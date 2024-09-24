Делимханов возложил на Барахоева ответственность за конфликт у офиса Wildberries

24 сентября 2024, 12:35

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Во время встречи в Москве ингушской и чеченской делегаций депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов возложил ответственность за инцидент у офиса Wildberries в Москве на депутата Госдумы от Ингушетии Бекхана Барахоева. Делимханов заявил, что выходцы из Чечни во время конфликта были вынуждены открыть ответный огонь после того, как по ним начали стрелять, и пригрозил Барахоеву последствиями.

Как информировал "Кавказский узел", Зураб Эсмурзиев, Идрис Дакиев и Умар Малороев признали свою вину в неподчинении полиции во время конфликта у офиса Wildberries в Москве и признали версию следствия по уголовному делу. Остальные 16 обвиняемых утверждают, что на месте оказались случайно, вину не признают и утверждают, что массовой драки и стрельбы не было. Ранее, 23 сентября, стало известно, что делегации Чечни и Ингушетии встретились для обсуждения конфликта у офиса Wildberries.

18 сентября в Москве группа примерно из 30 мужчин разбила стекла у входа в бизнес-центр в Романовом переулке, где расположен офис компании Wildberries. В ответ была открыта стрельба. В результате были убиты выходцы из Ингушетии Исламбек Эльмурзиев и Адам Алмазов. Еще три спортсмена из Ингушетии были ранены. По данным источников, также была совершена попытка проникнуть в офис Wildberries в бизнес-центре "Искра-парк" у метро "Динамо". Что известно об участниках конфликта и их связи с кадыровцами, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Как перестрелка в Wildberries связана с Кадыровым".

В соцсетях распространились видео, на которых показана встреча в Москве делегаций от Ингушетии и Чечни.

Видео встречи вечером 23 сентября опубликовал на своей странице в Instagram* государственный телеканал "Грозный". Стороны говорили на ингушском и чеченском языках

Со стороны Ингушетии участие приняли Муса Албогачиев, предприниматель Микаил Гуцериев и еще несколько человек.

На видео показан депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов, он заявил, что ответственность за произошедшее лежит на депутате Госдумы от Ингушетии Бекхане Барахоеве. отметило в своем телеграм-канале издание "Фортанга". По данным издания, Адам Делимханов заявил, что чеченские сотрудники открыли огонь только после того, как по ним стреляли, добавив, что чеченская сторона намерена «разобраться» с Барахоевым. По его словам, Барахоеву дали три дня на обдумывание.

Представитель ингушской стороны Муса Албогачиев напомнил, что в результате конфликта у офиса Wildberries были убиты два выходца из республики и что за их смерть должен кто-то понести ответственность.

Этот пост в телеграм-канале "Фортанги", на который подписаны более 11,6 тысячи пользователей, на 12.20 мск набрал 2,3 тысячи просмотров и 64 комментария. Большая часть их авторов возмутилась недовольством Делимханова тем, что на похороны Алмазова и Эльмурзиева собрали множество жителей Ингушетии.

Чеченский оппозиционный блогер Тумсо также обратил внимание на то, что Адам Делимханов на встрече упомянул Бекхана Барахоева. «Всю ответственность за произошедшее Делимханов возложил на депутата Госдумы РФ от Ингушетии Бекхана Барахоева», - написал блогер в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее пользователи ингушских пабликов подняли вопрос о кровной мести после просмотра ролика, на котором, предположительно, показано начало стрельбы у офиса Wildberries в Москве. Родственники убитых могут пойти на кровную месть, если свидетели инцидента укажут, что огонь велся по безоружным, отметили они.

"Кавказский узел" также писал, что 23 июля Рамзан Кадыров сообщил о встрече с Владиславом Бакальчуком, пояснив, что у того "серьёзные проблемы" в семье и с семейным бизнесом. Глава Чечни заявил, что "пойдет до конца", чтобы остановить рейдерский захват Wildberries. Татьяна Бакальчук опровергла версию о рейдерском захвате компании.

Дружба с Кадыровым не дает гарантии сохранения бизнеса в случае серьёзных претензий силовиков к предпринимателям, однако вмешавшись в конфликт вокруг Wildberries, Кадыров сделал заявку на позиционирование себя как политика федерального масштаба, отметили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

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