грозного, выпускник Ставропольского аграрного госуниверситета.
Накануне, 11 октября, в Санкт-Петербурге в офисе Института региональной прессы на Лиговском проспекте состоялась пресс-конференция о протестах в Ингушетии. Участие в ней принимали режиссер документального кино Хава Хазбиева и заведующая отделом этнографии Кавказа Кунсткамеры Макка Албогачиева. Через 12 минут после начала мероприятия в местную полицию поступил звонок с сообщением о взрывчатке, заложенной в указанном здании.
Оргкомитет митинга в Магасе призвал президента России Путина отменить соглашение о границе Ингушетии и Чечни, подписанное главами республик. Обращение оргкомитета митинга к Владимиру Путину опубликовал сегодня ингушский правозащитник, блогер "Кавказского узла" Магомед Муцольгов. По информации организаторов митинга, руководство республики оказывает давление на депутатов, которые пытаются отменить принятый в результате фальсификации закон. "Со слов депутатов, в ход идут угрозы, шантаж, подкуп", - отмечается в обращении.
При этом само подписание соглашения Евкуров назвал "стихийным", отметив, что оно не было демонстративным. "Это не показуха, это раз. Во-вторых, это стихийно произошло - ни я, ни Рамзан [Кадыров] об этом даже не мыслили", - заявил глава Ингушетии. Он также отметил, что в курсе были некоторые чиновники и общественные деятели, а подготовка к подписанию документа интенсивно шла в течение месяца перед встречей с Кадыровым. "Я только по этому закону раз пять встречался с депутатами парламента, с органами местного самоуправления. Люди об этом знали, доводилось в части касающейся. Здесь не было такой необходимости - доводить до всего населения", - заявил Евкуров.
В опубликованном сегодня интервью, Евкуров заявил, что тема установления границы между Ингушетией и Чечней регулярно поднималась главами республик с 2009-2010 годов. "Мы с Рамзаном [Кадыровым] об этом говорили с 2009 или с 2010 года", - пояснил глава Ингушетии, отметив, что тема обсуждалась "нечасто, раз в два года на тех или иных встречах". По его словам, пусковым моментом для переговоров стало "в том числе" недовольство жителей Ингушетии, которые обнаружили в пограничном с Чечней районе дорожный бульдозер, принадлежащий "Чеченавтодору".
15 октября истекает срок согласованного властями митинга в Магасе против изменения чечено-ингушской границы. Подана заявка на продление акции, заявил сегодня член оргкомитета Барах Чемурзиев.
После намаза его участники не стали расходиться, к 14.00 мск автомобильное движение по проспекту Зязикова не было восстановлено. Все близлежащие улицы заставлены автомобилями.
Евкуров пообещал не разгонять участников митинга в Магасе. "Силовое [решение] ничего не даст", - заявил сегодня глава Ингушетии, отметив, что "народ тоже видит ситуацию".
Проезжая часть проспекта Зязикова перегорожена, на перекрестках вблизи места проведения митинга стоят полицейские автомобили с включенными проблесковыми маячками, а движение регулирует сотрудник полиции, позволяя людям, идущим на пятничный намаз, переходить дорогу, сообщил с места событий корреспондент "Кавказского узла".
На девятые сутки протеста пятничный намаз в центре Магаса собрал тысячи людей. На кадрах прямой видеотрансляции видно, что люди наполнили площадку близ НТРК "Ингушетия" и прилегающую часть проспекта Зязикова.
Запрет на проведение политических акций после 22.00 в российском законодательстве противоречит Европейской конвенции о защите прав человека, активистам следует ссылаться на нее при попытке задержания, заявили опрошенные "Кавказским узлом" адвокаты. Власти ранее согласовали протестную акцию, разрешив ее проводить до 22.00. Однако многие активисты остаются дежурить на месте проведения акции.
Административный иск к Евкурову в Магасский районный суд подал местный житель. Суд принял его ходатайство о применении мер предварительной защиты по иску: в нем истец попросил запретить главе Ингушетии и парламенту Ингушетии исполнять подписанное соглашение до проведения референдума об изменении границ республики.
Истцы указывают, что результаты голосования 4 октября были сфальсифицированы. Было объявлено, что закон поддержали 17 депутатов, против высказались трое, а четверо испортили бюллетени. Как заявляют истцы, в действительности против утверждения соглашения высказались 17 депутатов: 13 проголосовали "против", четверо испортили бюллетени. Также в иске отмечается, что сама процедура голосования была проведена с нарушением: депутатам предложили одобрить закон сразу в трех чтениях, что противоречит нормам законодательства.
11 октября группа жителей Ингушетии направила в Назрановский районный суд два административных иска, оспорив действия Евкурова при заключении соглашения о границе и итоги голосования в парламенте 4 октября. Аналогичный иск к Евкурову поступил днем ранее в Магасский районный суд.
Активист Барах Чемурзиев назвал имена двоих организаторов митинга в Магасе, в отношении которых возбуждены уголовные дела. По словам Чемурзиева, Малсаг Ужахов и Муса Мальсагов обвинены в оскорблении представителя власти (статья 319 УК России).
Перед началом эфира о ситуации в Ингушетии к редакции "Дождя" приехали силовики. "Этот специальный эфир мы ведем в окружении автозаков полиции, которые приехали охранять телеканал на случай беспорядков. Такого внимания не было никогда", - отметила ведущая Когершын Сагиева в начале эфира.
На телеканале "Дождь" сегодня состоялся специальный эфир, посвященный событиям в Ингушетии. Участниками эфира стали глава общественного движения «Опора Ингушетии» Барах Чемурзиев, председатель историко-географического общества Ингушетии «Дзурдзуки» Танзила Дзаурова и адвокат Калой Ахильгов. Журналисты анонсировали участие депутата Народного собрания республики Закри Мамилова, однако он принять участие в эфире не смог.
Глава Минприроды Ингушетии Магомед Бабхоев сегодня заявил, что Ингушетия благодаря соглашению об административной границе приобрела более 7 тысяч гектаров леса, который был в ведении Бамутского лесничества Чечни. "Что касается леса, есть участок площадью в 17 тысяч 800 га, который якобы находился на нашей территории, по факту он был в ведении именно Бамутского лесничества Чеченской республики, - сказал он. - Сейчас этой линией, которая устанавливает границу, этот участок делится, от их лесничества участок в 7,2 тысяч га уже переходит в ведение лесничества Ингушетии".
Членов оргкомитета проходящего в Магасе митинга протеста пригласили в Пятигорск 16 октября для очередной встречи с полпредом президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Матовниковым. Планируется, что на встречу отправятся те активисты, которых выберут участники митинга путем голосования.
С первого дня протеста в акции участвует много женщин. Они помогают готовить еду и решать бытовые вопросы участников акции. Женщины дежурили на площади круглосуточно первые три дня митинга, а с 8 октября стали уезжать ночевать домой, за исключением двух волонтеров. "Я со своим мужем на этой акции. Первый день мы были с мужем и двумя сыновьями, но когда началась стрельба, отправила их домой. Сейчас дома четверо детей. Моя старшая дочь, которой 18 лет, за ними присматривает, младшему два месяца. На ней хозяйство, - рассказала участница акции Изабелла. - Я ночевала здесь первые трое суток, после отлучалась, чтобы переодеться, вчера уехала пораньше, потому что физически невозможно без сна и отдыха сутки напролет стоять, пришлось отдохнуть".
На восьмые сутки протестов, площадка, на которой проводится митинг, стала заполняться людьми к середине дня. На доступной в сети трансляции с камеры наблюдения к 16 мск, видно, что на площадке, где проводится акция, людей немного относительно первых дней проведения митинга. Место акции огорожено металлическими заграждениями, на входе рамка металлодетектора. Близ места акции ходит общественный транспорт, кафе, магазины работают по обычному графику, заторов нет. Сотрудники полиции требуют от участников акции не парковаться на проезжей части, сообщил корреспондент "Кавказского узла" с места события.
Совет тейпа Цечой призвал обе республики отказаться от решений по изменению границ. По словам руководителя Human Rights Analysis Center Ахмеда Гисаева, Орстхоевская община, земли которой стали предметом спора, изначально указывала на отсутствие противоречий относительно этих территорий. Гисаев уверен, что территориальный спор между Чечней и Ингушетией искусственно спровоцирован и нагнетается извне.
Солидарность с ингушскими сторонниками соглашения о границе высказал и председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин. Он заявил, что неопределенность границ между регионами "мешает инвестициям".
Имам мечети в Сунже Магомед-Сали Цечоев высказал мнение, что соглашение о границе поставит точку в территориальных спорах между ингушами и чеченцами. В свою очередь председатель Общественной палаты Ингушетии Мовлат-Гирей Дзагиев заявил, что речь идет не об изменении границ между регионами, а об их установлении.
С началом массовых акций протеста в Ингушетии не работает мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдается. Один из крупнейших операторов мобильной связи отключил почти все базовые станции в Ингушетии и сообщает клиентам об отсутствии неполадок, сообщила "Русская служба" BBC.
Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров встретились сегодня в приграничном ингушском селе Аршты. О встрече с Евкуровым в Ингушетии Кадыров написал вечером в своем Telegram-канале. По его словам, он посещал населенные пункты Ачхой-Мартановского района и встречался с жителями селения Бамут, расположенного близ границы с Ингушетией. Встречу с Евкуровым Кадыров описывает как незапланированную. Позднее сообщение о встрече с Кадыровым опубликовал и глава Ингушетии.
Срыв сегодняшнего голосования в парламенте участники митинга связывают с давлением на депутатов со стороны руководства республики, в том числе лично главы Ингушетии. Евкуров лично звонил депутатам, заявил один из госслужащих, присутствовавших на акции протеста.
Чеченские политические аналитики высказали мнение, что протесты в Магасе обусловлены национальной травмой ингушей из-за утраты территорий и сакральным значением земли для народа, однако территориальный спор послужил лишь поводом для политических выступлений против Юнус-Бека Евкурова.
Некоторые жители Чечни высказали опасения, что проблема границы может поссорить народы. «Мы не митинговали и не возмущались в 1992 году, когда Дудаев и Аушев решали вопрос, не митингуем и сейчас, когда этот вопрос разрешили Кадыров и Евкуров. Это не оттого, что нас все устраивает, просто для нас мы не придаем этому такого большого значения, поскольку считаем, что границ между чеченцами и ингушами существовать не должно... Любая власть приходит и уходит, но народы останутся», - сказал 80-летий Усам.
Другое заявление, также опубликованное сегодня Общегражданским форумом Ингушетии, оргкомитет адресовал Юнус-Беку Евкурову. В тексте отмечается, что подписанное 26 сентября соглашение было подготовлено тайно, без референдума или выяснения мнения народа другим способом. Члены оргкомитета потребовали от Евкурова отозвать свою подпись под соглашением от 26 сентября, а само соглашение либо аннулировать, либо изменить таким образом, чтобы оно закрепляло фактически установившуюся границу.
Оргкомитет обратил внимание Картоева на то, что решение было принято одним голосованием сразу в трех чтениях, назвав это "совершенно немыслимым и не имеющим прецедентов нарушением как норм закона, так и здравого смысла". Члены оргомитета митинга в Магасе потребовали от Картоева отменить итоги голосования и созвать внеочередное заседание парламента республики.
Члены оргкомитета митинга подписали заявление на имя и.о. председателя Народного собрания Ингушетии Якуба Картоева. Протестующие выразили недоверие результатам голосования на заседании 4 октября, объявленным Счетной комиссией. В работе комиссии участвовали глава и председатель правительства Ингушетии, которые не имеют отношения к депутатскому корпусу, а на членов Счетной комиссии оказывалось давление, говорится в заявлении.
Внеочередное заседание Народного Собрания Ингушетии, на котором планировалось признать недействительным решение о новой границе с Чечней. не состоялось из-за неявки депутатов. Перед началом заседания зарегистрировались 12 депутатов из 17 необходимых для кворума.
Акция в Магасе продолжается, люди провели шестую ночь под открытым небом в центре ингушской столицы. Накануне вечером перед собравшимися выступил первый из вайнахов олимпийский чемпион Исраил Арсамаков, он поддержал участников митинга. Также вчера протестующих в Магасе навестила делегация из Кабардино-Балкарии: правозащитник и общественный деятель из Кабардино-Балкарии Валера Хатажуков, коннозаводчик Ибрагим Яганов и общественный деятель Адам Медалиев, пишет сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" правозащитник Магомед Муцольгов.
На видеохостинге YouTube появилось видео, в котором ингушский писатель и общественный деятель Исса Кодзоев рассказал о метаморфозах, которые происходили с территорией Ингушетии с 1944 года. "Это территории, на которых проживали великие тейпы... Эта территория не столько интересует ингушей, как территория, как земля, на которой что-то можно посадить или посеять, или какие-то ископаемые, как историческая древняя территория ингушской земли", - сказал Кодзоев, говоря о земле, которая по соглашению между Евкуровым и Кадыровым должна отойти Чечне.
Депутаты планируют провести повторное голосование в среду. "Завтра, 10 октября, решающий день, депутаты должны провести повторное голосование", - сообщил лидер ингушского "Яблока" Руслан Муцольгов.
На митинге в Магасе депутаты Закрий Мамилов и Ахмет Накастхоев сообщили об отсутствии кворума для повторного голосования: нужны 16 голосов, однако готовность явиться на заседание и проголосовать изъявили только десять парламентариев. При этом 20 депутатов уклоняются от явки на заседание и голосования за отмену соглашения. "На митинге было сделано обращение к тейпам каждого из [названных двадцати] депутатов с просьбой оказать влияние на представителей своих тейпов, находящихся под мощным давлением руководства республики", - активист Муса Абадиев.
Сегодня депутаты парламента Ингушетии давали показания в связи с заявлением о фальсификации голосования, состоявшегося 4 октября. Об этом на митинге сообщил ингушский парламентарий Закрий Мамилов. По его словам, для расследования заявлений о фальсификации в Ингушетию направлена следственная группа из Москвы.
Протестующие собирают подписи за отмену "неравноправного обмена землями" и просят местных депутатов провести собрание для урегулирования вопроса, однако на связи с ними находятся только 13 депутатов ингушского парламента из 25 - остальные отключили телефоны или не комментируют вопрос.
Участники акции в Магасе не намерены расходиться, пока соглашение между Юнус-Беком Евкуровым и Рамзаном Кадыровым не будет отменено. При этом сегодня протестующие высказывают недоумение относительно участия спикера чеченского парламента в переговорах с Матовниковым накануне вечером. Жители Ингушетии предъявляли претензии руководству Ингушетии, а не жителям или властям Чечни, потому присутствие Даудова на встрече в Пятигорске вызывает вопросы, отметили активисты.
На шестой день акции возобновили работу несколько кафе, закрытых ранее. Протестующие готовили еду в полевой кухне, кроме того, им привозили готовую еду. Мобильная связь работала с перебоями - передача данных блокирована, обычные звонки проходят с трудом.
На фоне акции протеста в Магасе 8 октября распространилась информация, что власти Ингушетии готовят митинг в поддержку Юнус-Бека Евкурова, принуждая к участию в этой акции работников бюджетных организаций. Позже региональные власти официально опровергли данные о митинге.
Несмотря на то, что время согласованного митинга на площади в Магасе закончилось в 22.00, протестующие не разошлись. На площади читают Коран, старики зачитывают наставления и нравоучения. Полиция не предпринимает каких-либо мер к собравшимся, однако потребовала убрать автомобили с проезжей части и не загораживать выезды.
По просьбе «Кавказского узла» эксперты в области картографии проанализировали карты Чеченской Республики, Республики Ингушетия, соглашение о новых границах и составили новую карту, на которой обозначены границы до и после изменений. По этим картам специалисты определили площадь территорий, которыми обменялись республики: Чечне отошли 26 800 га территории Ингушетии, но ни одного населенного пункта, Ингушетия же получила примерно 1000 га теперь уже бывшей чеченской земли.
На встрече в Пятигорске присутствовали также представитель администрации главы Ингушетии Тамеран Гандалоев и спикер парламента Чечни Магомед Даудов. "Спикер чеченского парламента клятвенно заверил, что им не нужно ни метра ингушской территории и они готовы к обсуждению данного вопроса. На днях ожидается визит муфтия Чечни [Салаха] Межиева и спикера [парламента Чечни Магомеда] Даудова на место митинга", - рассказал Абадиев.
О ходе встречи с Матовниковым и начальником управления по внутренней политике администрации президента России Андреем Яриным рассказал ингушский активист Муса Абадиев. По его словам "встреча "прошла достаточно плодотворно", хотя в начале встречи чиновники "пытались надавить" на ингушскую делегацию. Встреча, по словам Абадиева, продолжалась пять часов.
Участники ингушской делегации провели в Пятигорске переговоры с полпредом президента в СКФО Александром Матовниковым и рассказали об итогах встречи протестующим в Магасе. Ожидая выступления делегатов перед участниками акции протеста, на площадке у телецентра в Магасе собрались более двух тысяч человек.
Ингушский оппозиционер Магомед Хазбиев, обвиненный в хранении оружия, на сегодняшнем судебном заседании после того, как судья покинул зал, заявил, что поддерживает митинг в Магасе. "Я надел сегодня костюм, потому что у меня праздник. Мой народ вышел, чтобы отстоять свои права", - сказал Хазбиев, обратившись по-ингушски к собравшимся.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня прокомментировал ситуацию в Ингушетии. На вопрос, не вызывает ли в Кремле опасения ситуация в Ингушетии, где уже несколько дней продолжается акция протеста, и будет ли Кремль как-то вмешиваться в ситуацию, Песков ответил: "Мы, безусловно, внимательно наблюдаем, получаем информацию от руководства республики". "В данном случае пока работа ведется по линии руководства республики".
Проведение митинга согласовано только до 22.00 мск, но порядка тысячи человек намерены остаться сегодня ночью на площади в Магасе охранять вещи, заявили в оргкомитете.
Митингующие в Магасе заявили, что не будут прекращать акцию протеста, пока не добьются решения поставленных вопросов. Власти Ингушетии сообщили о готовности к переговорам с участниками протеста.
Участники митинга в Магасе перешли на новую площадку. При этом власти Ингушетии оценили число митингующих в 100 человек. Организаторы акции заявили, что потребуют от парламентариев сложить полномочия в случае повторного голосования за изменение границы с Чечней.
Протестующие проводят ещё одну ночь на площади, несмотря на холодную погоду. Магас заставлен машинами, почти нет места проехать, на многих автомобилях наклейки с надписями, портреты Аушева. Старики и женщины, как сидели с начала митинга, так и не уходят домой.
Митингующие в Магасе переходят на новую площадку возле здания Национального телевидения ,где с 8 октября официально согласовано проведение акции протеста. "Там есть большая парковка, но, думаю, этой территорией не ограничится акция. Там есть и прилегающие территории. Вместимость достаточная", - отметил блогер Бекхан Хашагульгов.
После приезда Руслана Аушева количество людей на площади начало увеличиваться. В вечеру, по оценкам активистов, составило около двух тысяч человек.
Митинг в Магасе посетил первый президент Ингушетии Руслан Аушев. Он согласился с протестующими в том, что руководству республики нужно было согласовать с народом вопрос о закреплении границ. Для решения проблемы Аушев предложил активистам создать оргкомитет, представители которого будут контактировать с республиканскими властями.
Правоохранители оценивают обстановку в Магасе как спокойную. Ситуация находится под контролем, заявило МВД по Ингушетии, при этом напомнив жителям об ответственности за правонарушения во время акции протеста.
Участники акции провели коллективную молитву и начали подготовку к завтрашнему дню, перенося палатки к зданию НТРК "Ингушетия", где с 8 октября официально разрешено проводить митинг. По просьбам местных жителей к месту проведения акции подвезли три биотуалета.
Утром четвертого дня протеста активисты продолжили выступать перед собравшимися с требованием отменить решение о переделе границы с Чечней. На площади остаются десятки женщин, некоторые из них находятся на месте акции с детьми.
Всю ночь из-за холодной погоды протестующие грелись у костра и укрывались теплоизоляционной тканью. К рассвету на месте акции оставались около 150 человек.
Представители администрации главы республики и руководства парламента опровергли заявления протестующих о том, что итоги голосования в Собрании депутатов по вопросам установления границы с Чечней отменены. Сведений о том, что Народное собрание Ингушетии планирует пересмотреть закон, которым было утверждено Соглашение об установлении границы с Чечней, нет, заявили помощник главы республики Артем Перехрист и вице-спикер Народного собрания Василий Светличный. Ранее депутат Сет-Салим Ахильгов, выступающий против договора, заявил на митинге 6 октября, что депутаты парламента Ингушетии аннулировали итоги голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней.
Представители духовенства вступили в заочную полемику с Евкуровым. Ранее глава Ингушетии заявил, что позиция религиозных деятелей, поддерживающих протест, мешает власти разрешить кризис. По его словам, порядка 25 имамов в населенных пунктах призывают людей выйти на митинг. Опрошенные "Кавказским узлом" представители Духовного управления мусульман, как и не входящие в ДУМ имамы Ахль Сунна заявили, что никто в мечетях не призывает людей выйти на митинг.
Движение в городе все еще затруднено. "На магасском кругу по-прежнему пробка, непонятные люди в масках стоят на обочине вдоль дороги на Магас. Много машин на обочине", - сообщают очевидцы в соцсетях.
Протестующие, несмотря на сильное похолодание, проводят третью ночь подряд на площади в центре Магаса. В городе по-прежнему оживленно. По примерным оценкам очевидцев, в центре ингушской столицы остаются около 200 человек. Сильно похолодало, люди греются у костра.
Часть депутатов парламента Ингушетии объявили об аннулировании итогов прошедшего 4 октября голосования за ратификацию Соглашения о границе с Чечней. Однако эту информацию сразу же опровергла пресс-служба парламента и вице-спикер, заявив, что Народное Собрание Ингушетии в настоящее время не планирует пересматривать ранее одобренное соглашение.
Ингушские депутаты вышли к собравшимся и сообщили, что намеченное на сегодня внеочередное заседание Народного собрания не состоялось из-за отсутствия кворума.
Правительство Ингушетии разрешило проводить митинг в Магасе с 8 по 15 октября. Информация об этом после сегодняшнего заседания парламента опубликована на его сайте. "Проведение указанного мероприятия согласовываем при условии соблюдения федерального и республиканского законодательства... публичное мероприятие не может начинаться раньше 7 часов и заканчиваться позднее 22 часов текущего дня по местному времени", - говорится в документе за подписью главы правительства Зялимхана Евлоева.
Представители ингушской общины Москвы записали видеобращение, в котором призвали руководство страны направить в Ингушетию своих представителей и делегацию Общественной палаты, чтобы на месте разобраться в ситуации вокруг передела границы с Чечней.
Ингушские депутаты сегодня рассказали о давлении Евкурова в день голосования 4 октября. «Он приехал в парламент и сказал, что здесь он главный и сам решает, как должно пройти голосование. Депутаты все равно отказывались рассматривать ратификацию соглашения. В итоге было принято решение провести тайное голосование", - рассказал источник, знакомый с ситуацией. Факт давления подтвердили и сами депутаты, отметив, что непосредственно в момент голосования Евкуров на заседании не присутствовал.
17 депутатов дали устное согласие на участие в сегодняшнем заседании парламента Ингушетии, созванном для рассмотрения вопроса ратификации соглашений о границе Ингушетии и Чечни.
Депутат ингушского парламента Марем Амриева вышла к митингующим. Она сообщила, что сегодня на 18 часов назначено внеочередное заседание Народного собрания Ингушетии, на котором планируется повторное рассмотрение вопроса ратификации подписанных главами Ингушетии и Чечни соглашений о границе.
На сегодняшней акции протеста в Магасе активисты собирают подписи под требованием референдума по вопросу о границе с Чечней. 40 страниц с подписями уже опубликованы в соцсетях. В числе требований митинга и отставка Евкурова.
Евкуров сегодня заявил, что имамы призывают людей выходить на митинг против изменения границы с Чечней и оказывают давление на депутатов парламента. Религиозный подтекст ситуации мешает власти понять, что делать, сказал глава региона.
К месту акции в Магасе происходит постепенное стягивание силовиков и техники. Все въезды на место проведения акции блокируются, появляются новые бронированные грузовики «Урал». Въезд, который утром был открыт со стороны Экажева, тоже блокирован.
Силовики дали указание закрыть кафе Del Magas, которое кормило протестующих и бесплатно раздавало интернет. С раннего утра силовики перегородили площадь с обеих сторон "Уралами" - до этого стояли просто бетонные блоки и ППС. Ограниченный доступ в город есть со стороны села Экажево.
Начался третий день акции в Магасе. Часть протестующих против пересмотра границы Чечни и Ингушетии оставались на площади на ночь. "В предыдущие двое суток было очень холодно и сыро, особенно ночью. Но сегодня погода прояснилась, на улице солнечно и тепло, что не может не радовать участников акции протеста", - написала на своей странице в Facebook участница акции Изабелла Евлоева.
Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram. Аккаунты в этой социальной сети, которые поддерживают противников изменения границы Чечни и Ингушетии, пользуются большей популярностью, чем поддерживающая власти страница. Наиболее популярный пост в поддержку участников акции протеста в Магасе набрал свыше 14,6 тысячи просмотров, в том числе 1461 лайк, тогда как поддерживающий власти аккаунт данные о просмотрах скрыл, а самая популярная запись о ходе протестов собрала лишь 46 лайков.
Число участников акции против изменения границы Чечни и Ингушетии, которые остались ночевать на площади столицы Ингушетии, составляет, по разным данным от 370 до свыше 1000 человек. Поддерживающие протестующих Тelegram-каналы сообщили, что на улицах остались ночевать 1000 и более человек. Поддерживающий действующие власти республики канал "Розыск Ингушетия" оценил число людей, остающихся на улице, в 370-400 человек с учётом полиции.
Ингушские активисты договорились с федеральными чиновниками о том, что силовики не предпримут никаких действий против протестующих в Магасе до понедельника, сообщили Тelegram-каналы, поддерживающие протестную акцию. При этом ответственность за сохранение порядка ложится на организаторов и руководителей акции протеста.
Число участников акции против изменения границы Чечни и Ингушетии, решивших переночевать на площади в Магасе, увеличилось до 2500 человек. Среди протестующих стало больше женщин и молодых людей, рассказали сами активисты.
Вечером в Магасе начался дождь, но активисты не перестали выступать на площади, а к месту митинга поздним вечером продолжают приходить новые участники. Из-за холодной погоды люди одевают зимнюю одежду и укрываются теплоизоляционной тканью. Те, кто приходят к площади Алания, проделывают под дождем путь в 3-4 километра.
Выступающие на митинге рассказали, что планируют отправить делегацию противников передела границы, в том числе депутатов парламента Ингушетии, к полномочному представителю президента России в СКФО Александру Матовникову. Активисты подчеркивали, что рассчитывают вести переговоры с Матовниковым без участия Евкурова. Протестующие планируют поднять вопрос о проведении санкционированной акции протеста и подать в понедельник, 8 октября, уведомление о митинге.
К вечеру на площади в Магасе оставались порядка 3-4 тысяч человек, отметил ингушский активист, глава историко-географического общества "Дзурдзуки" Якуб Гогиев. При этом молодые участники акции "скучали" во время обычных выступлений, но быстро мобилизовались после слуха о передвижениях группы силовиков. «Подумали, что могут быть задержания... Оказалась ложная тревога - приезжие силовики в сопровождении ингушских полицейских шли пообедать в ближайшее кафе без всяких дурных намерений, - рассказал он. - В целом к полиции лояльное отношение, ингушские полицейские и омоновцы вместе с протестующими совершают коллективные намазы".
Участники митинга не уходят далеко от площади: жители других регионов, приехавшие на акцию в Магас, периодически греются в машинах, некоторые отдыхают в ближайших кафе или находятся в гостях неподалеку от места митинга. Все люди выходят во время проведения коллективных намазов и важных выступлений.
Мобильный интернет, отключенный в республике накануне митинга, уже вторые сутки не работает. Однако собравшиеся, несмотря ни на что, координируют свои действия. «Изредка удается поймать Wi-Fi, иногда почему-то через Telegram удается передавать сообщения», - рассказал один из участников акции.
Федеральные власти обязаны начать расследование по сообщению о фальсификации при голосовании в парламенте Ингушетии, а также обеспечить законность и гласность в процессе решения вопроса о границе республик, заявил сегодня Правозащитный центр "Мемориал".
Несколько тысяч протестующих остаются вечером на площади в Магасе. Участники митинга приняли итоговую резолюцию и готовы провести вторую ночь на месте акции. Ночевать на площади остаются не только мужчины, но также женщины и дети. Все они из разных уголков Ингушетии.
В акции продолжают принимать участие старики, женщины и дети. При этом владельцы местных кафе угощают протестующих за свой счёт. ”Нам вот раздали пиццу, булочки, воду, чай. Здесь остаются не только мужчины, но и женщины, дети. Они из разных уголков Ингушетии”, - рассказал участник акции Исрафил Султыгов.
На завтра, 6 октября, депутаты анонсировали еще одну попытку провести повторное голосование: для кворума необходимо присутствие на заседании минимум 16 парламентариев. "На митинге от 7 до 13 тысяч человек. Мы сегодня дважды ходили к ним и отчитывались о нашей работе за день. Завтра мы снова пойдем к ним, обратимся с просьбой повлиять на депутатов, чтобы те пришли на заседание", - сообщил депутат Сет-Салим Ахильгов.
Повторное голосование парламента Ингушетии, которое планировалось сегодня вечером, не состоялось, так как кворум не был обеспечен. На заседании было всего восемь депутатов.
Собравшиеся скандируют "Аллах Акбар", размахивают флагами и совершают намазы прямо на площади. Между рядами ходят волонтеры, раздают чай и сладости, ими делятся с силовиками. Женщины стоят отдельной группой, специально для них рядом есть автобусы.
Подготовка к повторному голосованию ингушского парламента проходит при повышенных мерах безопасности. Площадь Алания в Магасе перекрыта, силовики выстроили кордон вокруг комплекса правительственных зданий, включающего в себя здания администрации главы республики, парламента и дом правительства. На месте акции протеста, по данным активистов, работают только ингушские силовики.
Протестующие на площади в Магасе обеспечены горячей едой, есть шатры, где могут отдохнуть старики и женщины, для женщин также стоят автобусы. Участники акции отметили, что не намерены уходить домой.
Источники сообщили об угрозах увольнения жителей Ингушетии, посетивших 4 октября митинг в Магасе. В их числе госслужащие и правоохранители, отказавшиеся накануне применять силу к собравшимся на площади. Около 200 представителей ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста.
Полиция и бойцы Росгвардии ведут себя спокойно, агрессии не проявляли, сообщил "Кавказскому узлу" в 16.30 мск лидер организации "Выбор Ингушетии" Исмаил Нальгиев. "Мы вместе совершили пятничную молитву. Они опускали дубинки и щиты и поднимали кверху руки. Бойцы абсолютно нормально с нами общаются, акция проходит мирно", - сказал он.
Тысячи жителей Ингушетии откликнулись на призыв прийти сегодня в центр Магаса на пятничную молитву. Число людей на площади увеличилось и после начала намаза. На пятничный намаз в Магасе собирались от четырех до восьми тысяч человек.
Представители ингушской общины Москвы прибыли в Ингушетию для поддержки участников акции протеста. Вопрос об изменении границы республики должен решаться на референдуме, заявил представитель московской делегации Магомед Даурбеков.
Около тысячи человек провели ночь в Магасе у комплекса правительственных зданий, сообщил глава ингушской правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. Утром стихийная акция протеста против обмена территориями с Чечней продолжилась в центре столицы Ингушетии несмотря на дождливую погоду.
Участники акции против изменения границы Чечни и Ингушетии объявили бессрочный протест и решили ночевать на площади перед парламентом. Жители Магаса предоставили протестующим продовольствие, вещи, оборудование и доступ в интернет. "Местные жители покупают все необходимое, подвозят, отправляют деньги на карту, предлагают свои средства. Здесь есть палатки для ночлега и для небольшой трапезы, коврики для молитвы, лавочки, ковры", - рассказал участник акции, блогер Бекхан Хашагульгов.
Главы Ингушетии и Чечни на фоне массовой акции протеста в Магасе подписали законы своих республик об установлении административной границы. Участники митинга, в свою очередь, приняли резолюцию с требованием проведения 5 октября внеочередного заседания Народного собрания Ингушетии.
В ответ на заявления протестующих Евкуров намекнул на возможность силового разгона митинга. "Я еще раз призываю всех - разойдитесь по домам. А те, кто дома, - заберите своих детей и своих стариков, в первую очередь. Не говорите завтра, что вы не знали, где они находились. Я очень прошу всех это услышать и понять", - заявил Евкуров.
Власти объявили, что 17 из 25 депутатов, присутствовавших на заседании парламента, проголосовали за ратификацию соглашения о границе с Чечней. Однако вышедшие на площадь в Магасе депутаты парламента объявили митингующим, что из 24 депутатов, присутствовавших на заседании, только пятеро проголосовали "за", 15 - "против", еще четверо испортили бюллетени.
Автоматными очередями и гулом осуждения завершилась попытка главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова вступить в диалог с протестующими против соглашения о чечено-ингушской границе. Тысячи людей вышли на улицы, ведущие к зданию Парламента Ингушетии в Магасе, где депутаты должны были ратифицировать соглашение Евкурова с Кадыровым.
Конституционный суд Ингушетии встал на сторону митингующих. Согласно отзыву на законопроект, парламент республики не имел права рассматривать соглашение о новой границе с Чечней не может быть рассмотрено ингушским парламентом, так как подобные вопросы должны решаться на референдуме. "Позиция ингушского народа является абсолютно законной и справедливой в этом вопросе. Кто угодно может выступать и говорить ради каких-то благ или должностей - история всех рассудит и осудит. Но нет у них права говорить о том, что мы не правы. Каждый ингуш знает это на подсознательном уровне", - заявил председатель Конституционного суда Ингушетии Аюб Гагиев.
Ранним утром в Магасе у здания парламента начали собираться жители Ингушетии из разных районов республики. "На фоне этого поступает информация, что полиция ограничила въезд в столицу с федеральной трассы "Кавказ", в районе так называемого "магасского круга", где начинают скапливаться приезжающие", - сообщал председатель регионального отделения "Яблока" в Ингушетии Руслан Муцольгов. Когда силовики заблокировали дорогу в Магас, участники акции пошли в центр столицы Ингушетии пешком.
В мессенджерах и соцсетях вечером распространился призыв выйти на сход 4 октября. По данным авторов призыва, в этот день парламент Ингушетии планирует голосовать за закон об утверждении новых границ республики. По информации активистов, руководство Ингушетии настаивало на тайном голосовании в парламенте, поскольку не было уверено в поддержке соглашения о границе некоторыми депутатами. Призывы к депутатам ингушского парламента не голосовать за передел границы распространились наряду с анонсом схода и в социальной сети Facebook.
Не создавать себе проблем призвал глава Чечни противников установления чечено-ингушской границы. "Наши ингушские братья, мы видим, проводят митинги, пишут [что] Рамзан землю забрал, федеральный центр (...) Кто бы когда ни вел провокационные разговоры, с него будет спрос. Нет разницы – чеченец он или ингуш, или он из Африки", - подчеркнул глава Чечни.
Текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией был опубликован на "Кавказском узле" на следующий день после подписания документа. Новости, касающиеся границы между Чечней и Ингушетией, "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Как Кадыров Чечню укрупняет".
Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров подписали Соглашение о закреплении границы между Чечней и Ингушетией. Границы, которые пересматривает подписанное соглашение, были утверждены фактическим лидером Чечни Джохаром Дудаевым и главой Ингушетии Русланом Аушевым, а впоследствии президентом Муратом Зязиковым и главой администрации Чечни Ахматом Кадыровым, говорится в справке "Кавказского узла" "Территориальные споры между Ингушетией и Чечней".
Новый виток территориального спора был спровоцирован в конце августа 2018 года, когда рабочие дорожных организаций из Чечни под охраной чеченских силовиков начали строить дорогу в районе границы с Ингушетией. Ингушская сторона утверждала, что дорожники вторглись на ее территорию, а строительство дороги не было согласовано с властями. В Грозном заявили, что рабочие строят дорогу на территории Чечни.
1 августа 2014 года в Ингушетии близ административной с Чечней произошла драка со стрельбой между ингушскими и чеченскими силовиками.
18 апреля 2013 года группа чеченских силовиков без согласования с властями Ингушетии вошла в Аршты. В результате конфликта шестеро ингушских полицейских получили травмы. Ингушская сторона заявляла, что истинной целью визита была попытка организовать митинг в связи с территориальным спором между республиками, в Чечне же утверждали, что проводилась спецоперацию по поиску боевиков.
В конце января 2013 года Рамзан Кадыров подписал закон, в соответствии с которым ряд населенных пунктов Сунженского района Ингушетии должен перейти под юрисдикцию Чечни, а в марте того же года он потребовал включить в состав Сунженского района Чечни населенный пункт Аршты в Ингушетии. Это вызвало крайне негативную реакцию со стороны ингушских властей и общественности этой республики. Конфликтные ситуации между чеченской и ингушской стороной и регулярно возникают в селе Аршты Сунжеского района.
Автор: Кавказский Узел