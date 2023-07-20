Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней

Обвинение в создании экстремистского сообщества не содержит конкретики, а грубые фактические ошибки говорят о том, что следователи не знакомы с обстоятельствами дела, заявил ингушский активист Барах Чемурзиев, который шестым из семи обвиняемых выступил в суде с последним словом. Гособвинением не были указаны элементарные и важнейшие для уголовного дела вещи - например, время создания экстремистского сообщества троими из подсудимых и время вхождения в это сообщество остальных, указал Чемурзиев. Он отметил, что, если бы были названы конкретные даты, это можно было бы опротестовать, указать на алиби, а общие слова типа "в разное время вошли в сообщество" не дают такой возможности.

Не установлено и место создания экстремистского сообщества - еще одно важное обстоятельство совершения преступления, сказал Барах Чемурзиев. Он также заявил, что утверждение гособвинения о создании экстремистского сообщества не подтверждается ни показаниями самих обвиняемых, ни свидетелей, ни видео- или аудиозаписями, ни данными биллинга телефонов - то есть, как заключил Чемурзиев, ничем.

Говоря о способе совершения преступления, Чемурзиев напомнил, что прокуратура ставит ему в вину поданное 14 марта 2019 года уведомление о проведении публичного мероприятия - это указано в обвинительном заключении. "А какое это преступление? Я действовал на основании 31-й статьи Конституции РФ и выполнял требования Федерального закона №54 "О проведении митингов и шествий". В чем мое преступление, объясните мне?" - спросил Чемурзиев.

Он указал и на грубые фактические ошибки в материалах дела. В частности, привел в пример, что адрес Духовного управления мусульман (ДУМ), где, якобы, находился и что-то совершал, перепутан с адресом резиденции главы республики (Республика Ингушетия, город Магас, проспект Зязикова, дом 16). Перепутан даже город: помещения ДУМ находятся в в Назрани, а не в Магасе.